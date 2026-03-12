Nissan je posodobil svoj športni terenec X-trail. Ta je bolj povezljiv kot prej, lahko pa ima tudi robustnejši videz. Novost je le še en motor v ponudbi.

Oblikovne spremembe so predvsem evolucijske, vendar dajejo vozilu bolj robusten in sodoben videz. Spredaj izstopa širša maska V-Motion, preoblikovan prednji odbijač ter več črnih kontrastnih elementov na spodnjem delu karoserije. Novosti vključujejo tudi nova 19-palčna platišča, osvežene LED zadnje luči ter dve novi barvi karoserije.

Foto: Nissan

Kaj je novega?

V notranjosti je Nissan izboljšal kakovost materialov in občutek prestiža. Kupci lahko izberejo novo rjavo usnjeno oblazinjenje z vzorcem prešivanja, dekor v videzu lesa in izboljšane sintetične materiale. Kabina ohranja svojo praktičnost, saj ima drsno zadnjo klop v razmerju 40:20:40, kar omogoča prilagodljivo razporeditev prostora za potnike ali večjo prtljago.

Velik poudarek je tudi na povezljivosti, kjer je X-trail ujel priključek z modelom qashqai. Posodobljeni vmesnik prvič prinaša integriran sistem Google, ki omogoča njihovih storitev in tudi posodobitve programske opreme na daljavo.

V ponudbi pogonov je pomembna sprememba: klasični blagi hibrid z 1,5-litrskim motorjem ni več na voljo. X-Trail je zdaj na evropskem trgu izključno opremljen s sistemom e-POWER, Nissanovo serijsko hibridno tehnologijo, pri kateri bencinski motor služi kot generator električne energije, kolesa pa poganja elektromotor. Na voljo sta različici z močjo 201 "konjev" in sprednjim pogonom ter 210-"konjska" različica s štirikolesnim pogonom e-4ORCE.

Novost v ponudbi opreme je tudi vrnitev različice N-Trek, ki je umeščena med paketa N-Connecta in Tekna. Ta različica ima bolj robusten videz in dodatke za aktivno preživljanje prostega časa, kot so vodoodporni sedeži, gumijaste preproge in obrnljiva obloga prtljažnika – namenjena predvsem kupcem, ki avtomobil uporabljajo za športne ali outdoor dejavnosti.

Z osveženim X-Trailom Nissan nadaljuje strategijo elektrifikacije, pri kateri želi združiti občutek vožnje električnega avtomobila z enostavnostjo uporabe klasičnega hibrida, saj vozila ni treba priklapljati na polnilnico.

Foto: Nissan Foto: Nissan Foto: Nissan Foto: Nissan Foto: Nissan