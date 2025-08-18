Čeprav se Timu Gajserju nastop na VN Švedske, prvi dirki po štirimesečnem premoru, ko je okreval po poškodbi rame, rezultatsko ni najbolje izšel, pa je s svojo formo in hitrostjo presenetil še samega sebe. Končno 12. mesto v Uddevalli ne odraža dejstva, da je bil tretji najhitrejši. Še letos se bo torej lahko znova boril za zmage.

Po poškodbi in operaciji rame je bil Tim Gajser (Honda) brez motorja dva meseca in pol, nato pa je v prejšnjih petih tednih štiri tedne treniral sam na motorju. A če si na progi sam, je nekaj drugega kot nastop na dirki. Skoraj štirimesečni premor ti vzame tekmovalni ritem, v prvih vožnjah ti zato pogosto zategne roke (t. i. arm pump), saj je težko takoj dirkati povsem sproščeno. Tudi petkratni svetovni prvak je imel s tem v Uddevalli nekaj težav na sobotni kvalifikacijski vožnji, ki jo je vseeno končal na tretjem mestu. S tem je presenetil še samega sebe. Bil je tudi tretji najhitrejši na obeh nedeljskih vožnjah 16. velike nagrade letos.

Tim Gajser je bil hitrejši, kot je še sam mislil, da bo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Rezultatsko se mu vseeno nista izšli. V prvi je nesrečno trčil z Isakom Giftingom (Yamaha) in s poškodovanim motorjem odstopil. V drugi je vozil na tretjem mestu, a moral ob zelo izenačeni konkurenci ves čas pritiskati na polno, zato se mu je zgodil zdrs sprednjega kolesa. Izgubil je štiri mesta. Ko je v zadnjih krogih zaradi zategnjenih rok popustil, ga je prehitel še Jan Pancar (TEM JP253 KTM).

"Uspela mi je dobra vrnitev. Imel sem dobro hitrost. Bi pa rad videl, da bi se določeni trenutku izšli drugače," je po dirki na Švedskem povedal Gajser. "Škoda za prvo vožnjo. Videl sem, da je Isak naredil napako in da bi ga lahko prehitel, a je očitno mislil, da me bo lahko blokiral, zato sva trčila. Bilo bi dobro, če bi v prvi vožnji odpeljal celotnih 35 minut." Tako bi se že v tej vrnil v pravi dirkaški ritem. "Zato sem pa v drugi vožnji dobil 'arm pump' in sem padel ob križanju linij. A kot pravim, bilo je veliko dobrega. Vsekakor sem precej boljši, kot sem mislil, da bom. To moram zdaj prenesti na Nizozemsko." Sezona se nadaljuje že prihajajoči konec tedna, kjer bo naloga za Gajserja nekoliko težja, saj je treba imeti na mivkasti podlagi še precej boljši ritem.

Poglejte posnetek s Timove čelade, kako je dirkal v Uddevalli: