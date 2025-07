Potem ko so iz nemške kolesarske ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, katere član je tudi Primož Roglič, v torek potrdili, da so končali sodelovanje s športnim direktorjem Rolfom Aldagom, pa je zdaj znan že njegov naslednik. To je nekdanji kolesar in belgijski selektor Sven Vanthourenhout, ki bo svoje naloge prevzel 1. avgusta.

Nekdanji belgijski selektor je za Sporzo sam potrdil, da ima novo službo. Vanthourenhout bo postal športni direktor pri Red Bull - BORI - hansgrohe. "Res bom takoj začel delati pri Red Bull - BORI - hansgrohe," je odkrito povedal. Na kratko je tudi pojasnil, kakšne bodo njegove odgovornosti v vrhunski nemški ekipi: "Sodeloval bom v vseh oddelkih, od razvojne ekipe do ekipe WorldTour."

"Že prej sem večkrat rekel, da imam v mislih službo in da bom o tem vse pravočasno obvestil. Pri tem vztrajam." Vanthourenhout je tako namignil, da je novica uradna, vendar je želel komunikacijo prepustiti ekipi. "Ko tekmuješ na najvišji ravni, je naloga drugih, da o takšnih stvareh komunicirajo. To bodo storili," je še dodal.

Bosta z Remcom Evenepoelom znova združila moči? Foto: Guliverimage

Vanthourenhout je nekdanji profesionalni kolesar, ki je bil zatem od leta 2017 trener belgijske reprezentance v ciklokrosu, leta 2020 pa je postal tudi trener belgijske reprezentance v cestnem kolesarstvu. To delo je opravljal vse do lani, med drugim pa je bil na čelu belgijske reprezentance tudi na olimpijskih igrah v Parizu, na katerih je Remco Evenepoel osvojil dve zlati odličji. In ravno ob povezavi Vanthourenhouta in Evenepoela so mnogi zastrigli z ušesi, saj naj bi bil belgijski kolesar pred vrati nemške ekipe, kar je po novi okrepitvi v strokovnem štabu še toliko verjetneje.

