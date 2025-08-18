Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
15.45

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Tim Gajser Tim Gajser Honda Yamaha Isak Gifting Romain Febvre KTM Jan Pancar Lucas Coenen MXGP motokros

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 15.45

26 minut

Tim Gajser po VN Švedske

Tim Gajser: Sem precej boljši, kot sem mislil, da bom #video

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Tim Gajser Švedska Honda | Tim Gajser je na VN Švedske osvojil 12. mesto, a bil na progi tretji najhitrejši. | Foto Honda Racing/ShotbyBavo

Tim Gajser je na VN Švedske osvojil 12. mesto, a bil na progi tretji najhitrejši.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Čeprav se Timu Gajserju nastop na VN Švedske, prvi dirki po štirimesečnem premoru, ko je okreval po poškodbi rame, rezultatsko ni najbolje izšel, pa je s svojo formo in hitrostjo presenetil še samega sebe. Končno 12. mesto v Uddevalli ne odraža dejstva, da je bil tretji najhitrejši. Še letos se bo torej lahko znova boril za zmage.

Uddevalla Tim Gajser Honda
Sportal Gajser v prvi vožnji trčil s tekmecem in odstopil, Pancar sedmi

Po poškodbi in operaciji rame je bil Tim Gajser (Honda) brez motorja dva meseca in pol, nato pa je v prejšnjih petih tednih štiri tedne treniral sam na motorju. A če si na progi sam, je nekaj drugega kot nastop na dirki. Skoraj štirimesečni premor ti vzame tekmovalni ritem, v prvih vožnjah ti zato pogosto zategne roke (t. i. arm pump), saj je težko takoj dirkati povsem sproščeno. Tudi petkratni svetovni prvak je imel s tem v Uddevalli nekaj težav na sobotni kvalifikacijski vožnji, ki jo je vseeno končal na tretjem mestu. S tem je presenetil še samega sebe. Bil je tudi tretji najhitrejši na obeh nedeljskih vožnjah 16. velike nagrade letos.

Tim Gajser je bil hitrejši, kot je še sam mislil, da bo. | Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser je bil hitrejši, kot je še sam mislil, da bo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Rezultatsko se mu vseeno nista izšli. V prvi je nesrečno trčil z Isakom Giftingom (Yamaha) in s poškodovanim motorjem odstopil. V drugi je vozil na tretjem mestu, a moral ob zelo izenačeni konkurenci ves čas pritiskati na polno, zato se mu je zgodil zdrs sprednjega kolesa. Izgubil je štiri mesta. Ko je v zadnjih krogih zaradi zategnjenih rok popustil, ga je prehitel še Jan Pancar (TEM JP253 KTM). 

"Uspela mi je dobra vrnitev. Imel sem dobro hitrost. Bi pa rad videl, da bi se določeni trenutku izšli drugače," je po dirki na Švedskem povedal Gajser. "Škoda za prvo vožnjo. Videl sem, da je Isak naredil napako in da bi ga lahko prehitel, a je očitno mislil, da me bo lahko blokiral, zato sva trčila. Bilo bi dobro, če bi v prvi vožnji odpeljal celotnih 35 minut." Tako bi se že v tej vrnil v pravi dirkaški ritem. "Zato sem pa v drugi vožnji dobil 'arm pump' in sem padel ob križanju linij. A kot pravim, bilo je veliko dobrega. Vsekakor sem precej boljši, kot sem mislil, da bom. To moram zdaj prenesti na Nizozemsko." Sezona se nadaljuje že prihajajoči konec tedna, kjer bo naloga za Gajserja nekoliko težja, saj je treba imeti na mivkasti podlagi še precej boljši ritem. 

Poglejte posnetek s Timove čelade, kako je dirkal v Uddevalli:

Lucas Coenen izgubil bitko za naslov prvaka?
Lucas Coenen je imel ponesrečeno VN Švedske. | Foto: Guliverimage Lucas Coenen je imel ponesrečeno VN Švedske. Foto: Guliverimage Precej manj zadovoljen od Gajserja je bil njegov prijatelj Lucas Coenen (KTM), ki se z Romainom Febvrom (Kawasaki) bori za naslov svetovnega prvaka. Novinec v MXGP je morda s ponesrečeno VN Švedske celo zapravil lovoriko. Pred Uddevallo je bila razlika med Francozom in Belgijcem vsega devet točk, Coenen pa je bil v nizu štirih zmag. Zdaj je razlika 41 točk. Febvre je zbral maksimalnih 60 točk, Coenen je bil v nedeljo s 23 točkami samo osmi, tudi za sedmouvrščenim Pancarjem. "O tem koncu tedna nimam veliko povedati. Slabi štarti in veliko smole. To je to," je bil po 16. dirki sezone redkobeseden 18-letnik. Febvre je tako po 26. zmagi v svetovnem prvenstvu pred svojim drugim naslovom v MXGP. Triintridesetletnik je prvega osvojil leta 2015, torej pred ero Gajser/Herlings.
Tim Gajser Honda
Sportal Gajser že v prvi vožnji po vrnitvi med najboljšimi
Tim Gajser Trentino
Sportal Gajser želi na prvi dirki po poškodbi samo uživati
Jan Pancar Trentino 2025
Sportal Lucasu Coenenu najtežja dirka, Jan Pancar v mivki še nikoli boljši
Tim Gajser Tim Gajser Honda Yamaha Isak Gifting Romain Febvre KTM Jan Pancar Lucas Coenen MXGP motokros
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.