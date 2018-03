Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 2000 je v 76. letu starosti v Beogradu umrl Aleksandar Nikolić, ki je v jugoslovanski košarki pustil neizbrisen pečat.

Bil je eden izmed začetnikov košarke v Jugoslaviji. Leta 1953 je prvič prevzel vodenje članske selekcije. Največji uspeh je dosegel leta 1978, ko je postal svetovni prvak. V Manili so si zlato priborili Dragan Kičanović, Dražen Dalipagić, Željko Jerkov, Duje Krstulović, Peter Vilfan, Mirza Delibašić, Ratko Radovanović, Andro Knego, Rajko Žizić, Branko Skroče, Krešimir Čosić in Zoran Slavnić.

Nikolić je član Hiše slavnih v ZDA. Peter Vilfan meni, da se je z njim začel kult trenerjev: "Začelo se je s tem, ko je Aca Nikolić postavil sistem stotih akcij, vendar je v ta sistem vključil same vrhunske igralce. Tega pa drugi trenerji niso razumeli," je Vilfan povedal v enem izmed intervjujev.

Zgodilo se je še …

Leta 1911 je bila ustanovljena dunajska Austria, v dresu katere je igral tudi slovenski nogometni reprezentant Nastja Čeh, in v sezoni 2005/06 osvojil dvojno krono.

Leta 1985 je košarkar Bostona Larry Bird je na tekmi proti Atlanti (126:116) dosegel 60 točk, kar je bil zanj rekorden dosežek v ligi NBA.

Leta 1994 so odbojkarji Messaggera iz Ravenne tretjič zapored postali evropski prvaki, potem ko so v finalu premagali Maxicono iz Parme s 3:0.

Leta 1998 je Andreja Grašič na biatlonski tekmi za svetovni pokal v Hochfilznu osvojila drugo mesto, pri čemer je le sekundo zaostala za Nemko Uschi Disl.

Leta 2000 je umrl 29-letni ruski metalec krogle Aleksander Klimenko, evropski prvak leta 1994 in tretji na svetovnem prvenstvu v Tokiu leta 1991.

Leta 2005 so rokometaši Gorenja na povratni četrtfinalni tekmi evropskega pokala pokalnih zmagovalcev v gosteh izgubili proti Izvidjaču iz Ljubuškega s 25:33 in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. Velenjčani so na prvi tekmi zmagali s 37:31.

Leta 2017 je slovenska rekorderka Martina Ratej na 17. evropskem zimskem pokalu v metih v španskem Las Palmasu v metu kopja s 60,66 metra osvojila zlato medaljo med članicami in ponovila uspeh izpred dveh let. Veronika Domjan je v metu diska s 55,72 metra prišla do srebrne medalje med mlajšimi članicami. Zmagala je Nemka Claudine Vita (58,76 m).

Rodili so se ...

1941 – nekdanji hrvaški nogometaš in trener Josip Skoblar

1950 – nekdanji španski nogometaš in trener Javier Clemente

1962 – nekdanji nemški nogometaš Andreas Köpke

1963 – nekdanji slovenski nogometaš Matjaž Bohinc

1970 – nekdanji slovenski plavalec Matjaž Koželj

1976 – nekdanji slovenski noogmetaš Jasmin Rahmanovič