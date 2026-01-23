Na Otoku odmeva razmišljanje legende Uniteda o Benjaminu Šešku

Derbi 23. kroga angleškega prvenstva bo odigran na Emiratesu, kjer bo v nedeljo pri vodilnem Arsenalu gostoval Manchester United. Na Otoku odmevajo besede legendarnega rdečega vraga Teddyja Sheringhama. Sporoča, da bi moral Bryan Mbeumo tudi v Londonu dobiti prednost pred Benjaminom Šeškom, ki ob bleščeči zmagi Uniteda nad Cityjem (3:0) ni prejel priložnosti za nastop. Ranjeni City bo v soboto gostil zadnjeuvrščeni Wolverhampton, prvak Liverpool odhaja v Bournemouth, v nedeljo se bosta spopadla Newcastle in Aston Villa, Leeds United pa bo v ponedeljek gostoval pri Evertonu brez poškodovanega Jake Bijola.

Wolverhamtpon je konec decembra 2025 osvojil točko na Old Traffordu (1:1). Foto: Guliverimage Dogajanje v za mnoge najmočnejši nogometni ligi na svetu se bo začelo s sobotno matinejo med West Hamom, potencialnim snubcem najboljšega strelca championshipa Žana Vipotnika, in Sunderlandom. Ranjeni Manchester City, ki si je po spodrsljaju proti Unitedu (0:3) privoščil še evropski polom na severu Norveške v ligi prvakov, na Etihadu pričakuje najslabšega premierligaša. Wolverhampton je resda zadnji, a je v tej sezoni že mešal štrene favoritom v Manchestru.

Na Old Traffordu je konec leta 2025 prekrižal načrte Šeškovim rdečim vragom. Za City, ki ima ogromno poškodovanih igralcev, bi lahko debitiral angleški reprezentančni branilec Marc Guehi, navijači pa veliko pričakujejo od nekdanjega napadalca Bournemoutha Antoina Semenya, ki še ne sme igrati za City v Evropi.

Branilec naslova Liverpool v soboto odhaja k Bournemouthu. V prejšnji sezoni je tam vknjižil zmago, junak srečanja pa je bil dvakratni strelec Mohamed Salah. V tej sezoni je Egipčan v nemilosti trenerja Arneja Slota, ki z rdečimi po veliki jesenski krizi ni doživel poraza 13 tekem zapored, a se mu še vseeno trese stolček.

Šeško v nedeljo gostuje pri poletnih snubcih

Viktor Gyökeres, ki je pri Sportingu zabijal kot po tekočem traku, je na 20 tekmah angleškega prvenstva dosegel pet zadetkov. Foto: Reuters Nedelja prinaša derbi kroga na Emiratesu. Evforija med navijači Arsenala je ogromna. Topničarjem gre imenitno tako v angleškem prvenstvu kot tudi ligi prvakov, tako da bi lahko londonski klub po sušnih dveh desetletjih proslavljal naslov državnega prvaka, hkrati pa se skušal prvič v zgodovini povzpeti na evropski prestol. V London prihaja zelo nepredvidljiv tekmec. Manchester United zaseda peto mesto. Želi še malce višje in si zagotoviti vstopnico za ligo prvakov, pred njim pa je najtežji izziv v tej sezoni.

V središču pozornosti bosta Šved Viktor Gyökeres in Slovenec Benjamin Šeško. Za oba se je lani poleti zanimal Arsenal. Sprva je bil bližje sklenitvi sodelovanja Šeško, nato je prednost dobil pet let starejši Skandinavec, Posavec pa je nadaljeval kariero na Old Traffordu. Oba napadalca sta, kar zadeva doseganje zadetkov v tej sezoni, še dolžnika. Gyökeres je na 20 nastopih v premier league dosegel pet zadetkov, a je od tega na zadnjih 16 nastopih iz igre zadel le enkrat. Šeško, ki pri Unitedu ne izvaja strelov z bele točke, je na 17 tekmah dosegel štiri zadetke. Privrženci obeh klubov so zaradi silnih milijonov, zapravljenih za oba napadalca, pričakovali več.

Prav lahko pa se zgodi, da nobenega od nogometašev v nedeljo ne bo na zelenici. Pri Arsenalu je med tednom v ligi prvakov zablestel brazilski povratnik Gabriel Jesus in dvakrat zatresel mrežo Interja (Györekes se je po vstopu v igro na San Siru prav tako vpisal med strelce), počasi pa se vrača tudi Nemec Kai Havertz.

Sheringham bi izbral Mbeuma pred Šeškom

Teddy Sheringham je leta 1999 z Davidom Beckhamom tako proslavljal naslov evropskega prvaka v Barceloni. Foto: Guliverimage Pri Unitedu pa bi lahko Šeško znova ostal na klopi, če se bo novopečeni strateg rdečih vragov Michael Carrick odločil, da ne bo menjal zmagovitega konja in spreminjal postave, ki je prejšnji teden nadigrala City s 3:0. Bo torej namesto Šeška, ki je na zadnjih dveh nastopih dosegel tri zadetke, v osrčju napada znova zaigral afriški povratnik Bryan Mbeumo?

Glede tega na Otoku odmevajo besede legendarnega napadalca Teddyja Sheringhama. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik meni, da bi moral trener spet ponuditi prednost Afričanu. Pred 27 leti je sam navijače Manchester Uniteda spravil v ekstazo, ko je v sodnikovem podaljšku v razburljivem finalu lige prvakov v Barceloni proti Bayernu izenačil na 2:2, kmalu za tem pa je Ole Gunnar Solskjaer poskrbel za popolno norijo Angležev in zmago s 3:2.

"Težko je opravljati vlogo osrednjega napadalca, številke devet. Moraš voditi napad, zadrževati žogo, vtekati iz ozadja, dosegati zadetke … Veliko je nalog, ki pa jih je težko izpolniti, če so tvoji krilni soigralci odsekani od igre in ti ne dajejo dovolj uporabnih predložkov," je Sheringham za Metro pojasnjeval, kakšne so dolžnosti osrednjih napadalcev. Dodal je, da v 22-letnem Slovencu vidi velik potencial, a se tudi sprašuje, ali bi se lahko potrdil in dokazal kot vodja Unitedovega napada. Tako upa, da bo v Londonu v središču napada rdečih vragov znova Mbeumo.

Benjamin Šeško je z nekaterimi potezami navdušil Sheringhama, a v nedeljo bi v začetno enajsterico raje postavil Bryana Mbeuma. Foto: Reuters

"Všeč mi je bilo, kar je na zadnjih tekmah naredil Šeško. Opravil je zahtevno delo, podobno kot pred njim Rasmus Hojlund. Je zelo dober igralec, a če hočeš biti vodja napada Manchester Uniteda, moraš biti poseben tip igralca. Pričakovanja so ogromna," je pripomnil, da mladeniča iz Slovenije in Danske ob prihodu k rdečim vragom nista nastopila tako suvereno, kot je nekoč Eric Cantona, samozavestni Francoz, ki je verjel, da je rojen za takšno vlogo. Ali pa pozneje Wayne Rooney. "Šeško in Hojlund sta prišla k Unitedu ter si mislila, da sta dobra igralca in da imata opravka z velikim odrom. Upala sta, da se bosta izkazala. No, to je ta razlika," je dejal.

Ima občutek, da bo Šeško postal dober igralec, a ne še takoj. "Nekaj njegovih dotikov in zaključkov je bilo na zadnjih tekmah resnično všečnih, dosegel je nekaj inteligentnih zadetkov. A vseeno potrebuješ izkušnje in samozavest. Brez tega je težko voditi napad," daje Sheringham pred derbijem kroga v začetni postavi Uniteda prednost Mbeumu. Bi lahko tako Šeško še drugo tekmo zapored začel na klopi in po Cityju zamudil priložnost za dokazovanje še na enem otoškem derbiju?

Angleško prvenstvo, 23. krog:

Sobota, 24. januar:

Nedelja, 25. januar:

Ponedeljek, 26. januar:

Lestvica