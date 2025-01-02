Svetovni prvaki na prvem testu previsoka ovira, Dončić prvi strelec

Slovenska košarkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi na letošnji EuroBasket v razprodanih Stožicah z 89:103 klonila proti svetovnim prvakom Nemcem. Luka Dončić, ki je igral 24 minut, je bil z 19 točkami in petimi asistencami prvi strelec srečanja. Reprezentanci Slovenije in Nemčije se bosta v nedeljo pomerili še enkrat, takrat v Manheimu ob 17.30.

Pripravljalna tekma na EuroBasket Petek, 8. avgust, Stožice:

Slovenija : Nemčija 89:103

Dončić 19, Hrovat 15, Prepelič 14, Jurković 12 ...

Slovenci so s porazom odprli niz pripravljalnih tekem pred velikim tekmovanjem, ki se bo začelo 27. avgusta. Po dobrem odporu v prvem polčasu, so svetovni prvaki Nemci v drugem polčasu pokazali vse svoje kvalitete in bila enostavno previsoka ovira. Srečanje v Stožicah sicer pričakovano ni navdušilo s kakovostno košarko, saj sta obe reprezentanci v delu priprav, ko šele preizkušata taktične zamislice strokovnih štabov.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić je sicer proti Nemčiji računal na trinajsterico svojih izbrancev. Zunaj pogona so ostali Edo Murić, Vit Hrabar, Leon Stergar in Mark Padjen. Prvič po letu 2016 je bil tako v izbrani vrsti tudi Alen Omić, ki je pred tem za Slovenijo nazadnje igral v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2017.

Luka Ščuka je dosegel prvo točko na srečanju. Foto: Filip Barbalić

Nemci pa so na drugi strani v Ljubljani igrali brez treh pomembnih članov. Manjkal je Dennis Schröder (odšel je zaradi osebnih razlogov, vrnitev k ekipi je predvidena v soboto), v zasedbi pa nista bila niti Daniel Theis in Maodo Lo (oba sta še v procesu rehabilitacije po poškodbah).

Selektor Sekulić je od prve minute v ogenj poslal Dončića, Alekseja Nikolića, Gregorja Hrovata, Luko Ščuko in povratnika Omića, ki je bil ob predstavitvi košarkarjev pred začetkom srečanja ob Dončiću deležen najbolj bučnega sprejema. Za Slovenijo se je kot prvi po dobri obrambi med strelce s črte prostih metov vpisal Ščuka, po košu Nemčije pa je nato za eksplozijo navdušenja v Stožicah s trojko poskrbel Dončić. Po asistenci slovenskega superzvednika se je nekaj trenutkov zatem za vodstvo z 10:8 s košem med strelce vpisal tudi Omić.

Foto: Filip Barbalić

Od izenačenja na 10:10 so pet zaporednih točk dosegli Nemci, še posebej razpoložen je bil član Orlanda Franz Wagner, ki dosegel prvih osem izmed 15 nemških točk. Ob eni izmed sodniških odločitev si je že v prvih minutah tehnično napako prislužil nemški selektor Alex Mumbru. Oba selektorja sta sicer že v uvodnih minutah pričakovano precej menjala.

Po precej izenačenem drugem delu prve četrtine je prvih deset minut z izidom 29:26 pripadlo Nemčiji, ki je zadela šest trojk in bila boljša v skoku (12:6). Za Slovenijo je Dončić v prvi četrtini dosegel šest točk, Prepelič in Dragić sta jih dodala po pet.

Zavrelo na začetku druge četrtine

Dogajanje na parketu je bilo precej vroče tudi v nadaljevanju, ob enem izmed protinapadov Christian Andersona in silovitem zabijanju je nad njim grobo posredoval Ščuka, zatem je v dogajanje vskočil še Isaac Bonga, ki si je izmenjal nekaj krepkih besed s kapetanom Slovenije, Dončićem. Ta je nato po uspešno izvedenem dodatnem prostem metu Andersona, na drugi strani takoj odgovoril s trojko, ob tem pa se prešerno nasmejal, že v naslednjem napadu pa je bil znova uspešen ob poskusu za tri točke.

Alen Omić je nazadnje za Slovenijo igral v kvalifikacijah za EuroBasket 2017. Foto: Filip Barbalić

Tudi zatem sta bili ekipi na parketu precej poravnani, po bolj mirnem dogajanju, pa je za žvižge v dvorani dobre tri minute pred koncem prvega polčasa poskrbela sodniška trojica, ki je ob zaostanku Slovenije z 39:45 dosodila tehnično napako najprej Dončiću, ki si je tako ekspresno nabral štiri osebne napake, nato pa še Prepeliču. Ob trojki Andreasa Obsta je nato prednost svetovnih prvakov prvič na srečanju narasla na dvomestno (49:39). Slabo minuto kasneje si je nato tehnično napako na drugi strani prislužil še Johannes Voigtmann.

Slovenci v prvem polčasu kar 32-krat iz črte prostih metov

Slovenci so nato dodali na plin, slabe pol minute pred koncem prvega polčasa pa je s trojko domače na 48:51 približal Prepelič. Po minuti odmora je nato na drugi strani točki dosegel Wagner, ki je bil z 12 točkami v prvem polčasu prvi nemški strelec, v zadnji sekundi prvega polčasa pa je poskus za tri zgrešil Hrovat, tako da so se Nemci na glavni odmor podali s prednostjo 53:48. Dončić je v prvem polčasu dosegel 15 točk, tri manj je dodal Prepelič. Slovenci so imeli sicer v prvem polčasu na voljo kar 32 prostih metov, zadeli so jih 22, na drugi strani so Nemci unovčili šest izmed dvanajstih poskusov. So pa bili gostje boljši v skoku (22:14).

Tekmo iz prve vrste spremljata tudi predsednik KZS, Matej Erjavec in športni direktor reprezentanc, Saša Dončić. Foto: Filip Barbalić

Začetek tretjega dela obračuna je minil povsem v znamenju Nemcev, ki so po uspešnem polaganju Justusa Hollatza po dobrih dveh minutah igre v tretji četrtini pobegnili na 62:51. Hitro si je zatem ob številnih dosojenih osebnih napak Nemcev, usodnih pet prislužil prvi nemški strelec Wagner, predčasno pa je srečanje končal tudi Tristan Da Silva. Kljub temu so Nemci brez večjih težav držali dvomestno prednost, za nameček je ob koncu tretje četrtine trojko z več kot polovice igrišča za vodstvo z 80:62 dosegel David Krämer, ki je s tem postavil tudi najvišjo prednost Nemčije na srečanju.

Na začetku zadnje četrtine je Sekulić priložnost ponudil še Žaku Smrekarju, zatem pa še Mihi Cerkveniku, Slovenci pa so zadnji del obračuna odprli z dvema uspešnima metoma za tri točke, s čimer so se približali na 68:80, a so imeli ob vsakem slovenskem poskusu pripravljen odgovor. Kot zadnji je izmed trinajsterice Aleksandra Sekulića priložnost dobil še Martin Krampelj, ki je takoj ob prihodu v igro zadel za 82:92. Nemci so vse do konca zanesljivo držali visoko prednost, že nekaj minut pred koncem pa so se podpisali tudi pod stotico. Na koncu so slavili s 103:89.

Slovenija in Nemčija sta se pred tem nazadnje pomerili na svetovnem prvenstvu leta 2023, ko je Nemčija v prvem delu prvenstva na Okinawi zmagala s kar 100:71.

Seznam kandidatov Slovenije za nastop na EP (17): Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

Pred tem je bilo zanimivo tudi pred dvorano Stožice, saj je na zunanjih igriščih potekal finale državnega prvenstva v košarki 3x3.

