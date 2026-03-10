Teja Oblak z Galatasarayjem neposredno v polfinale evrolige

Turški Galatasaray si je s Škofjeločanko Tejo Oblak priigral neposredno uvrstitev v polfinale košarkarske evrolige. Pred vrati zaključnega turnirja šesterice pa je ostal italijanski Famila Schio z Jessico Shepard, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Galatasaray se je z zmago s 67:51 nad francoskim Landesom z izidom 2:1 neposredno uvrstil v polfinale zaključnega turnirja evrolige. Oblak je bila prvi motor ekipe. Na parketu je prebila 26 minut ter v tem času zbrala 16 točk, pet skokov in štiri podaje.

Tik pred prihodom na reprezentančne priprave jo je čakala še prva tekma četrtfinala domačega prvenstva. S soigralkami so bile s 86:61 boljše od Aydina. Oblak je dosegla osem točk, tri skoke in šest podaj.

Brez uvrstitve v zaključne boje evrolige je nekoliko presenetljivo ostal Famila Schio. Najboljša in neporažena zasedba italijanskega prvenstva je v boju za četrtfinale z 1:2 izpadla proti večnim tekmicam iz Benetk.

Venezia je odločilno tekmo italijanskega derbija dobila z 62:51. Schiu ni pomagala niti nova dobra predstava Shepard, ki je bila s 16 točkami, 13 skoki in tremi podajami najboljša posameznica ekipe. Shepard se sicer že dlje časa ubada s poškodbo stegenske mišice.

Zaključni turnir šesterice bo med 15. in 19. aprilom gostila Zaragoza. Galatasary v polfinalu čaka zmagovalca tekme med Landesom in Zaragozo, Fenerbahče pa na boljšega iz dvoboja med Venezio in Girono.

Eva Lisec Foto: Aleš Fevžer

Redni del ruskega prvenstva je z novo zmago končal Jekaterinburg, na 27 tekmah jih je zbral kar 26. Tokrat je bil s 66:55 boljši od Dinama Kursk. Eva Lisec je v statistiko vpisala sedem skokov in podajo. V četrtfinalu se bo Jekaterinburg pomeril z Jenisejem.

V Španiji se je Joventut po porazu s 66:83 proti Araskiju znašel pri repu lestvice. Ajša Sivka je dosegla štiri točke in tri skoke.

Na Madžarskem je Sopron z Zalo Friškovec zasedel tretje mesto po rednem delu. Po reprezentančnem premoru se bo v četrtfinalu pomeril s Csato. Mojco Jelenc pa z UNI Györom čaka boj za obstanek.

V Italiji je Alama San Martino tudi po zaslugi odličnih iger Tine Cvijanović z nizom štirih zmag s spodnjega dela lestvice napredoval na sedmo. V četrtfinalu se bo pomeril s favorizirano Venezio.

Lea Debeljak bo po pokalnem bronu z Marburgom ligaški del sezone v Nemčiji 22. marca nadaljevala proti vodilnemu Kelternu. LCC Klajpeda in Tjaša Turnšek bosta igrali v četrtfinalu litovske in baltske lige.