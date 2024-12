Po vpisu stranke Zaupanje v register političnih strank so se na konstitutivnih sejah sestali člani njenih organov, je sporočil predsednik Karl Erjavec. Meni, da ob "klavrnem stanju" v slovenski politiki ni mogoče povsem izključiti predčasnih volitev, ne želijo pa, da bi jih te presenetile, zato tudi že načrtujejo pripravo volilnega programa. Erjavec sicer ocenjuje, da je slovenska politika dosegla dno, premier pa da nima nobene vizije. "Veliko praznih besed, on se obnaša kot gledalec, ne pa nekdo, ki bi moral ukrepati," je sklenil Erjavec.

Na konstitutivnih sejah izvršilnega odbora in sveta stranke Zaupanje so popoldne pretresali nadaljnje korake in aktualno politično situacijo. Med prioritetnimi koraki stranke so gradnja terenske mreže in priprava volilnega programa stranke, je v večerni izjavi dejal predsednik stranke Karl Erjavec.

Na programski kongres, ki so ga sprva napovedovali za pomlad, se bodo podali, ko bo jasno, kdaj bodo volitve. Erjavec pa ne izključuje možnosti, da se pred tem sestanejo še na kakšnem kongresu, tudi z namenom popolnitve mest v svetu stranke.

Upokojenci, varnost, gospodarstvo in podnebne spremembe

Središče programa sicer ostajajo štirje ključni stebri, skozi katere je Erjavec danes komentiral tudi dogajanje na političnem parketu zadnjih dni.

Prvi steber programa stranke Zaupanje so upokojenci, mladi in ohranitev javnih sistemov, pri čemer po Erjavčevih besedah v stranki menijo, da ukrepi aktualne vlade Roberta Goloba ne bodo stabilizirali zdravstva in šolstva.

Kot pomembno ocenjujejo tudi vprašanje migracij in varnosti. Zadnja je ključna tudi zaradi dogajanja v policiji, ki v zadnjih dnevih v luči ugotovljenih nepravilnosti v centru za varovanje in zaščito odmeva v javnosti. "Glavni razlog, da prihaja do takih nepravilnosti, je v nestrokovnosti in nepravilnem vodenju organa, kot je policija," je prepričan Erjavec.

Meni, da je dogajanje v centru "Depala vas Golobove vlade". "In vemo, kako se je Depala vas končala. Minister je moral oddati svoj mandat in mislim, da se bo tudi tukaj zgodilo, da bo minister moral odstopiti. Gre za take nezakonitosti, zlorabo oblasti, da če želimo biti normalna demokracija, to ne more iti mimo," je izpostavil.

Tudi gospodarstvo, ki je del tretjega stebra strankinega programa, je po Erjavčevih besedah pred težkimi časi. "Včeraj je predsednik vlade govoril, v kakšni čudoviti situaciji je slovensko gospodarstvo, jaz pa se bojim, da prihaja v Slovenijo zelo huda gospodarska kriza." Zato meni, da politika ne bi smela mirno spati. "Ko smo imeli finančno krizo, ko je bil predsednik vlade Borut Pahor, je tudi govoril o tem, da se nas kriza ne bo dotaknila. Kriza je prišla z zamikom, ampak še enkrat močnejša kot v ostalih evropskih državah, grozila nam je trojka in ne želimo si, da bi se ta situacija ponovila," svari Erjavec.

Tudi četrti steber, podnebne spremembe, ni slučaj in treba je sistemsko urediti ukrepe za odzivanje na posledice, se je zavzel.

Erjavec: Slovenska politika je dosegla dno

Prekaljeni politik sicer ocenjuje, da je slovenska politika dosegla dno, premier pa da nima nobene vizije. "Veliko praznih besed, on se obnaša kot gledalec, ne pa nekdo, ki bi moral ukrepati," je sklenil Erjavec.