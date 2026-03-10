Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme – torek)

Začetek spektakla v ligi prvakov: Jan Oblak proti ranjenim Angležem

Jan Oblak, Atletico Madrid | Jana Oblaka v osmini finala lige prvakov čaka obračun s Tottenhamom. | Foto Guliverimage

Jana Oblaka v osmini finala lige prvakov čaka obračun s Tottenhamom.

Foto: Guliverimage

Od začetnih 36 ekip jih je v boju za najprestižnejšo klubsko nogometno lovoriko v Evropi ostalo le še 16. Osmina finala bo v naslednjih osmih dneh to število še prepolovila. Torkov večer v ligi prvakov prinaša nekaj poslastic, na delu bo tudi Jan Oblak, ki v Madridu gosti ranjeni Tottenham. Barcelona z vročim Laminom Yamalom gostuje v Newcastlu, Bayern pa čaka obračun z zadnjim italijanskim predstavnikom Atalanto. Že ob 18.45 se bosta pomerila Galatasaray in Liverpool.

Yamal
Sportal Yamal junak Barcelone, Oblakov Atletico dobil generalko za finale

Kar šest kandidatov za veliko majsko slavje v Budimpešti (finale bo 30. maja) prihaja iz Anglije. Otoški nogomet tudi v letošnji sezoni lige prvakov kaže svojo moč, a primata najmočnejšega državnega prvenstva v tem tekmovanju vsaj za zdaj ni potrjeval pretirano uspešno.

V zadnjih desetih sezonah so trofejo z velikimi uhlji trikrat dvignili Angleži, kar pet naslovov ima po zaslugi prevlade madridskega Reala španski nogomet, po enkrat so slavili Nemci (Bayern) in Francozi (PSG). Premier liga ima v Arsenalu letos sicer prvega favorita stavnic, po drugi strani pa večina angleških ekip že v osmini finala ne bo v vlogi favorita.

Brez dvoma to velja za Tottenham, ki se je znašel v najhujši krizi v sodobni zgodovini kluba. Londončani v letošnjem koledarskem letu v državnem prvenstvu še niso zmagali, spogledujejo pa se celo z izpadom iz angleške nogometne elite. Spurse so ohromile tudi številne poškodbe, a se to v ligi prvakov to vsaj za zdaj še ni poznalo. Tottenham je skupinski del zaključil na visokem četrtem mestu, četrto zaporedno zmago v tem tekmovanju pa bo lovil v Madridu.

Tam Londončane čakata Jan Oblak in njegov Atletico. Colchonerosi so se bolj ali manj že sprijaznili, da bodo bitko za španski naslov znova spremljali od daleč in da bo o prvaku odločal maraton vodilne Barcelone in Reala, ki trenutno zaostaja za štiri točke. Ekipa Diega Simeoneja je medtem sicer v polfinalu kraljevega pokala ugnala katalonski ponos po zaslugi visoke zmage (4:0) na prvi tekmi, a poraz na povratni tekmi (skupni rezultat 4:3) Madridčanom zagotovo ni vlil dodatne samozavesti.

Lamine Yamal je na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah dosegel štiri zadetke. | Foto: Reuters Lamine Yamal je na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah dosegel štiri zadetke. Foto: Reuters

Favoriti na delu v gosteh

Barcelona se je na boleč izpad iz pokala odzvala s pomembno zmago v gosteh pri bilbajskem Athleticu, v zadnjem obdobju pa je odlično formo ujel Lamine Yamal, ki je na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah dosegel štiri zadetke. Nocoj Katalonce čaka obračun z Newcastlom, s katerim so se pomerili že v skupinskem delu letošnje lige prvakov in ga ugnali po zaslugi dveh zadetkov Marcusa Rashforda (2:1).

V vlogi izrazitega favorita se na gostovanje podaja Bayern München, ki se bo pomeril z Atalanto, ta pa brani čast italijanskega nogometa. Prva tekma večera bo na sporedu v Istanbulu, kjer bo Galatasaray gostil Liverpool.

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):

Torek, 10. marec

Sreda, 11. marec

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci:

13 – Mbappe (Real)
10 – Gordon (Newcastle)
8 – Kane (Bayern)
7 – Haaland (Man City), Osimhen (Galatasaray)
6 – Hauge (Bodö/Glimt), Martinelli (Arsenal)
5 – Alvarez (Atletico Madrid), Balogun (Monaco), Barnes (Newcastle), Duran (Qarabag), Fermin (Barcelona), Guruzeta (Atl. Bilbao), Rashford (Barcelona), Sørloth (Atletico Madrid), Vitinha (PSG)

