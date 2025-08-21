Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Četrtek,
21. 8. 2025,
13.02

Osveženo pred

2 minuti

Četrtek, 21. 8. 2025, 13.02

2 minuti

To je počitniška hiša zakoncev Musar v hrvaški Istri #foto

Počitniška hiša zakoncev Musar v Istri | Foto Hotels-Istria.net

Foto: Hotels-Istria.net

Aleš Musar, mož predsednice republike Nataše Pirc Musar, je aprila lani postal lastnik počitniške hiše z bazenom v vasi Radini, na polovici poti med Umagom in Novigradom. Koliko je Musar odštel za vrstno hišo, uradno ni mogoče ugotoviti, po ocenah portala Necenzurirano pa jo je kupil za okoli pol milijona evrov.

Portal Necenzurirano razkriva, da je mož predsednice Republike Slovenije Aleš Musar aprila lani kupil počitniško hišo v istrski vasi Radini, vasi z nekaj več kot sto prebivalci. To je približno 20 minut vožnje od portoroškega letališča, od koder je predsednica Nataša Pirc Musar s policijskim helikopterjem v soboto poletela na državno proslavo v Beltince. Z istim helikopterjem se je v Portorož tudi vrnila, saj je bila takrat na dopustu v Istri. Kje, ni bilo znano, je pa njena pot v nekaterih medijih sprožila razpravo ali so takšni prevozi v času dopustov pravica predsednice ali neupravičena poraba javnih sredstev. Po podatkih policije je bil helikopter v uporabi tri ure in 40 minut, strošek prevoza pa je znašal 9.904 evre, je poročal POP TV.

Da imata predsednica republike in njen soprog vikend v hrvaški Istri javnosti doslej ni bilo znano. Zdaj pa je portal Necenzurirano uspel izbrskati fotografije nepremičnine, ki je bila pred tem namenjena oddaji v turistične namene. Gre za eno od treh stanovanjskih enot v novejšem objektu, vsaka ima svoj vrt in bazen, skupaj z balkonom meri 110 kvadratnih metrov uporabne površine. Objekt se razteza čez dve nadstropji, v njem so tri spalnice in balkon.

Počitniška hiša zakoncev Musar v Istri | Foto: Hotels-Istria.net Foto: Hotels-Istria.net Musarjeva počitniška enota je od ostalih ločena z zidom in grmovjem in skupnih prostorov ne deli z ostalima dvema enotama.

Cena in način nakupa

Portal Necenzurirano je na podlagi primerjav s cenami drugih enot iz istega objekta (ena je bila kupljena za približno 461 tisoč evrov s strani podjetja Plastika Repovš), ocenil, da je Musar za nepremičnino odštel približno pol milijona evrov. Musar sicer svojega soseda v objektu zelo dobro pozna. Podjetje Plastika Repovš je namreč ustanovil Ervin Repovš. Z Musarjem ga povezuje nekdanja tovarna gradbenih strojev SCT Strojegradnja, ki je nekoč zaposlovala 140 ljudi. Leta 2009 je končala v likvidaciji, večina zaposlenih pa na cesti. Njeno ključno premoženje na čelu z zemljiščem v Mostah je končalo v Musarjevih rokah, poroča portal.

Počitniška hiša zakoncev Musar v Istri | Foto: Hotels-Istria.net Foto: Hotels-Istria.net Iz javno dostopnih virov izhaja, da je Musar nepremičnino kupil, ne da bi za to najel posojilo. Na njej namreč ni vpisal nobene hipoteke. To sicer odseva njegov premoženjski položaj: v letu 2022 je imel prek nemškega podjetja Aulon GmbH več kot pet milijonov evrov premoženja, od tega skoraj tri milijone evrov na bančnem računu v Nemčiji. Ob tem prejema še mesečno nadomestilo v višini 850 evrov, namenjeno spremljanju predsednice Republike pri uradnih dogodkih.

