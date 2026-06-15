Čustveni Sekulić brez jasnega odgovora

Košarkarji Dubaja so v petek v velikem slogu osvojili zgodovinski naslov v ligi ABA. Že v drugi sezoni obstoja kluba so osvojili prvo lovoriko, potem ko so v finalu s 3:2 v zmagah ugnali Partizan. Sredi Beograda je tako pokal visoko v zrak dvignil Klemen Prepelič, takoj po zadnjem pisku sirene pa je presrečen na parket stekel tudi trener Aleksander Sekulić, ki je po koncu pustil neodgovorjeno vprašanje, kje se bo nadaljevala njegova klubska trenerska pot.

Zgodovinsko zmagoslavje je za klub iz Emiratov pomenilo ogromno, o čemer je pričalo tudi slavje po koncu zadnjega obračuna. Glavni trener dubajske košarkarske ekipe Aleksander Sekulić je izrazil ponos nad dosežkom ekipe. "Ta naslov veliko pomeni za klub, ki obstaja šele drugo leto. Imeli smo odlično sezono in ta pokal pripada vsem, ki so bili del te poti: igralcem, trenerjem in vsem zaposlenim, ki so prispevali na tej poti. Vsi so odigrali pomembno vlogo pri tem, kar smo skupaj dosegli," je dejal slovenski selektor, ki je v sredini aprila prevzel vodenje Dubaja, potem ko se je od kluba poslovil Jurica Golemac.

Sekulić je aprila z Dubajem sklenil sodelovanje do konca te sezone z možnostjo podaljšanja, a se je že maja začelo šušljati, da naj bi Dubaj že našel novega trenerja, ki naj bi ekipo vodil v prihodnji sezoni. Po navedbah virov sta Dubaj in Xavi Pascual hitro našla skupni jezik in tako naj bi 53-letni Španec postal naslednji trener evroligaša, ki bi tako zamenjal Sekulića po izteku pogodbe. A uradnih odgovorov iz Dubaja še ni.

The moment when @dubaibasket won their 1st ever #ABALiga glory...



Game over, celebrations begins and a winning run by Dubai Basketball head coach Aleksander Sekulić!



Pure emotion!#ABAPlayoffs pic.twitter.com/R1M9RMhjml — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) June 12, 2026

48-letnega slovenskega trenerja so po zmagoslavju in pohvalah na račun košarkarjev in vodstva Dubaja tudi vprašali, ali osvojena lovorika na kakršenkoli način spreminja ali določa njegov status za prihajajočo sezono. "Ne … Glejte, zdaj v tej zgodbi ne želim izpostavljati sebe, sam sem izredno zadovoljen. V svojem delu sem užival, opravili smo odličen posel, ta lovorika mi pomeni ogromno, a najpomembneje je zdaj izpostaviti klub in igralce, ki so pokazali karakter in res ogromno željo po uspehu, kar je treba nagraditi," je sklenil Sekulić, ki je pri nadaljevanju svojega klubskega statusa pustil vprašaj. Slovenski trener se v zadnjem obdobju omenja tudi kot morebiten kandidat za mesto glavnega trenerja Virtusa iz Bologne, med glavnimi kandidati za to mesto pa naj bi bila tudi Alex Mumbru in Jaka Lakovič.

Po osvojeni lovoriki za selektorja Sekulića ne bo časa za počitek, saj ga v tem tednu že čaka začetek kratkih priprav s slovensko člansko izbrano vrsto, ki bo v začetku julija odigrala dve novi tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027, še pred tem pa 27. junija v celjskem Zlatorogu pripravljalno srečanje z Italijo.

Preberite še: