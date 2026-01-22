Oven

Danes boste optimistični, a na novo odkrit optimizem bo lahko bil za vas prevelik zalogaj. Drugi ne bodo več želeli poslušati vaših pravljic o tem, kako je vaše življenje dobro. Kontrolirajte vaše navdušenje z visoko mero sočutja do ostalih. Že če boste malo znižali vaše navdušenje, se bodo razmerja uravnotežila.

Bik

Ne boste sramežljivi, ker boste želeli poglobiti stopnjo čustvenega razkritja vašemu najbližjemu prijatelju ali intimnemu partnerju. Vaš enostavni pristop bo lahko presenetil druge, ki bodo lahko bili odprti za vaše ideje, enkrat ko se bodo privadili na vaš stil direktnega komuniciranja. Držite se vsega, kar ste se že doslej naučili.

Dvojčka

Danes bo idealen čas, da spregovorite in ozračje očistite vseh zamer, ki že nekaj časa vladajo med vami in ljudmi v vaši bližini. Osebne zadeve bodo glavna tema pogovora. Čas bo pravi, da spregovorite o temi, ki vas je držala nazaj tako dolgo. Le tako boste dosegli harmonijo in notranji mir. To si zaslužite.

Rak

Samskim se obeta vzpon na ljubezenskem področju. Danes boste zelo samozavestni in osredotočeni na svoj cilj, zato si lahko obetate uspeh. Vezani lahko od nocojšnjega večera pričakujete predvsem nekaj sprostitve v partnerjevem objemu. Vzemite si čas in se prepustite čustvom. Partner si želi vaše bližine.

Lev

Vaše želje bodo močne in želeli boste uživati, mogoče boste celo malce sebični. Do romance bo lahko prišlo, le če boste pokazali malo želje in boste sprejeli izziv. Cenite in okušajte svoje življenje. Sledite svojim željam in lahko boste spoznali osebo, ki vam bo svet popolnoma obrnila na glavo.

Devica

Vaše navdušenje in notranji zagon za življenje bosta zelo visoko. To bo pozitiven čas, ko boste vaša čustva izražali odprto. Skozi ves dan boste živi in zainteresirani za svet, razmerja bodo razburljiva in harmonična. Dobra volja in nasmešek vas bosta lahko popeljala do nepozabnih trenutkov z osebo, ki vam je všeč.

Tehtnica

S sodelavci in kolegi v službi se osredotočite na trenutne težave in se ne ukvarjajte z oddaljenimi napovedmi. Brez potrebe razpravljate o stvareh, ki nimajo pomembnejšega pomena za vaš poslovni položaj. Bodite dovolj šarmantni, še posebej z osebo, ki na nek način preizkuša vaše osebne zmožnosti.

Škorpijon

Za neuspeh in razne zaplete, ki ovirajo vaš poslovni napredek, obtožujete napačne osebe. Najlažje je krivdo in odgovornost preložiti na druge, še posebej če nimate dovolj poguma, da bi se soočili z resnico. Zadali ste si previsoke kriterije in od projektov pričakujete preveč. Včasih resničnost ni tako rožnata, a potrudite se, da bo.

Strelec

Imeli boste slab občutek, a drugi vas bodo prepričevali, da nadaljujete z načrti. Resno premislite in raje poiščite alternativno rešitev. Pomembno je razlikovati med moralnim in fizičnim pogumom. Ne boste dobili dovolj podpore, zato ne slepite sebe in drugih. Občasno se preveč prepuščate dramatiziranju in delujete predvidljivo.

Kozorog

Končali boste delo, kar vam bo prineslo psihološko olajšanje, ne pa tudi materialnega zadovoljstva in koristi. Vso svojo energijo usmerite na znane, predvidljive situacije in ne tvegajte. V svojih namerah bodite dosledni. Načrtujte pomembno srečanje, ki bo v vas prebudilo dobro razpoloženje in svobodnejše izražanje.

Vodnar

Samski danes ne boste mogli mimo ljudi, ki opravljajo na vsakem koraku, hkrati pa boste morali paziti, da ne bi prehitro izdali svojih namenov. Lahko, da bo na vaš račun padla kakšna opazka. Vezani pa ne bodite malodušni in nejevoljni, stvari v vajinem razmerju so se pač trenutno zataknile. Ohranite mirno kri in poskusite popraviti napako.

Ribi

Osredotočite se na svoje delo, tudi če vam bo težko. Čas ne bo primeren za sanjarjenje in zidanje gradov v oblakih, saj bi vam danes že ena sama napaka lahko prinesla veliko težav. Prednost dajte lažjim nalogam in najnujnejšim opravkom, da vam ne bo zmanjkalo časa zanje. Ne prelagajte odgovornosti na jutri.