Jure Zdovc ni več trener grškega Paoka

Ena največjih legend slovenske košarke Jure Zdovc ni več trener prve ekipe grškega PAOKA. Pri ekipi iz Soluna so novico o prekinitvi pogodbe z 59-letnim Slovencem po osmih mesecih sodelovanja objavili na spletni strani. Do konca sezone bo ekipo vodil Pantelis Butskos, nato pa bo po napovedih s sezono 2026/27 vajeti prevzel Andrea Trinchieri.

Izkušeni slovenski trener je ekipo iz Soluna vodil od 1. julija 2025 do ponedeljka, ko so objavili prekinitev sodelovanja.

"Zahvaljujemo se gospodu Zdovcu za njegovo prisotnost v naši ekipi in mu želimo veliko sreče v preostalem delu kariere," piše v izjavi ekipe.

PAOK je trenutno na četrtem mestu grškega prvenstva, v pokalu ga je v četrtfinalu zaustavil Panathinaioks, v Fibinem evropskem pokalu pa jih čaka četrtfinale.

Pantelis Boutskos bo prevzel mesto glavnega trenerja, je sporočila ekipa iz Soluna. Na spletni strani pa so tudi sporočili, da so podpisali pogodbo z italijanskim strokovnjakom Andreo Trinchierijem, ki bo ekipi do konca tekoče sezone pomagal v vlogi svetovalca, kot glavni trener pa bo vodenje Paoka prevzel s sezono 2026/27s pogodbo do konca sezone 2028/29.

Zdovc ima za seboj bogato trenersko kariero, kot glavni trener je vodil 14 klubov, ob tem je bil tudi selektor Slovenije.