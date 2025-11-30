Gajibovu še tretji mandat na čelu evropske zveze UEG

Češka prestolnica Praga je ta vikend gostila 31. volilni kongres krovne evropske gimnastične zveze UEG, ki so se ga udeležili delegati vseh 50 članic. Slovenijo je zastopala direktorica GZS Špela Hus, na volitvah je za mesto v strokovnem odboru moške športne gimnastike kandidiral sodnik Enis Hodžić Lederer, vendar ni bil uspešen.

Prvi dan je generalna skupščina poslušala poročila predsednikov tehničnih komitejev, poleg tega so razpravljali in glasovali o pomembnih predlogih. Med drugim je generalna skupščina na podlagi odločitve krovne svetovne zveze Fig z 19. julija 2023 sprejela vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja pod določenimi pogoji. Evropska gimnastika bo v zvezi s to temo upoštevala pravila Figa.

Drugi dan so v Pragi izpeljali volitve. Azerbajdžanec Farid Gajibov, ki je leta 2017 v boju za predsedniško mesto premagal Slovenca Edija Kolarja, v drugem mandatu pa ni imel protikandidata, bo nastopil še tretji in obenem zadnji mandat.

Gajibova je izzival predsednik strokovnega odbora za moško športno gimnastiko Hrvat Mario Vukoja, vendar se je glasovanje prevesilo v prid dosedanjega predsednika s 27:23.

Hodžić Lederer se je potegoval za stolček v strokovnem odboru za moško športno gimnastiko, vendar je med kandidati za SO prejel dva glasova in to ni bilo dovolj.

Novoizvoljeni organi bodo nastopili funkcijo 1. januarja in jo bodo imeli do 31. decembra 2029.

Tudi Gimnastično zvezo Slovenije (GZS) še pred koncem leta čakajo redne volitve, ki bodo 11. decembra. Že zdaj pa je jasno, da se zaradi omejitve po dveh mandatih z mesta predsednika slovenske zveze poslavlja Damjan Kralj.