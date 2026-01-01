Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
1. 1. 2026,
10.24

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Domen Prevc Domen Prevc skoki novoletna turneja Garmisch-Partenkirchen

Četrtek, 1. 1. 2026, 10.24

1 minuta

Smučarski skoki, Garmisch-Partenkirchen, novoletna turneja, tekma (m)

Ni predaha: Domen Prevc z druščino že nekaj ur po silvestrovanju na skakalnico

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Domen Prevc | Smučarski skakalci bodo leto 2026 odprli s tekmo v Garmischu. | Foto Reuters

Smučarski skakalci bodo leto 2026 odprli s tekmo v Garmischu.

Foto: Reuters

Smučarski skakalci bodo leto 2026 začeli z drugo posamično preizkušnjo novoletne skakalne turneje. Skozi sito kvalifikacij, ki so bile na sporedu zadnji dan starega leta, se je prebilo vseh pet Slovencev, pri čemer je bil znova najboljši prav slovenski zvezdnik Domen Prevc. Tekmo, ki se bo začela ob 14. uri, bosta odprla Rok Oblak in Stefan Kraft. Prevc se bo pomeril s Švicarjem Jurijem Kesselijem, Anže Lanišek z Američanom Tatom Frantzem, Timi Zajc s Kanadčanom Mackenziejem Boyd-Clowesom, Žak Mogel pa z Janom Hörlom. Poskusna serija bo že ob 12.30.

Domen Prevc je v izjemni formi in ni le vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, ampak tudi prvi favorit za zlatega orla. Na uvodni tekmi v Oberstdorfu si je priskakal kar 17,5 točke prednosti pred branilcem lovorike in lanskim zmagovalcem skupnega seštevka Avstrijcem Danielom Tschofenigom.

Prevc je formo potrdil tudi v Garmischu, kjer je bil na zadnji dan starega leta najboljši v kvalifikacijah. Za njim sta se zvrstila Avstrijca Jan Hörl in z novim rekordom skakalnice 145,5 metra Stephan Embacher. Dvoboj trenutno najmočnejših skakalnih nacij pa je na četrtem mestu zaokrožil Anže Lanišek.

Na tekmo se je uvrstilo vseh pet Slovencev in znani so njihovi tekmeci v prvi seriji na izpadanje. Tekmo bosta odprla Rok Oblak in Stefan Kraft. Zajca čaka dvoboj s Kanadčanom Mackenziejem Boyd-ClowsomLaniška Američan Tate FrantzMogela Jan HörlPrevca pa Švicar Juri Kesseli.  

Moška tekma se bo začela ob 14. uri, za njimi kvalifikacije in tekma čakajo še ženski del karavane.

Ob 12.30: smučarski skoki, Garmisch-Partenkirchen, novoletna turneja, poskusna serija (m)

Preberite še:

Domen Prevc, GaPa
Sportal Domen Prevc najboljši, vseh pet Slovencev na tekmo, Avstrijec rekordno
Nika Prevc, Nika Vodan, GaPa
Sportal Niko Prevc nekaj še moti: To bom popravila naslednje leto
Gus Schumacher
Sportal Američan presenetil konkurenco
Domen Prevc Domen Prevc skoki novoletna turneja Garmisch-Partenkirchen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.