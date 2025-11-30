Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
30. 11. 2025,
13.53

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
gimnastika

Nedelja, 30. 11. 2025, 13.53

32 minut

Gimnastika

Gajibovu še tretji mandat na čelu evropske zveze UEG

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Gimnastika splošna | Foto Matic Klanšek Velej/Sportida

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Češka prestolnica Praga je ta vikend gostila 31. volilni kongres krovne evropske gimnastične zveze UEG, ki so se ga udeležili delegati vseh 50 članic. Slovenijo je zastopala direktorica GZS Špela Hus, na volitvah je za mesto v strokovnem odboru moške športne gimnastike kandidiral sodnik Enis Hodžić Lederer, vendar ni bil uspešen.

Prvi dan je generalna skupščina poslušala poročila predsednikov tehničnih komitejev, poleg tega so razpravljali in glasovali o pomembnih predlogih. Med drugim je generalna skupščina na podlagi odločitve krovne svetovne zveze Fig z 19. julija 2023 sprejela vrnitev ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja pod določenimi pogoji. Evropska gimnastika bo v zvezi s to temo upoštevala pravila Figa.

Drugi dan so v Pragi izpeljali volitve. Azerbajdžanec Farid Gajibov, ki je leta 2017 v boju za predsedniško mesto premagal Slovenca Edija Kolarja, v drugem mandatu pa ni imel protikandidata, bo nastopil še tretji in obenem zadnji mandat.

Gajibova je izzival predsednik strokovnega odbora za moško športno gimnastiko Hrvat Mario Vukoja, vendar se je glasovanje prevesilo v prid dosedanjega predsednika s 27:23. 

Hodžić Lederer se je potegoval za stolček v strokovnem odboru za moško športno gimnastiko, vendar je med kandidati za SO prejel dva glasova in to ni bilo dovolj. 

Novoizvoljeni organi bodo nastopili funkcijo 1. januarja in jo bodo imeli do 31. decembra 2029.

Tudi Gimnastično zvezo Slovenije (GZS) še pred koncem leta čakajo redne volitve, ki bodo 11. decembra. Že zdaj pa je jasno, da se zaradi omejitve po dveh mandatih z mesta predsednika slovenske zveze poslavlja Damjan Kralj.

Gregor Rakovič
Sportal Najboljši na gimnastičnem DP upravičili pričakovanja
Camelia Voinea
Sportal Hude obtožbe na račun nekdanje šampionke: Pretepala nas je, dokler nismo padle na tla
gimnastika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.