Začetek spektakla v ligi prvakov: Jan Oblak proti ranjenim Angležem

Od začetnih 36 ekip jih je v boju za najprestižnejšo klubsko nogometno lovoriko v Evropi ostalo le še 16. Osmina finala bo v naslednjih osmih dneh to število še prepolovila. Torkov večer v ligi prvakov prinaša nekaj poslastic, na delu bo tudi Jan Oblak, ki v Madridu gosti ranjeni Tottenham. Barcelona z vročim Laminom Yamalom gostuje v Newcastlu, Bayern pa čaka obračun z zadnjim italijanskim predstavnikom Atalanto. Že ob 18.45 se bosta pomerila Galatasaray in Liverpool.

Kar šest kandidatov za veliko majsko slavje v Budimpešti (finale bo 30. maja) prihaja iz Anglije. Otoški nogomet tudi v letošnji sezoni lige prvakov kaže svojo moč, a primata najmočnejšega državnega prvenstva v tem tekmovanju vsaj za zdaj ni potrjeval pretirano uspešno.

V zadnjih desetih sezonah so trofejo z velikimi uhlji trikrat dvignili Angleži, kar pet naslovov ima po zaslugi prevlade madridskega Reala španski nogomet, po enkrat so slavili Nemci (Bayern) in Francozi (PSG). Premier liga ima v Arsenalu letos sicer prvega favorita stavnic, po drugi strani pa večina angleških ekip že v osmini finala ne bo v vlogi favorita.

Brez dvoma to velja za Tottenham, ki se je znašel v najhujši krizi v sodobni zgodovini kluba. Londončani v letošnjem koledarskem letu v državnem prvenstvu še niso zmagali, spogledujejo pa se celo z izpadom iz angleške nogometne elite. Spurse so ohromile tudi številne poškodbe, a se to v ligi prvakov to vsaj za zdaj še ni poznalo. Tottenham je skupinski del zaključil na visokem četrtem mestu, četrto zaporedno zmago v tem tekmovanju pa bo lovil v Madridu.

Tam Londončane čakata Jan Oblak in njegov Atletico. Colchonerosi so se bolj ali manj že sprijaznili, da bodo bitko za španski naslov znova spremljali od daleč in da bo o prvaku odločal maraton vodilne Barcelone in Reala, ki trenutno zaostaja za štiri točke. Ekipa Diega Simeoneja je medtem sicer v polfinalu kraljevega pokala ugnala katalonski ponos po zaslugi visoke zmage (4:0) na prvi tekmi, a poraz na povratni tekmi (skupni rezultat 4:3) Madridčanom zagotovo ni vlil dodatne samozavesti.

Lamine Yamal je na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah dosegel štiri zadetke. Foto: Reuters

Favoriti na delu v gosteh

Barcelona se je na boleč izpad iz pokala odzvala s pomembno zmago v gosteh pri bilbajskem Athleticu, v zadnjem obdobju pa je odlično formo ujel Lamine Yamal, ki je na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah dosegel štiri zadetke. Nocoj Katalonce čaka obračun z Newcastlom, s katerim so se pomerili že v skupinskem delu letošnje lige prvakov in ga ugnali po zaslugi dveh zadetkov Marcusa Rashforda (2:1).

V vlogi izrazitega favorita se na gostovanje podaja Bayern München, ki se bo pomeril z Atalanto, ta pa brani čast italijanskega nogometa. Prva tekma večera bo na sporedu v Istanbulu, kjer bo Galatasaray gostil Liverpool.

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):

Torek, 10. marec

Sreda, 11. marec

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci: 13 – Mbappe (Real)

10 – Gordon (Newcastle)

8 – Kane (Bayern)

7 – Haaland (Man City), Osimhen (Galatasaray)

6 – Hauge (Bodö/Glimt), Martinelli (Arsenal)

5 – Alvarez (Atletico Madrid), Balogun (Monaco), Barnes (Newcastle), Duran (Qarabag), Fermin (Barcelona), Guruzeta (Atl. Bilbao), Rashford (Barcelona), Sørloth (Atletico Madrid), Vitinha (PSG)