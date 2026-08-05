Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
5. 8. 2026,
6.19

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
požar Bovec gasilci požarna ogroženost okolje helikopter

Sreda, 5. 8. 2026, 6.19

9 minut

Preklic državnega načrta, straža bo na terenu do prvih padavin

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Požarišče Bovec | Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se v torek izboljšale, stanje je stabilno. | Foto Gasilska zveza Slovenije

Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se v torek izboljšale, stanje je stabilno.

Foto: Gasilska zveza Slovenije

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je v torek ob 22. uri preklical sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, ki ga je aktiviral v petek.

Državni načrt je sledil obširnemu požaru na Planji v Občini Bovec, ki je izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu.

Zajel je približno 12 hektarjev.

Zahvaljujoč usklajenemu delovanju vseh kopenskih in zračnih sil je požar omejen in pod nadzorom, gasilci pa ostajajo na terenu predvidoma do prvih padavin.

Zadar
Novice V Zadru izbruhnil velik požar, gasijo ga štirje kanaderji
gasilci, Zgornji Brnik, požar
Novice Huda nezgoda gasilcev Zgornjega Brnika: saje po požaru prekrile praktično celoten objekt
požar Bovec gasilci požarna ogroženost okolje helikopter
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.