Četrtek,
11. 12. 2025,
18.22

TV-oddaja Tomaž Vesel Karl Erjavec

Karl Erjavec je zadovoljen z novo TV-oddajo Tomaža Vesela

Karl Erjavec, Tomaž Vesel | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Nekdanji prvi mož Desusa, zdaj pa prvak stranke Zaupanje je po gostovanju pri novopečenem TV-voditelju Tomažu Veselu pohvalil njegove sposobnosti izpraševalca.

V sredo je presenetila novica, da bo nekdanji predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel dobil svojo TV-oddajo, v kateri se bo pogovarjal s predsedniki političnih strank. Med drugim se je na to odzval publicist Bojan Požar, ki je na omrežju X objavil posnetek naše novice, pod to objavo pa se je oglasil Karl Erjavec in razkril, da je njegovo gostovanje v novi Veselovi oddaji že posneto.

"Tomaža Vesela moram pohvaliti za profesionalno vodenje oddaje Pogovori s predsedniki političnih strank," je zapisal Erjavec, predsednik stranke Zaupanje, "postavil mi je zelo konkretna vprašanja glede razvoja in prihodnosti Slovenije. Vsi, ki sodelujejo pri realizaciji te oddaje, so dokazali velik talent!"

Erjavčevo gostovanje pri Veselu bodo na TV Veseljak Golica predvajali v ponedeljek, 15. decembra. Načrtovanih je 13 tedenskih oddaj, v katerih se bo Vesel pogovarjal s predsedniki slovenskih političnih strank, ekipa oddaje z novinarko Tanjo Divac pa bo vsakega političnega voditelja obiskala tudi v njegovem domačem okolju – med hobiji, vsakdanjimi opravili in trenutki sprostitve.

