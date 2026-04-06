Slovenija napoved vreme ARSO

Ponedeljek, 6. 4. 2026, 6.14

Vlada vremenska zmeda: 26 stopinj Celzija, nato možna jutranja zmrzal

Arso | Temperature po Sloveniji na velikonočno nedeljo. | Foto Arso

Temperature po Sloveniji na velikonočno nedeljo.

Foto: Arso

Velikonočna nedelja je minila v znamenju izrazite otoplitve, ponekod že z rahlim pridihom poletja, ponekod so namreč izmerili kar 26 stopinj Celzija. Podobno toplo bo še danes, nato pa bo z vsakim dnem nekoliko hladneje. Od severa nas bo v nadaljevanju tedna oplazil hladen polarni zrak, ki ponovno prinaša tveganje za jutranjo zmrzal, napovedujejo meteorologi.

Najvišjo temperaturo so v nedeljo po podatkih Agencije RS za okolje (ARSO) izmerili v Trbovljah, kjer je bilo 26,0 stopinj Celzija. V Dobličah pri Črnomlju je termometer pokazal 25,4 stopinj Celzija, le za spoznanje manj toplo je bilo na Letališču Cerklje ob Krki in v Novem mestu, kjer so namerili 25,0 stopinj Celzija. To je okoli deset stopinj nad običajnimi vrednostmi za začetek aprila.

Tudi danes visoke temperature 

Danes bo pretežno jasno, čez dan bo nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. 

Ponoči se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Zjutraj bodo temperature od 4 do 9, v alpskih dolinah malo nad 0 stopinj Celzija. 

Jutri bo dopoldne delno jasno z zmerno oblačnostjo, popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, nekoliko se bo ohladilo, pihala bo šibka burja. V četrtek bo večinoma sončno z visoko koprenasto oblačnostjo.

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.