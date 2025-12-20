Dortmund zmagal devetič, Bayer gostuje v Leipzigu

Zadnji krog bundeslige v letu 2025 je za uvod dal obračun obeh Borussie Dortmund in Borussie Mönchengladbach (2.0). Sobota prinaša derbi v Leipzigu, kamor prihaja Bayer iz Leverkusna. Vodilni Bayern, ki se je v prejšnjem krogu opekel proti Mainzu, bo na zadnji tekmi leta v nedeljo gostoval pri Heidenheimu.

Nogometaši Borussie iz Dortmunda so se vsaj za en dan vrnili na drugo mesto prvenstvene razpredelnice nemške lige. V 15. krogu so z 2:0 premagali ekipo iz Mönchengladbacha, s tem pa na lestvici prehiteli Leipzig. Za Borussio sta gola dosegla Julian Brandt v deseti in Maximilian Beier v sedmi minuti sodnikovega dodatka.

Pri Leipzigu je, kot poročajo nemški mediji, Kevin Kampl, zapustil klub. Že nekaj časa zaradi osebnih razlogov ni igral za nemškega prvoligaša, izkušeni slovenski vezist, ki ga je ob poškodbah v zadnjem obdobju prizadela še bratova smrt, pa naj bi se dogovarjal za predčasno prekinitev pogodbe, ki se bo sicer iztekla po tej sezoni. Uradne potrditve o prekinitvi ali končanju kariere za zdaj sicer še ni, tudi v napovedniku nemške lige za današnjo tekmo Leipziga in Leverkusna je Kampl zgolj na seznamu tistih, ki manjkajo zaradi osebnih razlogov.

Bayern, ki je v prejšnjem krogu šele drugič v sezoni nemškega prvenstva ostal brez popolnega izkupička (Bavarci so remizirali z zadnjeuvrščenim Mainzem), se bo v zadnji tekmi bundeslige v tem letu mudil pri predzadnjem Heidenheimu.

