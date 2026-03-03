Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Torek,
3. 3. 2026,
8.21

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek
košarka PAOK Solun legionarji Jure Zdovc

Torek, 3. 3. 2026, 8.21

1 ura, 7 minut

Trenerska sprememba

Jure Zdovc ni več trener grškega Paoka

Avtorji:
Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Jure Zdovc | Jure Zdovc ni več trener grškega kluba PAOK. | Foto Guliverimage

Jure Zdovc ni več trener grškega kluba PAOK.

Foto: Guliverimage

Ena največjih legend slovenske košarke Jure Zdovc ni več trener prve ekipe grškega PAOKA. Pri ekipi iz Soluna so novico o prekinitvi pogodbe z 59-letnim Slovencem po osmih mesecih sodelovanja objavili na spletni strani. Do konca sezone bo ekipo vodil Pantelis Butskos, nato pa bo po napovedih s sezono 2026/27 vajeti prevzel Andrea Trinchieri.

Izkušeni slovenski trener je ekipo iz Soluna vodil od 1. julija 2025 do ponedeljka, ko so objavili prekinitev sodelovanja.

"Zahvaljujemo se gospodu Zdovcu za njegovo prisotnost v naši ekipi in mu želimo veliko sreče v preostalem delu kariere," piše v izjavi ekipe.

PAOK je trenutno na četrtem mestu grškega prvenstva, v pokalu ga je v četrtfinalu zaustavil Panathinaioks, v Fibinem evropskem pokalu pa jih čaka četrtfinale.

Pantelis Boutskos bo prevzel mesto glavnega trenerja, je sporočila ekipa iz Soluna. Na spletni strani pa so tudi sporočili, da so podpisali pogodbo z italijanskim strokovnjakom Andreo Trinchierijem, ki bo ekipi do konca tekoče sezone pomagal v vlogi svetovalca, kot glavni trener pa bo vodenje Paoka prevzel s sezono 2026/27s pogodbo do konca sezone 2028/29.

Zdovc ima za seboj bogato trenersko kariero, kot glavni trener je vodil 14 klubov, ob tem je bil tudi selektor Slovenije.

Cunningham Wembanyama
Sportal Vroči Teksašani ohladili agresivni Detroit, katastrofalen strelski večer Cunninghama #video
košarka PAOK Solun legionarji Jure Zdovc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.