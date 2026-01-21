Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

21. 1. 2026
Arso napoveduje: snežilo bo do nižin

V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo oblačno vreme, tudi mraz bo še vztrajal. Kot vse kaže, pa nas lahko med koncem tedna preseneti sneženje, še posebej v alpskih dolinah, kjer bo po napovedih meteorologov agencije za okolje (Arso) snežilo do nižin.

Zbudili smo se v mrzlo jutro in tudi čez dan se bodo temperature v večjem delu Slovenije povzpele le malo nad ledišče, na Goriškem in ob morju se bo živo srebro dvignilo do 10 stopinj Celzija. 

Na Primorskem bo večinoma jasno, v notranjosti države bo vztrajalo oblačno vreme. 

Jutri bo v južni polovici države precej oblačno, drugod pa delno jasno z nekaj nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -11 do -7, drugod od -7 do 0, najvišje dnevne pa od -1 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu. 

V alpskih dolinah sneg do nižin

V petek bo sprva delno jasno, jutro bo ponekod megleno. Čez dan se bo od zahoda oblačilo. V noči na soboto se bodo od zahoda začele pojavljati padavine, ki se bodo do jutra nekoliko razširile proti osrednji Sloveniji.

Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine okoli 1.300 metrov, le v alpskih dolinah bo lahko snežilo do nižin. Padavine bodo nato v soboto čez dan ponehale, prehodno se bo delno razjasnilo, pravijo na Arsu. 

