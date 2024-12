Upokojenci osupli zaradi Golobove izjave

V Zvezi društev upokojencev so osupli zaradi ponedeljkove izjave premierja Roberta Goloba, da pokojnine naraščajo precej hitreje od inflacije in da zato ni nobene potrebe po izplačilu zimskega dodatka. Pojasnili so, da rast pokojnin ne sledi tekoči rasti življenjskih stroškov, zato se morajo upokojenci znajti, kakor "vejo in znajo".

Predsednik vlade je v ponedeljek na seji DZ dejal, da rast pokojnin bistveno prehiteva rast življenjskih stroškov v zadnjem letu. Vlada je glede na to ocenila, da zimski letni dodatek za upokojence v tem trenutku ni potreben.

V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) pa so danes v sporočilu za javnost spomnili, da se po veljavni zakonodaji pokojnine usklajujejo v višini 60 odstotkov rasti plač in v višini 40 odstotkov rasti življenjskih stroškov. Te uskladitve pokojninski zavod izvede na podlagi podatkov državnega statističnega urada za preteklo leto, tako da ne sledijo tekoči rasti življenjskih stroškov, so poudarili.

ZDUS: Letošnja uskladitev povezana z lansko inflacijo

Letošnja uskladitev pokojnin v višini 8,8 odstotka se je po njihovem opozorilu nanašala na inflacijo iz prejšnjega leta, ki bi jo pokrila le uskladitev v višini od deset do 11 odstotkov. "Čeprav smo junija predlagali izredno uskladitev za ublažitev nastalih razmer, jo je vlada zavrnila," so spomnili.

Upokojenci so se v času inflacije po njihovih besedah soočali z velikimi težavami zaradi rasti življenjskih stroškov, saj so pokojnine kljub upoštevanju rasti plač občutno zaostajale. "Če pa bi se pokojnine usklajevale po formuli, kot jo koalicija predlaga v napovedani pokojninski reformi, bi bila slika še bistveno slabša," so posvarili.