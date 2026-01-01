Ni predaha: Domen Prevc z druščino že nekaj ur po silvestrovanju na skakalnico

Smučarski skakalci bodo leto 2026 začeli z drugo posamično preizkušnjo novoletne skakalne turneje. Skozi sito kvalifikacij, ki so bile na sporedu zadnji dan starega leta, se je prebilo vseh pet Slovencev, pri čemer je bil znova najboljši prav slovenski zvezdnik Domen Prevc. Tekmo, ki se bo začela ob 14. uri, bosta odprla Rok Oblak in Stefan Kraft. Prevc se bo pomeril s Švicarjem Jurijem Kesselijem, Anže Lanišek z Američanom Tatom Frantzem, Timi Zajc s Kanadčanom Mackenziejem Boyd-Clowesom, Žak Mogel pa z Janom Hörlom. Poskusna serija bo že ob 12.30.

Domen Prevc je v izjemni formi in ni le vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, ampak tudi prvi favorit za zlatega orla. Na uvodni tekmi v Oberstdorfu si je priskakal kar 17,5 točke prednosti pred branilcem lovorike in lanskim zmagovalcem skupnega seštevka Avstrijcem Danielom Tschofenigom.

Prevc je formo potrdil tudi v Garmischu, kjer je bil na zadnji dan starega leta najboljši v kvalifikacijah. Za njim sta se zvrstila Avstrijca Jan Hörl in z novim rekordom skakalnice 145,5 metra Stephan Embacher. Dvoboj trenutno najmočnejših skakalnih nacij pa je na četrtem mestu zaokrožil Anže Lanišek.

Na tekmo se je uvrstilo vseh pet Slovencev in znani so njihovi tekmeci v prvi seriji na izpadanje. Tekmo bosta odprla Rok Oblak in Stefan Kraft. Zajca čaka dvoboj s Kanadčanom Mackenziejem Boyd-Clowsom, Laniška Američan Tate Frantz, Mogela Jan Hörl, Prevca pa Švicar Juri Kesseli.

Moška tekma se bo začela ob 14. uri, za njimi kvalifikacije in tekma čakajo še ženski del karavane.

Ob 12.30: smučarski skoki, Garmisch-Partenkirchen, novoletna turneja, poskusna serija (m)

