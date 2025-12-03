V Rusiji je izginila Nika Novak. Ruske oblasti so se zavile v molk.

Iz zaporniške kolonije v vasi Bozoj v sibirskem Irkutsku je neznano kam izginila novinarka Nika Novak, nekdanja sodelavka mednarodne medijske družbe Radio Svoboda (RFE/RL), ki je bila v Rusiji lani obsojena na štiriletno zaporno kazen. Ruske oblasti na vprašanja njene odvetnice, kje je Novak oziroma kam so jo premestili, ne odgovarjajo. Organizacije za zaščito človekovih pravic Novak označujejo za politično zapornico.

Ruska novinarka Nika Aleksandrovna Novak je bila novembra 2024 v Moskvi obsojena na štiriletno zaporno kazen, ker naj bi "na skrivaj sodelovala z drugo državo oziroma tujo ali mednarodno organizacijo".

Podrobnosti njenega sojenja niso znane, saj je potekalo za zaprtimi vrati. Od začetka leta 2022 je sicer delala kot zunanja sodelavka mednarodne medijske organizacije Radio Svobodna Evropa / Radio Svoboda (v nadaljevanju RFE/RL), ki jo financirajo Združene države Amerike.

Politična zapornica?

Nika Novak, ki so jo ruske oblasti aretirale že ob koncu leta 2023, je bila prva predstavnica medijev v Rusiji, ki je bila obsojena zaradi kršenja člena 275.1 ruskega kazenskega zakonika. Storila naj bi kaznivo dejanje, ki ga je Putinov režim kot takega opredelil šele po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022. Po tem členu je kaznivo dejanje vsakršno zaupno sodelovanje s tujimi državami ali (mednarodnimi) organizacijami, pa čeprav izmenjane informacije ne vsebujejo ruskih državnih skrivnosti.

Mednarodni komite za zaščito novinarjev je ruske oblasti pozval, naj nemudoma razkrijejo, kje je Nika Novak. Foto: Mednarodni komite za zaščito novinarjev

Več organizacij za zaščito človekovih pravic, med drugim tudi največja tovrstna ruska organizacija Memorial (vir), Niko Novak označujejo za politično zapornico.

Da naj jo izpustijo, ker njena obsodba "temelji na politično motiviranih obtožbah, katerih namen je utišanje in zastraševanje novinarjev", je ruske oblasti pozval tudi predsednik organizacije RFE/RL Steve Capus.

Izginila je neznano kam

33-letno novinarko je sodišče v Moskvi poslalo v zaporniško kolonijo 11 v vasi Bozoj v bližini mesta Irkutsk v sibirskem delu Rusije. Kot poroča RFE/RL, se je prek svoje odvetnice pritoževala o grozljivih bivanjskih pogojih, primerljivih z mučenjem, zaradi katerih je tudi gladovno stavkala. Ker ni želela dajati intervjujev za ruske medije, v katerih bi morala pohvaliti razmere v zaporniški koloniji, in ker tam ni hotela delati kot šivilja, so jo premestili v samico.

"Globoko smo zaskrbljeni zaradi izginotja novinarke Nike Novak. Premestitve znotraj Rusije politične zapornike pogosto naredijo nevidne, saj jih odrežejo od družine in pravne pomoči ter povečajo tveganje za zlorabe," so zapisali v organizaciji za zaščito demokratičnih vrednot Freedom House. Foto: RFE / RL

Julija Kuznecova, odvetnica Nike Novak, je 29. novembra na svojem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram razkrila, da so ruske oblasti novinarko premestile na neznano lokacijo. "Moj prijatelj, ki je prav tako odvetnik, je ta teden poskusil obiskati Niko, a so ga zavrnili. Predstavniki zapora ne dajejo nobenih pojasnil o tem, kaj se je zgodilo," je dodala.

Kuznecova je še zapisala, da je zaporniško kolonijo z zahtevo po informacijah o tem, kaj se dogaja z Novak, poklicala 30. novembra, a ni dobila ničesar razen poziva, naj vloži uraden zahtevek, kar je tudi storila.