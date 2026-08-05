Preklic državnega načrta, straža bo na terenu do prvih padavin

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je v torek ob 22. uri preklical sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, ki ga je aktiviral v petek.

Državni načrt je sledil obširnemu požaru na Planji v Občini Bovec, ki je izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu.

Zajel je približno 12 hektarjev.

Zahvaljujoč usklajenemu delovanju vseh kopenskih in zračnih sil je požar omejen in pod nadzorom, gasilci pa ostajajo na terenu predvidoma do prvih padavin.