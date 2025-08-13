Na dramo se je odzval še Zoran Dragić, nad selektorja neposredno tudi Goran

V zadnjem dnevu je dogajanje v košarkarski javnosti in slovenski izbrani vrsti precej razburkala odločitev strokovnega štaba na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem, da iz priprav reprezentance izključi dolgoletnega člana izbrane vrste Zorana Dragića. Najprej je z burnim odzivom dogajanje razburkala Zoranova žena Svetlana, na vse skupaj se je zatem odzval selektor Sekulić, zdaj je z izjavo za MMC in Dnevnik svoje dodal še Zoran, z nazorno fotografijo pa je svoje razmišljanje razkril tudi Goran Dragić.

Priprave na evropsko prvenstvo v Ljubljani nadaljuje 14 košarkarjev, med njimi pa ni Zorana Dragića, ki je že pred začetkom priprav napovedal, da bo po tej reprezentančni akciji pri 36 letih končal svojo pot v reprezentanci. A njegova pot se je končala veliko prej, kot je želel, še bolj pa so olje na ogenj prilili zapisi Dragićeve izbranke Svetlane, ki je na družbenih omrežjih brez dlake na jeziku komentirala zadevo.

"Kvazi selektor ni črtal Dragića. Dragić je sam zapustil ta cirkus, ki se odvija že nekaj let. To je velika razlika …" je med drugim zapisala. Kasneje je medijem pred sredinim dopoldanskim treningom v Stožicah svojo odločitev pojasnil Sekulić. "To je bila odločitev strokovnega štaba. Z Zoranom sem se usedel dan po tekmi z Nemčijo, opisal sem mu okoliščine in mu tudi povedal razloge. Torej to je bila moja odločitev oziroma odločitev strokovnega štaba, ki je bila soglasna," je zatrdil Sekulić.

Sekulić o primeru Dragić:

Zatem se je na celotno dramo odzval še 36-letni Dragić, ki je dogajanje komentiral za Dnevnik in MMC. "Od reprezentance sem se poslovil sam, saj mi je selektor na sestanku na mojo željo po tekmi z Nemčijo v Manheimu dejal, da ne morem več dati ničesar ekipi. Odločitev sem sprejel, a se z njo ne strinjam. Občutil sem jezo in veliko žalost. Igralcem želim vso srečo v nadaljnjih pripravah in na evropskem prvenstvu," je za omenjena medija dejal Dragić.

Zatem pa dodal: "Sem pa močno razočaran nad odnosom in komunikacijo selektorja in vodilnih pri košarkarski zvezi. Svoj pogled bi mi lahko sporočili že pred pripravami, tako pa sem izgubil čas z družino, ki ga imam zaradi kariere že tako malo. Glede na vse, kar sem dal reprezentanci v letih, ko sem ji bil vedno na voljo in jo postavljal tudi pred interese delodajalcev, bi si zaslužil bolj korekten odnos."

Zoran Dragić je za izbrano vrsto zbral 77 uradnih nastopov. Foto: Aleš Fevžer

Za konec je v izjavi za Dnevnik in MMC dejal: "Sem pa izredno hvaležen, da sem imel dolga leta možnost braniti barve Slovenije in igrati v dresu z državnim grbom, kar je največji ponos za vsakega igralca. Ostali bodo čudoviti spomini, ki se jih je nabralo resnično ogromno." 36-letni košarkar je sicer v zadnji klubski sezoni nosil dres španskega Bilbaa, s katerim je osvojil Fibino ligo prvakov.

Goran objavil fotografijo Ostržka

Še bolj nazoren pa je bil na družbenem omrežju Zoranov starejši brat Goran, ki je na Instagramu objavil sliko Ostržka in pripisal besedo "selektor". Ni skrivnost, da je Goran po evropskem prvenstvu 2022 z grenkim priokusom končal svojo reprezentančno pot, zaradi nesoglasij s KZS pa ni niti enega člana organizacije povabil na svojo poslovilno tekmo, ki jo je imel lani v Stožicah.

Foto: zajem zaslona

