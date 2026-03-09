Je to tajni načrt Irana za zmago v vojni?

Vojna proti Iranu traja že več kot teden dni. Američani in Izraelci so pobili velik del iranskega vodstva in uničili številne tarče v Iranu. Iranci so odgovorili z napadi na izraelske in ameriške cilje, pa tudi na cilje v zalivskih državah, ki niso povezani z ameriško vojsko. Kot trdi nemški vojaški analitik Nico Lange, smo priča novi ekonomiji vojne: množično, poceni izdelano orožje proti kakovostnemu in dragemu orožju. Lahko to reši Iran?

Kljub uničenim ciljem v Iranu se Izrael, ZDA in države ob Perzijskem zalivu v zakulisju kljub poročilom o uspehu počutijo nelagodno, v ameriškem mediju National Interest piše nemški vojaški strokovnjak Nico Lange.

Kaj če Iranska revolucionarna garda preživi napade?

Kot trdi Lange, se Izraelci in Američani sprašujejo, kaj se bo zgodilo, če se Iranska revolucionarna garda ne zlomi, ampak bo Američane še naprej napadala z vedno bolj poceni droni, raketami in majhnimi čolni?

"Prizori, kot je ta, se odvijajo po vsem bojišču v Perzijskem zalivu: majhen dron se z veliko hitrostjo približa ameriškemu rušilcu. Plovilo sproži alarm, njegova obramba pa se takoj odzove z dragimi senzorji, raketami in manevri. Dron nad vodo stane nekaj tisoč dolarjev. Odziv lahko stane na milijone dolarjev," piše Lange.

Nova ekonomija vojne

To razkriva novo ekonomijo vojne. Poceni premaga drago. Množica premaga popolnost. Hitrost premaga tradicijo. Iran se zanaša na velike količine brezpilotnih letal, raket in majhnih čolnov. To ni zato, ker bi jih izpopolnjevali desetletja, proizvajali leta ali delovali brez napak. Namesto tega so zadostni za nalogo preobremenitve obrambnih sistemov. Sovražnika silijo k odzivu z velikimi stroški. In obrnejo razmerja stroškov.

Tudi vojna v Ukrajini je pokazala, da lahko množična uporaba dronov, kot je iranski šahed (na fotografiji v Ukrajini), zelo obremeni obrambo. Podobno se zdaj dogaja v vojni proti Iranu, ko Iranci napadajo cilje z množico poceni izdelanih dronov. Foto: Guliverimage

Vsaka uspešna obramba tako na koncu povzroči gospodarsko izgubo. Če poleg tega drage radarje in senzorje, ki lahko stanejo milijarde in jih je mogoče zamenjati šele čez leta, uničijo sorazmerno preprosti brezpilotni letalniki, lahko taktična zmaga v tej vojni na koncu vključuje celo strateške poraze, opozarja Lange.

Je vojna proti Iranu prelomnica?

"Ali bo Teheranu na koncu uspelo zmagati s stavo na novo vojno ekonomijo, bomo še videli. Veliko kaže, da mu ne bo uspelo. Kljub temu ta vojna že pomeni prelomnico. Stara ameriška in zahodna ideja o tehnološko naprednejšem, hitrem in čistem vojaškem napadu se ruši. Nasprotniki, kot sta Iran in Rusija, silijo branilce, da se na valove nizkocenovnih napadov odzovejo z dragimi protiukrepi, ki se ponavljajo."

To ni nič novega, poudarja Lange. Nova vojaška realnost je že leta vidna v Ukrajini in drugod. Toda zahodni politični odločevalci, vojaški načrtovalci in proizvajalci orožja so do zdaj zaradi pretirane samozadovoljnosti, arogance in birokratske paralize večinoma zamižali na eno oko.

Poceni proti dragemu

Tisti, ki se vojaško uveljavljajo s previsoko ceno, hkrati tudi izgubljajo. In tisti, ki izgubijo poceni, so na koncu sposobni ukrepati. Tisti, ki izgubijo predrago, tako ali tako izgubijo preveč. V Zalivu trenutno vidimo, kako lahko to spremeni geopolitično ravnovesje moči.

Že lanska 12-dnevna vojna med Izraelom in Iranom je pokazala, da so Izraelcem začele kopneti zaloge dragih prestreznih raket. Se lahko podobno zgodi v letošnji vojni proti Iranu? Bodo Američani za obrambo pred poceni droni porabili preveč dragih prestreznih raket, kot je sistem Thaad (na fotografiji). Foto: Guliverimage

"Kot že leta velja za Ukrajino, je to v Zalivu najočitneje na področju zračne obrambe. Medtem ko Iran in Rusija proizvajata brezpilotna letala in rakete v industrijskih količinah ter nenehno širita proizvodnjo, so redki proizvajalci sistemov zračne obrambe in vodenih raket v štirih letih ruske agresije komajda povečali svojo industrijsko proizvodnjo. Celotne letne proizvodne serije raket za visokozmogljive sisteme, kot so raketni sistemi Thaad in Patriot, se trenutno izstrelijo v le nekaj dneh."

Prazna skladišča dragega orožja in polna skladišča poceni orožja

Po vsem svetu se Ukrajina, Evropejci, Američani in zdaj celo zalivske države borijo za skromne zaloge, a zdi se, da ves denar na svetu ne more pospešiti procesa. Po drugi strani pa bosta iranska in ruska proizvodnja brezpilotnih letal in raket hitro napolnili svoja skladišča. Kitajska bo to z zanimanjem opazovala in se želela učiti iz tega, še piše Lange.