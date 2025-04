Truplo mlade ukrajinske novinarke Viktorije Roščine, ki je avgusta 2023 izginila med poročanjem iz Donbasa, nato pa oktobra lani umrla v zaporu v Rusiji, je v Ukrajino v sklopu izmenjave padlih vojakov med Rusijo in Ukrajino prispelo izmaličeno in brez nekaterih notranjih organov, je ugotovitve ukrajinskih forenzikov razkrila mednarodna preiskava. Zdaj naj bi potekalo ugotavljanje, ali je bil resnični razlog za to prikrivanje pravega vzroka smrti 27-letne novinarke.

Neidenfiticirani moški številka 757 je bil v resnici ženska

14. februarja letos je med repatriacijo trupel ukrajinskih vojakov, ki so umrli na bojiščih v vzhodnem delu Ukrajine, ki ga okupira Rusija, v Ukrajino prispelo tudi truplo številka 757, označeno kot "neidentificirani moški", vzrok njegove smrti pa naj bi bil zastoj srca, je razkrilo poročilo o "duhovih v ruskih zaporih", ki ga je v sodelovanju s 13 mednarodnimi medijskimi hišami pripravil portal Forbidden Stories (Prepovedane zgodbe).

Februarska izmenjava trupel padlih vojakov med Rusijo in Ukrajino. Foto: Profimedia

Ukrajinski forenziki so ob pregledu trupla ugotovili, da gre za telo ženske in ne moškega, kasnejša analiza DNK pa je z 99-odstotno gotovostjo pokazala, da gre v resnici za truplo Viktorije Roščine, ki je avgusta 2023 izginila med poročanjem iz dela Ukrajine, ki ga od leta 2022 zaseda Rusija. Da je priprta v zaporu v Taganrogu, kraju na obali Azovskega morja v Rusiji, so oblasti v Kremlju potrdile maja 2024.

Kot smo že poročali, so družini Viktorije Roščine oktobra lani iz Rusije sporočili, da je 27-letnica umrla v zaporu. Vzroka njene smrti niso navedli, so pa pojasnili, da naj bi novinarka v zaporu tudi gladovno stavkala.

Vidni sledovi mučenja

Ukrajinska preiskava domnevnega trupla Viktorije Roščine je po navedbah v poročilu portala Forbidden Stories pokazala, da so že v Rusiji opravili obdukcijo trupla, na katerem pa so bili vidni sledovi mučenja. Med drugim naj bi identificirali številne modrice, odrgnine, zlomljeno rebro in celo poškodbe, ki bi jih lahko povzročili elektrošoki.

Nekdanja sojetnica iz zapora Taganrog, skupaj sta bili zaprti v centru za pridržanje 2, je preiskovalcem po navedbah ukrajinskih medijev povedala, da je imela Viktorija Roščina vidne brazgotine na rokah in nogah, vbodne rane in da so jo mučili z električnimi sunki. "Povedala mi je, da so jo mučili z elektriko in da je njeno telo postalo popolnoma modro," je dejala. "Sčasoma je zaradi gladovne stavke tako oslabela, da je tehtala le še približno 30 kilogramov. Pomagati sem ji morala, da se je usedla – glave ni mogla več dvigniti z blazine." Foto: Guliverimage

Morda najpomembnejše odkritje je bilo sicer, da je truplu manjkalo več organov, med drugim obe očesi, možgani in del sapnika, ki je bil tudi poškodovan, na vratu trupla pa je bila odrgnina, ki je nakazovala na zlom podjezičnice (hioidne kosti).

Glede na poročilo je odsotnost teh organov po mnenju več mednarodnih strokovnjakov za medicinsko forenziko lahko znak, da so v Rusiji poskusili prikriti dejstvo, da je smrt Roščine povzročilo davljenje.

Ker je truplo že delno mumificirano – Roščina naj bi glede na navedbe ruskih oblasti umrla že pred skoraj osmimi meseci –, natančnega vzroka za smrt preiskovalci sicer še niso mogli določiti, še navaja poročilo.

Oktobra lani je po novici, da je Viktorija Roščina umrla v zaporu v Rusiji, v Kijevu potekal spominski shod. Foto: Reuters

Novinarko je Rusija, natančneje ruska zvezna varnostna služba (FSB), prvič sicer pridržala že marca 2022, ko je poročala iz okupiranega Zaporožja in Donecka, a so jo izpustili po desetih dneh.