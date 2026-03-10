Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
STA

Galatasaray Teja Oblak košarka legionarji

Košarkarske legionarke

Teja Oblak z Galatasarayjem neposredno v polfinale evrolige

Teja Oblak, Slovenija : Latvija, slovenska ženska košarkarska reprezentanca | Teja Oblak se je s soigralkami Galatasarayja neposredno uvrstila v polfinale košarkarske evrolige. | Foto Filip Barbalić

Teja Oblak se je s soigralkami Galatasarayja neposredno uvrstila v polfinale košarkarske evrolige.

Foto: Filip Barbalić

Turški Galatasaray si je s Škofjeločanko Tejo Oblak priigral neposredno uvrstitev v polfinale košarkarske evrolige. Pred vrati zaključnega turnirja šesterice pa je ostal italijanski Famila Schio z Jessico Shepard, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Galatasaray se je z zmago s 67:51 nad francoskim Landesom z izidom 2:1 neposredno uvrstil v polfinale zaključnega turnirja evrolige. Oblak je bila prvi motor ekipe. Na parketu je prebila 26 minut ter v tem času zbrala 16 točk, pet skokov in štiri podaje.

Tik pred prihodom na reprezentančne priprave jo je čakala še prva tekma četrtfinala domačega prvenstva. S soigralkami so bile s 86:61 boljše od Aydina. Oblak je dosegla osem točk, tri skoke in šest podaj.

Brez uvrstitve v zaključne boje evrolige je nekoliko presenetljivo ostal Famila Schio. Najboljša in neporažena zasedba italijanskega prvenstva je v boju za četrtfinale z 1:2 izpadla proti večnim tekmicam iz Benetk.

Venezia je odločilno tekmo italijanskega derbija dobila z 62:51. Schiu ni pomagala niti nova dobra predstava Shepard, ki je bila s 16 točkami, 13 skoki in tremi podajami najboljša posameznica ekipe. Shepard se sicer že dlje časa ubada s poškodbo stegenske mišice.

Zaključni turnir šesterice bo med 15. in 19. aprilom gostila Zaragoza. Galatasary v polfinalu čaka zmagovalca tekme med Landesom in Zaragozo, Fenerbahče pa na boljšega iz dvoboja med Venezio in Girono.

Eva Lisec | Foto: Aleš Fevžer Eva Lisec Foto: Aleš Fevžer

Redni del ruskega prvenstva je z novo zmago končal Jekaterinburg, na 27 tekmah jih je zbral kar 26. Tokrat je bil s 66:55 boljši od Dinama Kursk. Eva Lisec je v statistiko vpisala sedem skokov in podajo. V četrtfinalu se bo Jekaterinburg pomeril z Jenisejem.

V Španiji se je Joventut po porazu s 66:83 proti Araskiju znašel pri repu lestvice. Ajša Sivka je dosegla štiri točke in tri skoke.

Na Madžarskem je Sopron z Zalo Friškovec zasedel tretje mesto po rednem delu. Po reprezentančnem premoru se bo v četrtfinalu pomeril s Csato. Mojco Jelenc pa z UNI Györom čaka boj za obstanek.

V Italiji je Alama San Martino tudi po zaslugi odličnih iger Tine Cvijanović z nizom štirih zmag s spodnjega dela lestvice napredoval na sedmo. V četrtfinalu se bo pomeril s favorizirano Venezio.

Lea Debeljak bo po pokalnem bronu z Marburgom ligaški del sezone v Nemčiji 22. marca nadaljevala proti vodilnemu Kelternu. LCC Klajpeda in Tjaša Turnšek bosta igrali v četrtfinalu litovske in baltske lige.

