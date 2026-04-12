Š. L.

12. 4. 2026
13.55

58 minut

Nedelja, 12. 4. 2026, 13.55

Uradno: Jurica Golemac ni več trener Dubaja

Jurica Golemac, Dubaj | Jurica Golemac ni več trener Dubaja. | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Jurica Golemac se je uradno poslovil od trenerskega stolčka Dubaja. Že v soboto zvečer so o tem poročali na portalu BasketNews, danes pa je novico potrdil tudi klub.

"Dubai Basketball in Jurica Golemac sta se sporazumno razšla. Klub se želi zahvaliti Golemcu za njegovo profesionalnost, predanost in hvaležnost v celotnem času njegovega bivanja v Dubaju," so sporočili iz Dubaja. Na ponedeljkovi tekmi z Budućnostjo v ligi ABA bo funkcijo začasnega trenerja opravljal dozdajšnji pomočnik Golemca, Jan Šentjurc.

Klub iz Združenih arabskih emiratih ima sicer v zadnjem krogu evrolige možnost, da se še uvrsti v končnico, a se je kljub temu tik pred tem odločil za menjavo trenerja. Dubaj ima v evroligi trenutno razmerje zmag in porazov 19-18, za uvrstitev v play-in za končnico pa morajo doma v zadnjem krogu premagati Valencio, ob tem pa mora Barcelona izgubiti proti Bayernu. Ekipa iz Dubaja, ki trenutno domače tekme igra v Sarajevu, je v zadnjem krogu presenetljivo izgubila proti skromnemu Anadolu Efesu (69:85) in to naj bi bil na koncu tudi glavni razlog za slovo Golemca. 

Golemac je sicer ravno pred začetkom sezone podaljšal pogodbo z dubajskim košarkarskim klubom do konca sezone 2027/28. 48-letnik je trener Dubaja od leta 2024, lani pa je klub, za katerega igra tudi Klemen Prepelič, popeljal do polfinala lige ABA. Ekipa letos prvič igra v evroligi. 

Preberite še:

Ilirija : Krka
Sportal Ilirija ugnala Triglav, Krka Šenčur, Helios pa izgubil s Hopsi
Široki : Kansai Helios
Sportal Domžalčani izgubili prvo polfinalno tekmo lige Aba 2
Dubai Klemen Prepelič
Sportal Dubaj po preobratu obdržal možnosti za končnico evrolige, derbi Olympiakosu
Dubaj Jurica Golemac
