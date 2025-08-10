Slovenci brez Dončića zaostajali za 17 točk, prišli do preobrata, a ne do zmage

Košarkarji Slovenije so brez Luke Dončića in Eda Murića odigrali še eno pripravljalno tekmo z Nemčijo in v Mannheimu prikazali precej boljši obraz kot v petek v Stožicah, kjer so izgubili z 89:103. Začetek je bil dober (11:4), nakar v prvi sedmih minutah druge četrtine niso dosegli niti točke (delni izid 17:0). Ob polčasu je bilo 42:30. V tretji četrtini so Slovenci naredili preobrat. Dobili so jo s 30:15 in povedli s 60:57. V zadnjih minutah je odgovornost prevzel Dennis Schröder in domačo ekipo popeljal do zmage z 80:70. Prvi nemški zvezdnik je dal 18 točk, Franz Wagner 17, za Slovenijo pa največ Gregor Hrovat (15).

Pripravljalna tekma na EuroBasket 2025: Nedelja, 10. avgust:

Nemčija : Slovenija 80:70

Schröder 18, Wagner 17, Bonga 15, Obst 9; Hrovat 15, NIkolić 12, Krampelj 10, Prepelić 8

Luka Ščuka je tekmo odprl z zabijanjem. Foto: Guliverimage V Nemčijo je Slovenija odpotovala s 14 igralci. V petek so tekmo v Stožicah v civilni opravi spremljali Edo Murić, Mark Padjen, Leon Stergar in Vit Hrabar, priložnosti za boj z atletsko grajenimi centri Nemčije pa ni dobil Žiga Daneu, ki je sicer bil v kadru. V polnih Stožicah so izgubili z 89:103, prvi strelec pa je bil Luka Dončić z 19 točkami. Član Los Angeles Lakers ni odpotoval v Nemčijo, v Ljubljani je ostal tudi Murić.

V Mannheimu se je pred polno dvorano nemški reprezentanci pridružil kapetan Dennis Schröder, ki je zaradi osebnih razlogov izpustil obračun v Stožicah. Zaradi procesa sanacije poškodbe znova nista igrala Daniel Theis in Maodo Lo. Ob odsotnosti Dončića je v prvi peterki Slovenije začel Stergar, preostali štirje pa so bili isti kot na petkovi tekmi: Aleksej Nikolić, Gregor Hrovat, Luka Ščuka in Alen Omič.

Tekmo z zabijanjem odprl Ščuka

Gregor Hrovat je dal v prvem polčasu osem točk. Foto: Guliverimage Če je v Stožicah Ščuka prvi napad po lepi podaji Dončića zapravil, pa je tokrat po podaji Hrovata zabil in Slovenija je povedla z 2:0. Z bolj ekipno igro kot v petek je Slovenija povedla z 11:4. Res pa je, da so Nemci zgrešili prvih šest metov za tri točke. Ko jim je met stekel, so se priključili in po prvi četrtini je bilo na semaforju 19:19. Ko je Aleksander Sekulić začel menjave (na parketu sta bila tudi mlada Padjen in Žak Smrekar), je Slovenija v obrambi ostala čvrsta, v napadu pa je bilo vse več težav.

Prvih sedem minut druge četrtine brez slovenske točke

V drugi četrtini je dala Slovenija samo 11 točk. Foto: Guliverimage Nemci so drugo četrtino začeli z delnim izidom 17:0 (36:19). Prvi koš, prvi točki Slovenije v drugi četrtini je dosegel Omić. Po sedmih minutah in dveh sekundah! Slovenija je za dve metala le 20-odstotno, za tri pa 14-odstotno. Do konca polčasa sta sliko popravila Hrovat s šestimi točkami in Prepelić s trojko. Na glavni odmor sta ekipi odšli z rezultatom 42:30. Franz Wagner je dal 11 točk, Hrovat in Prepelić po osem, Isaac Bonga pa sedem. Schröder je dosegel le tri točke, iz igre je zadel le en met od desetih poizkusov.

Kar 30 točk Slovenije v tretji četrtini

Začetek drugega polčasa je dal upanje, da tekma še ni odločena. Slovenci so po štirih minutah z delnim izidom 15:2 povedli za točko. Nikolić je zadel trojko za znižanje na 43:44, za vodstvo s 45:44 pa nato zadel Hrovat. V zadnjih minutah tretje četrtine sta se obe ekipi razigrali. Po drugi zaporedni trojki Martina Kramplja je Slovenija povedla s 60:57. Izid četrtine je bil 30:15 za Sekulićeve izbrance, ki so odstotek meta za dve popravili na 37 odstotkov, za tri pa na 50. Hrovat je bil pri 15 točkah, Nikolić po štirih trojkah pri 12, Krampelj pa pri desetih.

Schröder po prvi trojki dvignil Nemce

Dennis Schröder je na koncu odločil tekmo. Foto: Guliverimage Neprijeten prizor smo videli na začetku zadnje četrtine, ko je ob skoku nerodno stopil Padjen in se prijel za koleno. Ob pomoči s klopi so mu pomagali s parketa. Obramba Slovenije pa je bila še naprej zelo čvrsta in domači so postajali vse bolj nervozni. Za znižanje na 63:67 je Schröder svojo prvo trojko na tekmi in šele drugi koš iz igre dosegel dobrih pet minut pred koncem srečanja. A mu je ta dala samozavest in po njegovi drugi trojki (12 točk) je Nemčija minuto pozneje povedla z 68:67. Še nekaj naslednjih napadov je Slovenija zapravila in zmaga je ostala doma.

Schröder je bil na koncu z 18 točkami celo prvi strelec tekme, čeprav je iz igre zadel le pet metov od 18. Wagner je tekmo končal s 17 točkami, Hrovat s 15, Bonga in Nikolić sta jih dala po 12, Krampelj pa deset.