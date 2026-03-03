Košarkarice Cinkarne Celja na zaključni turnir lige Waba

Košarkarice Cinkarne Celja so se uvrstile na zaključni turnir regionalne lige Waba. Na obeh dodatnih tekmah za uvrstitev med najboljše štiri so zanesljivo premagale bolgarsko ekipo Rislki Sportist.

Varovanke Damirja Grgića so redni del lige Waba z osmimi zmagami in štirimi porazi končale na četrtem mestu in morale v dodatne tekme.

Na obeh so zanesljivo ugnale bolgarske tekmice. Na prvi tekmi so v gosteh slavile s 77:64, danes v Celju pa še s 85:70 in se s skupnim izidom 162:134 uvrstile med najboljše štiri ekipe regionalne lige.

Zaključni turnir bo na sporedu 28. in 29. marca. Celjanke se bodo v polfinalu pomerile proti najboljši ekipi rednega dela Budućnosti (10-2). Drugo mesto so zasedle igralke bolgarske Montane (9-3), tretje pa Partizan (8-4).

V drugem paru Montana čaka na zmagovalke para med Zagrebom in Partizanom. Po prvi tekmi bolje kaže Srbkinjam, ki so slavile s 74:58. Povratna tekma bo na sporedu v sredo.

Naslov brani Budućnost, ki je lani v finalu ugnala celjsko zasedbo. Ta je naslov osvojila v sezonah 2001/02, 2016/17 ter trikrat zapovrstjo med sezonama 2021/22 in 2023/24.