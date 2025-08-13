Obtožbe Dragićeve žene na račun selektorja in KZS: To je cirkus

Odločitev selektorja Aleksandra Sekulića, da le nekaj tednov pred odhodom na evropsko prvenstvo s seznama kandidatov črta tudi Zorana Dragića, v Sloveniji močno odmeva. Dodatno burijo duhove obtožbe njegove žene Svetlane Dragić, ki je na družbenih omrežjih dala vedeti, da "kvazi selektor", kot je poimenovala Sekulića, ni črtal Zorana, ampak je njen mož sam zapustil reprezentanco. Pri tem je uporabila še bolj neprijetne izraze, saj je dejala, da je zapustil cirkus, ki se odvija že nekaj let, ter s tem neposredno kritizirala delo vodstva Košarkarske zveze Slovenije (KZS) in selektorja.

Slovenski košarkar Zoran Dragić, ki se lahko pohvali z bogato reprezentančno in klubsko kariero, leta 2017 pa je imel izjemno smolo, saj je izpustil zlato izkušnjo na EuroBasketu zaradi hujše poškodbe, je pri 36 letih očitno sklenil reprezentančno pot. V torek ga je s seznama kandidatov za evropsko prvenstvo, ki se bo začelo konec meseca na Poljskem, črtal selektor Aleksander Sekulić. Vsaj tako je Košarkarska zveza Slovenije (KZS) sporočila javnosti.

Če o tem povprašate njegovo ženo Svetlano Dragić, ki ni mogla ostati tiho ter je svoje očitke glede odločitve selektorja in dela vodstva KZS zapisala na družbenih omrežjih, pa je bilo nekoliko drugače. "Kvazi selektor ni črtal Dragića. Dragić je sam zapustil ta cirkus, ki se odvija že par let. To je velika razlika …" je izrečeno trditev podkrepila z dvema emotikonoma, ki predstavljata podobi klovna in cirkusa.

"Bolje bi bilo, da se pogleda v ogledalo in si ponovi ta stavek"

Vse skupaj je nato pojasnila še v daljšem zapisu, v katerem je predstavila svoj pogled na to, zakaj je bila sprejeta odločitev, da letos na EuroBasket ne bo odpotoval mlajši od bratov Dragić. "Zoki je sam zapustil reprezentanco in s tem verjetno olajšal zadevo dotičnemu gospodu, ki ni vedel, na kakšen način bi ga odrezal iz reprezentance. Po tekmi z Nemčijo, kjer je Zoki igral vsega tri minute, je želel odgovor, zakaj je tako. Odgovor 'kvazi selektorja' je bil, da oni ('kvazi selektor' plus vodstvo KZS) mislijo, kako Zoki ne more pomagati tej ekipi. Najbolj smešen argument pa je bil, ko je dotični dejal Zokiju, da ne more igrati na zasluge. Bolje bi bilo, da se pogleda v ogledalo in si ta stavek ponovi," je zapisala življenjska sopotnica Zorana Dragića in tem uporabila še emotikon s podobo klovna.

Zoran Dragić ne bo nastopil na letošnjem EuroBasketu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Obtožbe so se nadaljevale in šle v smeri še večjih razsežnosti, saj je kot "jabolko spora" omenila priimek Dragić, ki je eden največjih v zgodovini slovenske košarke. Zlasti po zaslugi Gorana Dragića, nepozabnega zlatega kapetana evropskih prvakov iz leta 2017 in dolgoletnega zvezdnika v ligi NBA. "Iskreno mislim, da se je Zoki znašel v tem položaju zaradi svojega priimka. Ampak to zdaj niti ni več pomembno. Kakorkoli že, mladi si zaslužijo priložnost in igranje, za preostale dolgoletne člane pa si želim, da bi svojo reprezentančno pot zaključevali na dostojanstven način, z vsaj malo hvaležnosti vodstva," je še zapisala Svetlana Dragić.

Kakšen bo odgovor selektorja in vodstva KZS? Več bo znano po današnjem treningu reprezentance, ki se od torka na EuroBasket pripravlja brez Dragića in Žige Daneua.