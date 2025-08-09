Aleksander Sekulić opozoril na glavni težavi

Slovenska košarkarska reprezentanca je v petek v razprodanih Stožicah na prvi pripravljalni tekmi na evropsko prvenstvo z 89:103 klonila proti izbrani vrsti Nemčije. "Na kakšen nedosojen prekršek se nikakor ne smemo odzvati, tako kot smo se, ker igralec s tem ne škoduje samo sebi, ampak celi ekipi, ki je najbolj pomembna. Tega si ne smemo dovoliti," je po srečanju, ki so ga zaznamovale tudi številne tehnične napake in razgovori s sodniško trojico opozoril selektor Aleksander Sekulić, ki je ob tem izpostavil še veliko težavo s skokom.

Čeprav so se košarkarski navdušenci v petek v Ljubljani nadejali prave košarkarske poslastice, pa je bilo že pred srečanjem jasno, da bo prvi pripravljalni test za obe reprezentanci vse prej kot tekma, na kateri bi ekipi blesteli. In četudi so pri Nemčiji manjkali Dennis Schröder, Daniel Theis in Maodo Lo, pa so bili svetovni prvaki na koncu predvsem v drugem polčasu zanesljivo boljši tekmec, čeprav rezultat tokrat ni imel velike vloge.

Je pa imela toliko večja vlogo predstava slovenskih košarkarjev, ki je razkrila, da Slovenijo do začetka prvenstva v Katovicah čaka še kar nekaj dela in krpanja lukenj. V oči bode predvsem skok, ki so ga gostje dobili s 46:28, od tega so kar 21 žog Nemci pobrali v napadu in si tako ustvarjali druge in tudi tretje priložnosti, iz katerih so rešetali slovenski koš. Ob tem so Nemci izjemno zavzeto igrali v obrambi, tako da so imeli Slovenci na koncu kar 54 prostih metov, od tega so jih zadeli 36, Nemci so jih imeli 23, unovčili so jih 13.

Slovenci so bili na prvem testu prekratki. Foto: Filip Barbalić

"Na tej tekmi so se nam dogajale stvari, za katere je dobro, da se nam dogajajo zdaj, ne pa potem na prvenstvu. Te napake lahko zdaj popravimo, odpravimo ali pa vsaj omejimo," je prepričan selektor Aleksander Sekulić. "Igrali smo pred polno dvorano z odličnim vzdušjem, ki so ga pripravili naši navijači, tako da smo na krilih tega zelo motivirano krenili v tekmo proti nasprotniku, ki je zelo kvaliteten in je skušal izkoristiti svojo fizično moč. Igrali so zelo agresivno, čvrsto, na meji prekrška. To smo zdržali prvo četrtino, potem pa smo se preveč ukvarjali s sojenjem," je dejal Sekulić.

"Na kakšen nedosojen prekršek se nikakor ne smemo odzvati, tako kot smo se, ker igralec s tem ne škoduje samo sebi, ampak celi ekipi, ki je najbolj pomembna. Tega si ne smemo dovoliti. To moramo omejiti, o tem smo se pogovarjali tudi v garderobi med polčasom in smo potem v drugem delu to malce izboljšali. Tisto, kar je bilo še slabše, pa je bil naš skok, ker smo nasprotniku dovolili več napadalnih skokov kot smo imeli mi obrambnih. S tem nismo mogli razviti hitre igre, hkrati pa smo nasprotniku dovolili, da je dosegel več kot tretjino točk iz drugih akcij. Ko pogledamo vse te statistične podatke, niti ne moremo biti nezadovoljni s končnim rezultatom, ker bi lahko bila razlika še višja," je prepričan slovenski selektor.

Luka Dončić si je že v prvem polčasu nabral štiri osebne napake. Foto: Filip Barbalić

Veliko dela je imela tudi sodniška trojica Boris Krejić, Blaž Zupančič in Nace Mohorič, ki je podelila kar nekaj tehničnih napak in večkrat razjezila tako eno kot drugo stran. "Brez veze, da razpravljamo o sodnikih, ker smo sami krivi, da se je zgodilo, kar se je. Enostavno se moramo vsi skupaj zavedati, da je sojenje takšno kot je, niso sodili proti nam, moramo pa se prilagoditi kriteriju. Če je dovoljena agresivna igra, moramo tudi mi odgovoriti na takšen način, mi pa tega nismo storili, a smo se ukvarjali s sodniki, kar je zame precej moteče in vpliva tudi na rezultat sploh pa na reprezentanco in tudi ugled."

Kljub temu je strateg na slovenski klopi v igri videl tudi pozitivne vidike. "Na tej tekmi smo imeli tudi kar nekaj dobrih momentov, tisti slabi pa so bili predvsem padci v igri, ko se je naredila prevelika razlika, na kar sem fante tudi opozarjal, da moramo biti osredotočeni le nase in na stvari, na katere lahko vplivamo. Kar je pozitivnega je ta, da smo tekmo dobro odprli, pa tudi končali smo jo na dober način, dobro smo reagirali na tisto veliko razliko, nismo se razpadli, ampak smo se borili, bi razliko zmanjšali ali se celo vrnili v igro, a nam nasprotnik tega ni dovolil," je še dodal.

Strokovni štab je izmed 17 košarkarjev na seznamu računal na trinajsterico, zunaj pogona so ostali Edo Murić, Mark Padjen, Leon Stergar in Vit Hrabar. "Nekateri imajo malce zdravstvenih težav, malce pa je bila to tudi moja odločitev, ker imamo veliko igralcev, tako da priložnosti ni za vse, a dajmo se osredotočiti na tiste, ki so bili v kadru," je razložil Sekulić, ki ob tem še ni povedal, v kakšni zasedbi in s koliko košarkarji bo Slovenija odpotovala v Nemčijo, kjer jo v nedeljo ob 17.30 v Manheimu čaka še enkrat preizkušnja z Nemčijo.

Foto: Filip Barbalić

Največ oči na Luki Dončiću

Nedvomno je največ pozornosti v petek pripadlo Luki Dončiću, o čemer so pričali že številni dresi navijačev pred ljubljansko dvorano, pa tudi bučen sprejem, ki ga je bil NBA zvezdnik deležen ob najavi v Stožicah. Na parketu je nato preživel 24 minut, v katerih je ob metu iz igre 5/11 dosegel 19 točk (6/13 prosti meti) in bil prvi strelec srečanja.

"Luka je sigurno lačen tekem, do naših skupnih treningov se ni niti ukvarjal s košarkarskimi treningi, temveč s telesno pripravo, tako da mu ni kaj očitati, tudi on je iz mesa in krvi. Sam ne vidim nobenih težav, bo pa pomembno se na to odzvati in delati naprej," je dejal Sekulić, nato pa pokomentiral tudi navezo z Alenom Omićem, ki si je prvič delil igrišče z zvezdnikom LA Lakers, ob tem pa tudi prvič po letu 2016 zaigral za slovensko izbrano vrsto. Ob vrnitvi, ob kateri je bil deležen gromkega aplavza navijačev, je v slabih 17 minutah na parketu dosegel štiri točke in šest skokov.

Alen Omić Foto: Filip Barbalić

"Tudi Alen se bo moral privaditi in mi nanj, tudi Luka. Nimamo takšnega ekipa igralca, kot tisti, ki so prej sodelovali z Luko v vlogi naturaliziranega košarkarja. Je pa to za nas dobra šola, da znamo reagirati tudi ko nasprotnik igra tako kot je igrala Nemčija, tudi to je del priprav," je prepričan Sekulić, ki verjame, da se bo krivulja pripravljenosti obračala le še navzgor.

"Zavestno smo šli v takšne tekme, da imamo težke nasprotnike, ker se na ta način postavimo na preizkušnjo. Mislim, da je bila to res odlična izkušnja, pri nas opazi pomanjkanje izkušenj, zelo se bi nam prilegel tudi kakšen kilogram več, a se moramo ne glede na to osredotočiti na stvari, ki so dobre in jih lahko še izboljšamo," je še dodal slovenski selektor.

Kratek komentar je po srečanju s Slovenijo podal tudi nemški selektor Alex Mumbru, ki je lani avgusta na selektorskem mestu zamenjal Gordona Herberta. "Slovenija je dobra ekipa, prikazali so dobro predstavo, ob tem, da imajo v zasedbi enega od najboljših košarkarjev na svetu, Luko Dončića, ki je na trenutke pokazal svojo kvaliteto. Res so dobra ekipa. Luka je odličen košarkar in res trdo dela, kar se vidi," je dejal po srečanju.

