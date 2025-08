Primož Roglič z napadom razburkal dogajanje, velika zmaga pa Giuliu Cicconeju

Primož Roglič je le šest dni po koncu naporne tritedenske Dirke po Franciji nastopil na baskovski klasiki San Sebastian in v zaključku dobrih 211 kilometrov dolge dirke odigral pomembno vlogo. Kakšnih 45 kilometrov pred ciljem na klancu Erlaitz je prav 35-letni Kisovčan sprožil odločilen napad v skupini favoritov in razburkal dogajanje.

Rogliču so sledili Isaac del Toro, Giulio Ciccone, Jan Christen, pa moštveni kolega Maxim van Gils. Del Toro in Ciccone sta se nato odpeljala v vodstvo, okoli Rogliča, ki je danes nudil podporo belgijskemu kolegu van Gilsu, se je zbrala močna skupina, ki je nato vodilni dvojec lovila do zadnjega klanca dneva, na tem pa je zmanjkalo moči mlademu Mehičanu del Toru in moštvo UAE team Emirates – XRG je v boj poslalo rezervista Christena.

Švicar se je odrezal odlično, a mu Cicconeja do cilja vendarle ni uspelo ujeti, Italijan je veliko zmago slavil z devetimi sekundami prednosti. Rogličeva ekipa Red Bull – BORA – hansgrohe se je morala zadovoljiti s tretjim mestom van Gilsa.

Results powered by FirstCycling.com

Klasika San Sebastian :

Cilj: Zmaga za Giulia Cicconeja (Lidl - Trek), ki je zadržal devet sekund prednosti pred Švicarjem Janom Christenom (UAE Emirates), tretje mesto pa je zasedel Rogličev moštveni kolega pri Red Bull - BORI - hansgrohe Maxim van Gils. Slovenski veteran je dirko končal na 22. mestu, z dobrima dvema minutama zaostanka za zmagovalcem.

3 km do cilja: Ciccone in Christen sta veliko tvegala na spustu, a razlika med njima ostaja deset sekund.

6 km do cilja: Christen se je vodilnemu Cicconeju približal na deset sekund.

8 km do cilja: Giulio Ciccone (Lidl – Trek) se je odpeljal v vodstvo in ima že skoraj 20 sekund prednosti pred Janom Christenom, Isaacom del Torom in Neilsonom Powlessom.

9 km do cilja: Christen je ujel vodilna, del Toro je takoj popustil, Ciccone se bori s Švicarjem. Roglič je v skupini kakšnih 30 sekund za vodilnima.

9,5 km do cilja: Jan Christen je sprožil protinapad v skupini zasledovalcev in se podal v lov za vodilnima.

10 km do cilja: Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) pospešuje v zasledovalni skupini, drži se ga Jan Christen (UAE Emirates), prednost del Tora in Cicconeja je padla na 35 sekund.

12 km do cilja: Vodilni mehiško-italijanski dvojec se je v zadnji klanec – ta ima na srednjem delu več kot 19-odstotni naklon – zapodila 48 sekund pred Rogličevo skupino.

15 km do cilja: Isaac del Toro (UAE Emirates) in Giulio Ciccone (Lidl – Trek) ne popuščata, Rogličeva skupina zasledovalcev vozi 55 sekund za vodilno dvojico. Glavnina zaostaja že 1:47.

21 km do cilja: Del Toro in Ciccone tudi na ravnini ohranjata prednost pred zasledovalno skupino z Rogličem. Zdaj imata 50 sekund prednosti. Tik pred ciljem kolesarje čaka še en klanec, Murgil Tontorra (2,1 km/10,1 %).

38 km do cilja: Del Toro in Ciccone sta zdaj 40 sekund pred združeno skupino zasledovalcev z Rogličem.

39 km do cilja: Del Toro in Ciccone imata 20 sekund prednosti pred Christenom in van Gilsom, pa 35 sekund pred skupino z Rogličem, Leom Bisiauxom, Neilsonom Powlessom, Tiesjem Benootom, Cianom Uijtdebroeksom, Christianiom Scaronijem in Lukom Plappom.

44 km do cilja: Primož Roglič je sprožil napad v glavnini, Isaac del Toro (UAE Emirates) se mu je prilepil na kolo. Slovenec je nato popustil, Mehičan pa je nadaljeval v visokem tempu na strm klanec in za seboj potegnil še Jana Christena (UAE Emirates), Giulia Cicconeja (Lidl – Trek) ter Maxima van Gilsa (Red Bull – BORA – hansgrohe). Četverica ima zdaj kakšnih deset sekund prednosti pred Lukom Plappom in slabe pol minute pred glavnino.

😍🇸🇮 Esta versión de Primoz Roglic 𝐍𝐎𝐒 𝐄𝐍𝐂𝐀𝐍𝐓𝐀



El esloveno, como en los Alpes del Tour, sin complejos en la @dklasikoa, primero de los grandes en moverse, desde lejos, en Erlaitz



🐂❗️ Isaac del Toro se suelda a su rueda



📺 Disfruta la #Klasikoa2025 en @StreamMaxES pic.twitter.com/jdNZ892Gmx — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 2, 2025

49 km do cilja: V ospredju se je zdaj združila skupinica z Labrossom, Plappom in Wenzelom, ima pa le minuto prednosti pred glavnino z Rogličem. Začenja se vzpon na Erlaitz (3,8 km/10,6 %).

64 km do cilja: Na vzponu na Alto de Jaizkibel (7,9 m/5,6 %) je ubežna skupina razpadla, v solo vodstvo se je odpeljal Francoz Jordan Labrosse (Decathlon AG2R – La Mondiale), pred glavnino vztrajajo še Mats Wenzel, Paul Double, Luke Plapp in Darren van Bekkum. Glavnina vozi 1:35 za vodilnim Labrossom.

90 km do cilja: Kolesarji so dobrih 120 kilometrov dirke prevozili v dobrih treh urah s povprečno hitrostjo 40,4 km/h. Vodilna dvanajsterica zdaj vzdržuje 1:20 – 1:30 prednosti pred glavnino.

100 km do cilja: Kolesarji se približujejo San Sebastianu, prednost ubežne skupine pa je naglo padla na minuto in 20 sekund. Tempo v glavnini narekujejo kolesarji moštev Red Bull – BORA – hansgrohe, UAE Team Emirates – XRG in Tudor Pro Cycling Team.

106 km do cilja: Alexy Faure Prost (Intermarche – Wanty) je dobil tudi leteči cilj v Alkizi, prednost ubežne dvanajsterice ostaja malo pod dvema minutama.

Lasterketa burua

Labrosse (DAT), Gelders (SOQ), Wenzel (EKP), Arriola-Bengoa (CJR), Van Bekkum (XAT), Faure-Prost (IWA), Leijnse (TPP), Martín (EUS), Delaplace (ARK), Double (JAY), Swift (IGD), Burnett (BBH)



🔴 MORE INFO ⬇️ ⬇️

🔗 https://t.co/RscaYSLhZX#Klasikoa2025 pic.twitter.com/2QAh3ostF7 — Donostiako Klasikoa (@dklasikoa) August 2, 2025

127 km do cilja: Faure-Prost (Intermarché-Wanty) prvi tudi na vrhu klanca Urraki. Francoz skupaj s še 11 kolesarji ohranja dve minuti prednosti pred zasledovalci.

143 km do cilja: Kolesarji kmalu čaka klanec Urraki (8,6 km, 6.9%), še naprej je v begu ducat kolesarjev, ki imajo dobri dve minuti prednosti pred glavnino.

169 km do cilja: Še naprej v begu vztraja 12 kolesarjev, med katerimi je vrh na Alto de Andazarrate najhitreje dosegel Alexy Prost Faure. Pred glavnino imajo minuto in 45 sekund prednosti.

For his second race day in a row, it's great to see @swiftybswift up there in the breakaway at #Klasikoa2025 👏



Swifty is part of an early group of 12 riders following the opening climb. pic.twitter.com/ORlh9xUHJc — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 2, 2025

186 km do cilja: 12 ubežnikov LABROSSE Jordan, GELDERS Gil, WENZEL Mats, ARRIOLA-BENGOA Julen, VAN BEKKUM Darren, FAURE Prost Alexy, LEIJNSE Enzo, MARTÍN Gotzon, DELAPLACE Anthony, DOUBLE Paul, SWIFT Ben, BURNETT Josh si je nabralo lepo prednost dveh minut in 15 sekund. Ubežniki začenjajo vzpon na klanec na Alto de Andazarrate.

200 km do cilja: Med kolesarji je manj kot teden po koncu Dirke po Franciji tudi slovenski as Primož Roglič. "Zagotovo sem utrujen. Ljudje, regija, kjer poteka, so glavni razlog, da sem tu. Dal bom vse od sebe, bomo videli, za kaj bo to dovolj," je dan pred dirko dejal

205 km do cilj: V begu je skupina 11 kolesarjev, ki pa si ni nabrala večje prednosti pred glavnino. Ta zaostaja le dobrih pet sekund.

Štart: Kolesarji so se podali na dobrih 211 kilometrov dolgo pot. Trasa ima šest kategoriziranih klancev. V prvih 140 kilometrih bodo prišli na vrsto trije, ki naj ne bi vplivali na končni razplet. Vse skupaj bi se lahko občutneje zapletlo na vzponu Jaizkibel (7,9 km, 5,5 %, 62 km do cilja).

Po spustu in krajšem ravnejšem delu sledi gorski cilj I. kategorije Erlaitz (4 km, 10,4 %, 43 km do cilja). To je zelo strm klanec, ki bo zagotovo naredil selekcijo med kolesarji. Za tiste, ki bodo imeli dovolj moči v nogah, je to idealen teren za skok in presenečenje.

Zadnji vzpon bo prišel na vrsto približno deset kilometrov do cilja, ko se bodo začeli kolesarji vzpenjati na Murgil Tontorra (2 km, 9,4 %, zadnjih 7,7 km) – klasični baskovski zid s kar 15-odstotnim naklonom. Po tehničnem in hitrem spustu sledi le še krajša vožnja po ravnem do cilja.