STA

Sreda,
4. 3. 2026,
16.38

Sreda, 4. 3. 2026, 16.38

1 ura, 19 minut

Začasni dom so našli na Balkanu

Maccabi gostitelj tekem v Beogradu, Dubaj v Sarajevu in Hapoel v Sofiji

STA

Dubaj Klemen Prepelič | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Košarkarski klubi iz trenutnih vojnih območij, ki sodelujejo v košarkarski evroligi, so začasni dom našli na Balkanu. Dubaj s kapetanom Klemenom Prepeličem bo tekme igral v Sarajevu v sloviti dvorani Zetra.

V ligi sodelujeta tudi dva izraelska kluba. Maccabi iz Tel Aviva bo svoje domače tekme igral v beograjski športni dvorani Aleksandar Nikolić. Hapoela iz Tel Aviva pa bo domače tekme evrolige igral v Sofiji.

V Beograd se seli še en izraelski klub. Hapoel Jeruzalem bo domače košarkarske tekme evropskega pokala igral v drugi beograjski dvorani Ranko Žeravica.

"Evroliga bo spremljala razvoj dogodkov in ostaja v stiku z vsemi klubi. Če se bo položaj spremenil, se bomo odzvali. Trenutno iščemo ustrezne termine, da nadomestimo odpovedane tekmi," so pri evroligi zapisali v izjavi za javnost.

Ta četrtek denimo v evroligi ne bo na sporedu tekem Partizan - Dubaj in Maccabi - Hapoel Tel Aviv, v torek pa je odpadla zaostala preizkušnja Hapoela Tel Aviva in Pariza.

