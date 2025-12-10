Košarkar Dallas Mavericksov Anthony Davis, ki je bil del paketa menjave februarske menjave Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles, bi se lahko kaj kmalu pojavil na izhodnih vratih Dallasa. Davis naj bi bil ključna tarča menjav za več ekip vključno s številnimi kandidati za naslov z vzhoda. Viri iz lige so za ESPN povedali, da naj bi bile za Davisa zainteresirane ekipe Detroit Pistons, Atlanta Hawks in Toronto Raptors.

Kot še poroča Shams Charania, so Mavericksi odprti za raziskovanje trga za Davisa, centra Daniela Gafforda ter branilca Klaya Thompsona in D'Angela Russlla. Davisov agent in izvršni direktor Klutch Sportsa Rich Paul se je srečal z začasnima sogeneralnima direktorjema Dallasa Michaelom Finleyjem in Mattom Riccardijem ter zahteval pojasnilo glede tega, ali želi franšiza podaljšati pogodbo z Davisom v medsezonskem obdobju ali ga zamenjati pred iztekom roka. Finley in Riccardi sta izjavila, da želi franšiza ohraniti odprte možnosti in videti, kako bo ekipa igrala v prihodnjih nekaj tednih. Možnosti podaljšanja nista izključila.

Davis, ki bo marca dopolnil 33 let, bo 6. avgusta upravičen do štiriletnega podaljšanja pogodbe v najvišji vrednosti, tj. 275 milijonov dolarjev (236 milijonov evrov). Podaljšanje bi mu v sezoni, ko bo star 37 let, prineslo 76 milijonov dolarjev (65 milijonov evrov). Brez podaljšanja bi lahko leta 2027 postal prost igralec, če v tem premoru med sezono zavrne opcijo igralca v vrednosti 62,8 milijona dolarjev (53,9 milijona evrov). Davis, ki ima težave s poškodbo mečne mišice, je v tej sezoni nastopil le na desetih tekmah, v povprečju pa je dosegal 19,6 točke in 10,2 skoka.

Glasne so tudi govorice o morebitnem odhodu Klaya Thompsona. Foto: Reuters

Selitev na vzhod?

Pistonsi (19-5), Raptorsi (15-10) in Hawksi (14-11) ob začetku sezone želijo še korak višje in so prepričani, da košarkar, kot je Davis, desetkratni udeleženec All-Star tekme, ki je celotno kariero preživel v zahodni konferenci, lahko dvigne v ekipo, ki bo igrala na prvenstveni ravni. Po besedah ​​Evana Sideryja iz Forbesa lahko Detroit sestavi paket okoli Jadena Iveyja, pogodbe Tobiasa Harrisa v vrednosti 26,6 milijona dolarjev ter še enega igralca vlog in izbore na naboru.

Davis je že nekaj časa glavna tarča govoric o morebitni menjavi, o tem pa je v tej sezoni že spregovoril. "Poglejte, o tem govorite, kot da gremo v vojno," je bil jasen Davis, ko so ga vprašali, kako govorice o menjavi vplivajo nanj. "To je košarka, to spada k poslu. Mislim, da je bil vsak v svoji karieri že vpleten v pogovore o menjavah, vsakega so že zamenjali ali pa je kam prestopil. To me ne prizadene. Tako je že nekaj časa. Moja naloga je, da počnem, kar počnem, ko sem na igrišču: igram košarko in poskušam voditi to ekipo. Karkoli iz tega nastane, pač nastane. Nad tem nimam prav nobenega nadzora. Imam pa odprto komunikacijo z vodstvom," je konec novembra dejal Davis.

Guverner Mavericksov Patrick Dumont je od 11. novembra, ko je odpustil generalnega direktorja Nica Harrisona, zavzel drugačen pristop. Dumont se v svojem vodenju zanaša na Finleyja, Riccardija, trenerja Jasona Kidda in manjšinskega lastnika Marka Cubana, Finleyju in Riccardiju, ki naj bi bila med kandidati za dolgoročno pogodbo, pa je dal pooblastilo za vodenje pogovorov o prihodnosti franšize. Iskanje generalnega direktorja se pričakuje še v medsezonskem obdobju, še poroča ESPN.

