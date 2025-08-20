Se je zgodilo nekaj grozljivega? "Bila je popolnoma bleda od strahu."

Pretekli petek sta se na Aljaski srečala ameriški predsednik Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin. Čeprav je Trump pred srečanjem grozil z novimi gospodarskimi sankcijami proti Rusiji in zahteval prekinitev spopadov še pred mirovnimi pogovori, se je sestanek na koncu vsaj na zunaj izšel v Putinovo korist. Številni zdaj ugibajo, kaj sta se predsednika pogovarjala z zaprtimi vrati. Še zlasti, ker nekateri ameriški novinarji, ki so spremljali srečanje na Aljaski, trdijo, da so bili Trumpovi sodelavci po pogovorih videti bledi in skoraj prestrašeni.

V eni od oddaj na ameriški televiziji MSNBC je voditeljica oddaje Antonia Hylton dejala, da je bila Trumpova predstavnica za javnost Karoline Leavitt po srečanju predsednika ZDA Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina videti bleda in popolnoma prestrašena. Leavittova je bila prisotna na srečanju za zaprtimi vrati.

Prestrašeni člani Trumpove administracije? So videli ali slišali kaj grozljivega?

Voditeljica Antonia Hylton je med pogovorom z nekdanjim ameriškim veleposlanikom v Moskvi Michaelom McFaulom tudi dejala, da je veliko novinarjev, ki so bili tam, v minutah in urah po tiskovni konferenci poročalo, da so bili poleg Leavittove tudi drugi člani Trumpove administracije skoraj prestrašeni zaradi tega, kar so videli za zaprtimi vrati.

Karoline Leavitt pretekli petek na Aljaski Foto: Guliverimage

Kot je znano, je Trump pred srečanjem zahteval prekinitev ognja v Ukrajini in grozil, da bo proti Rusiji uvedel stroge nove sankcije in razširil sekundarne sankcije na države, ki kupujejo rusko nafto.

Po srečanju pa Trump ni več omenjal novih sankcij in je sprejel rusko stališče, da bi se namesto na takojšnje premirje osredotočili na oblikovanje mirovnega sporazuma, kar pa bo verjetno trajalo mesece ali morda celo leta, piše britanski Daily Mail.

Kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati na Aljaski? Foto: Reuters

Ima Putin v rokah Epsteinove dokumente?

Na družbenih omrežjih so se kmalu pojavile teorije za "šok na Aljaski", ki pa za zdaj niso podkrepljene z dokazi. Zelo razširjena je postala teorija, da ima Putin dokumente, fotografije in videoposnetke, ki so povezane z Jeffreyem Epsteinom in s katerimi lahko strmoglavi Trumpa.