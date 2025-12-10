Gimnastična zveza Slovenije bo dobila novega predsednika

Gimnastično zvezo Slovenije (GZS) v četrtek čaka volilna skupščina, na kateri bo krovna slovenska gimnastična organizacija zagotovo dobila novega predsednika. Poslovnež Damjan Kralj se namreč po dveh mandatih poslavlja s položaja. Za zdaj je edini kandidat za predsedniški stolček GZS Miha Mermal iz družbe BTC.

Kralj, ki je od leta 2024 obenem tudi predsednik teniške zveze Tenis Slovenija, je bil na čelu GZS dva štiriletna mandata, tako da se poslavlja od vodenja krovne gimnastične organizacije.

Na 5. volilni skupščini bo predstavil poročilo o delu GZS v zadnjih osmih letih, saj je zvezo vodil od 1. januarja 2018, nato pa se bodo s programi predstavili še preostali kandidati.

"Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da da sta bila oba mandata predsednika Damjana Kralja zelo uspešna. Glede na to, kar so bile njegove obljube ob nastopu mandata, jih je ne samo dosegel, ampak celo presegel. Govorim o tem, da bomo leto 2025 zaključili s približno 70 odstotkov višjimi prihodki, kot je bilo ob nastopu njegovega mandata in kar je bilo pred tem neko dolgoletno povprečje," je o delu dosedanjega predsednika zveze povedala direktorica Špela Hus.

"S poslovnega vidika je bilo zelo uspešno. Dosegli pa smo tudi veliko medalj, med drugim smo pospremili zadnjo kolajno Saša Bertonclja, ritmičarka Katja Vedenejeva je pozneje osvojila kup medalj na velikih tekmovanjih, tudi mladinka Alja Ponikvar, ki je bila evropska podprvakinja. Imeli smo veliko izjemno dobrih nastopov na svetovnih pokalih in izzivih, če pa gremo k novejšim uspehom, je vsekakor treba izpostaviti olimpijko Lucijo Hribar s finaloma na evropskem in svetovnem prvenstvu, izkušeno Tejo Belak s četrtim in mladega Gregorja Rakoviča s petim mestom na EP, ki bo vsekakor krojil prihodnost slovenske gimnastike," je prepričana direktorica zveze.

"Mislim, da ima bodoči predsednik, ki bo nastopil mandat 1. januarja, pred sabo drugačno nalogo, kot jo je imel njegov predhodnik. Ne bom rekla, da lažjo, ker so se pričakovanja precej dvignila, in prepričana sem, da se slovenski gimnastiki obetajo lepe stvari, če bomo le tako nadaljevali," je sklenila Hus.

Za mesto podpredsednika GZS za strokovno področje kandidira le nekdanji vrhunski telovadec Sašo Bertoncelj, edini kandidat za podpredsednika za gospodarsko-organizacijsko področje je Edi Kolar, za mesto podpredsednika za stike z regijami pa kandidirata Peter Frumen in Alenka Šenk Erpič.

Na zadnjih volitvah GZS konec leta 2021 je Hus izpostavila, da jih na zvezi izjemno veseli tudi skorajda enakovredna zastopanost spolov v organih vodenja zveze. Na 21 mest je bilo izvoljenih 11 moških kandidatov in deset žensk. Letos je, sodeč po vloženih kandidaturah za mandatno obdobje 2026–2030, kandidatk precej manj kot kandidatov.

Kakšna bo končna sestava vodstvenega organa za gimnastiko, bo znano v četrtek po skupščini.