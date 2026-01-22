Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
22. 1. 2026,
8.08

Osveženo pred

16 minut

Rajko Dujmić Novi fosili

Četrtek, 22. 1. 2026, 8.08

16 minut

Umrla je Milena iz legendarne pesmi Novih fosilov

Novi fosili 2005 | Novi fosili leta 2005 | Foto Robert Anic/PIXSELL

Novi fosili leta 2005

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Milena iz srbskega Negotina, ki je bila navdih za skladbo Milena skupine Novi fosili, je glasbenika Rajka Dujmića, ki je napisal pesem, srečala na počitnicah v Črni gori.

Po poročanju srbskega spletnega portala Telegraf je umrla ženska, ki je navdihnila zimzeleno uspešnico skupine Novi fosili skladbo Milena. Rajko Dujmić, ki je to pesem napisal, je dotično Mileno iz Negotina v Srbiji spoznal na počitnicah v črnogorskem letovišču Herceg Novi.

Dujmić, ki je umrl leta 2020, je nekoč v intervjuju spregovoril o tem srečanju: "Vso noč sem sedel z njo, mojo generacijo, in brez premora sva se pogovarjala vse do jutranjih ur. Bila je socialna delavka v Negotinu. Rekel sem ji, da bo končala v pesmi, pa mi ni verjela. Mislila je, da to rečem vsakemu dekletu."

Naslednjič sta se srečala šele leta pozneje med turnejo Milena Generacija, v okviru katere so Novi fosili nastopili tudi v Negotinu. "Do mene je prišel varnostnik in mi rekel, da me išče ženska z dvema otrokoma in možem," je pozneje o tem dogodku povedal Dujmić, "to je bila moja Milena. Ko me je videla, je začela jokati in mi rekla, da ne more verjeti, da je kaj takega mogoče."

Skladbo Milena, brezčasno klasiko jugoslovanske glasbene scene, so Novi fosili objavili leta 1983 na albumu Poslije svega. Besedilo je napisal Zrinko Tutić, glasbo in aranžma pa Dujmić.

