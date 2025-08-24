V Arnhemu na Nizozemskem je poteka 17. velika nagrada v letošnjem prvenstvu MXGP. Dobil jo je domači adut Jeffrey Herlings, kar je njegova 110. zmaga v svetovnem prvenstvu. Drugo mesto je osvojil Lucas Coenen, ki se je v obeh vožnjah iz ozadja prebil na drugo mesto. Tim Gajser je na drugi dirki po vrnitvi končal na četrtem mestu, potem ko je bil šesti v prvi vožnji in tretji v drugi. Stopničke mu je samo za točko vzel Glenn Coldenhoff. Jan Pancar je sredi prve vožnje odstopil, saj so bile bolečine v prstu, ki si ga je poškodoval v soboto, premočne. V drugi nato ni nastopil.

Jan Pancar Foto: Daniel Novakovič/STA Dirka v Arnhemu na Nizozemskem je bila zadnja mivkasta dirka v letošnji sezoni. Za favorita sta veljata domača aduta Jeffrey Herlings (KTM) in Glenn Coldenhoff (Fantic), ki sta bila prvi in drugi že v sobotnih kvalifikacijah. Na tretjem in četrtem mestu sta jima sledila tekmeca za svetovno lovoriko Romain Febvre (Kawasaki) in Lucas Coenen (KTM). Pred zadnjimi 11 vožnjami sezone ju je ločilo 42 točk. Peti je bil Tim Gajser (Honda), ki nastopa na drugi dirki po skoraj štirimesečnem premoru, ko je uspešno okreval po poškodbi in operaciji rame. Se je pa v soboto na prostem treningu ob padcu čez krmilo poškodoval Jan Pancar (TEM JP253 KTM), a je kljub zlomu manjše kosti v palcu, zatečenem prstu in bolečinah, ob katerih sploh ni mogel močno prijeti za krmilo, nastopil v kvalifikacijah in bil 26.

Prva vožnja: Pancar odstopil, Coenen z izjemno vrnitvijo

Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage Štart prve vožnje je dobil Coldenhoff, a ga je Herlings prehitel že nekaj zavojev pozneje. Na tretjem mestu je bil Febvre, a prav tako samo nekaj zavojev, saj je mimo njega prišel Gajser. V prvem zavoju so padli Coenen, Ruben Fernandez (Honda) in Jago Geerts (Yamaha). Lucas se je iz začelja v enem krogu prebil že na 16. mesto. Pancar, ki je prav tako imel težave na štartu, je vozil na 28. mestu. Herlings se je takoj odpeljal tekmecem, Gajser pa je dihal za ovratnik Coldenhoffu. Fernandez je kmalu še enkrat padel.

Sredi vožnje je v zmedi ob prehitevanju zaostalih za krog Gajser izgubil eno mesto. Medtem je po progi letel Coenen, ki je bil po dve sekundi na krog hitrejši od vseh in že na šestem mestu. Pri Pancarju so bile bolečine tako hude, da je ob zaostanka za dva kroga, ko je bil na 32. mestu, zapeljal v bokse in odstopil. Odpovedal je nastop v drugi vožnji.

Gajserju so ob koncu ponagajale roke ("arm pump") in prehitela sta ga Andrea Bonacorsi (Fantic) in Coenen. V cilju je na šestem mestu zaostal 22 sekund za najhitrejšim Herlingsom, ki je vožnjo gladko dobil in bil na koncu šest sekund pred Coenenom. Ta je v zadnjih treh krogih prehitel po vrsti Bonacorsija, Coldenhoffa in še velikega tekmeca Febvra.

MXGP Nizozemske, Arnhem:



1. Jeffrey Herlings (KTM) 50 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 44

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 36

4. Tim Gajser (Honda) 35

5. Romain Febvre (Kawasaki) 33

6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 32

7. Brian Bogers (Fantic) 28

8. Maxime Renaux (Yamaha) 24

Odstop: Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Druga vožnja: Coenen do konca lovil Herlingsa, Gajser tretji

Tim Gajser je bil v drugi vožnji tretji, skupno pa je na VN Nizozemske osvojil četrto mesto. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V drugi vožnji je Herlings povedel pred Coldenhoffom, Febvrom, Bonacorsijem in Brianom Bogersom (Fantic). Gajser je bil šesti, a je že v prvem krogu prehitel Fanticova voznika pred samo. Coenen se je še enkrat več zapletel v prvem zavoju in se moral prebijati naprej s 15. mesta. V drugem krogu pa drama: padel je Febvre, se pobral in nazadoval na 10. mesto. Bil je tik pred Coeneom, oba pa 20 sekund za vodilnim. V tretjem krogu je Gajser prehitel Coldenhoffa in bil drugi. Krog pozneje, ko sta bila v boju za osmo mesto, je Coenen prehitel Febvra.

Do 10. kroga se je Coenen prebil že na tretje mesto. Bil je pet sekund za Gajserjem in devet za Herlingsom. Febvre je obtičal na osmem mestu in zaostajal kar 30 sekund. V 25. minuti vožnje je Lucas prehitel svojega prijatelja Tima in šel v lov na vodilnega in skupno zmago na veliki nagradi. Zaostajal je šest sekund. Oba sta navila plin in dirkala na meji. Jeffrey je zdržal, dobil vožnjo za manj kot sekundo! In tako je s 16. zmago na domačih tleh dosegel 110. v svetovnem prvenstvu. Gajser je bil v drugi vožnji tretji, skupno pa je dirko končal na četrtem mestu, točko za Coldenhoffom, ki je bil četrti v drugi vožnji.

Coenen še 31 točk za Febvrom, Gajser deveti

V skupnem seštevku sezone je Coenen za vodilnim Febvrom zaostanek zmanjšal za 11 točk na 31. Herlings se je prebil na šesto mesto, Gajser pa na deveto, a sta voznika, ki sta bila prva favorita pred začetkom sezone, izpustila več dirk, Nizozemec pet, Slovenec pa devet. Pancar je kljub ničli zadržal 11. mesto. Čez 14 dni se prvenstvo nadaljuje v Turčiji, nakar bost sledili še dirki na Kitajskem in v Avstraliji, kjer bo finale 21. septembra.

MXGP, skupni seštevek (17/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 835 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 804

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 617

4. Ruben Fernandez (Honda) 523

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 497

6. Jeffrey Herlings (KTM) 466

7. Andrea Bonacorsi (Fantic) 461

8. Maxime Renaux (Yamaha) 447

9. Tim Gajser (Honda) 368

10. Jeremy Seewer (Ducati) 346

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 277

De Wolf zmagovalec v MX2

V šibkejšem razredu MX2 se je v prvi vožnji začela zapletati bitka za naslov svetovnega prvaka. Branilec lovorike Kay de Wolf (Husqvarna) je bil prvi, vodilni v prvenstvu Simon Längenfelder (KTM) pa je v zadnjem krogu padel. Padec ni bil nedolžen, a se je pobral in prišel skozi cilj na osmem mestu. De Wolf je bil najhitrejši tudi v drugi vožnji in je tako veliko nagrado osvojil s 50 točkami. Längenfelder je bil peti, skupno pa šesti. Zdaj ju v prvenstvu loči 15 točk. Jaka Peklaj (Husqvarna) je bil v prvi vožnji z dvema krogoma zaostanka zadnji uvrščeni (22.), v drugi pa je s krogom zaostanka končal na 20. mestu in osvojil točko.