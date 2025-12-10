Tomaž Vesel bo TV-voditelj

Nekdanji predsednik računskega sodišča se bo preizkusil v novi vlogi, vodil bo novo TV-oddajo, v kateri bo na domu obiskoval predsednike slovenskih političnih strank.

Tomaž Vesel, nekoč predsednik računskega sodišča, zdaj pa prokurist medijske družbe Salomon, bo iz poslovnega dela medijskega sveta zdaj stopil še pred kamere. Po poročanju revije Lady bo namreč vodil novo politično-družbeno oddajo Pogovori o prihodnosti, ki jo bodo predvajali na televizijah Veseljak Golica in Aktual, sicer v lasti družbe Salomon.

Tedenska oddaja bo imela 13 epizod, v njih pa bo Vesel v obdobju pred državnozborskimi volitvami gostil predsednike slovenskih političnih strank, a "na drugačen, bolj oseben način", pišejo v Lady.

Ekipa oddaje naj bi namreč vsakega politika obiskala doma, spoznala njegove hobije in vsakodnevne opravke, nato bo Vesel v "iskrenem in poglobljenem pogovoru" z njim razpravljal o prihodnosti Slovenije, vsak gost pa bo moral odgovoriti tudi na vprašanja novinarjev iz lokalnih medijev po Sloveniji.

