Sekulić in Prepelič z Dubajem po drami do zgodovinskega uspeha

Dubaj, ki ga vodi Aleksander Sekulić, zanj pa igra Klemen Prepelič, je v finalu lige ABA proti beograjskemu Partizanu v seriji slavil s 3:1 in v drugem letu obstoja kluba osvojil zgodovinski prvi naslov lige ABA. Dubaj je na odločilni tekmi v Beogradu s 83:81 premagal Partizan , potem ko je Carlik Jones zgrešil met za izenačenje, pred tem pa je Aleksa Avramović zadel prosta meta, ki sta Dubaju prinesla naslov. MVP finalne serije je postal Mfiondu Kabengele.

Za Dubaj je to zgodovinski trenutek, saj se je v drugi sezoni obstoja kluba zavihtel v finale lige ABA in takoj osvojil naslov. Klub je do uspeha popeljal Aleksander Sekulić, ki je v sredini aprila prevel vodenje Dubaja, potem ko se je od kluba poslovil Jurica Golemac. Dubaj je najprej v četrtfinalu z 2:0 izločil Spartak, v polfinalu z 2:1 Budućnost, v finalu pa Partizan s 3:1.

Prepelič kot kapetan Dubaja s pokalom lige ABA:

Črno-beli, ki so v polfinalu izločili Crveno zvezdo, na drugi strani ostajajo pri osmih naslovih in niso ubranili lovorike iz prejšnje sezone. Dubaj je na zadnji tekmi postal tudi prva ekipa, ki ji je na dvoboju teh dveh tekmecev v sezoni uspelo zmagati na gostujočem terenu.

Na koncu odločilna četrta tekma je bila odločena v sami končnici srečanja. Petnajst sekund pred koncem je Bruno Fernando storil grob prekršek nad Mfiondujem Kabengelejem, ki je po minuti odmora ostal na klopi za rezerve. Namesto njega je Aleksander Sekulić v igro in na črto prostih metov poslal nekdanjega člana Partizana in ljubljenca domačih navijačev, Alekso Avramovića. Ta je bil dvakrat uspešen in je Dubaj popeljal v vodstvo s 83:81. Na drugi strani je imel Partizan še 15 sekund za zadnji napad, v katerem je z metom s strani poskušal Carlik Jones, a žoga ni hotela skozi obroč, zmaga pa je ostala v rokah Dubaja.

When it mattered the most, Aleksa Avramović took things into his own hands.



Two key free throws, for the maiden trophy of his @dubaibasket.#ABAPlayoffs | #NLBMagicMoment pic.twitter.com/bsSfBEXGCr — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) June 12, 2026

Avramović je bil na koncu s 15 točkami tudi najboljši strelec gostujoče ekipe, Prepelič je na parketu preživel slabih 18 minut, v katerih se ni vpisal med strelce (0/5 za 3), imel je en skok in dve asistenci. Za Partizan sta Isaac Bonga in Sterling Brown prispevala po 16 točk.

Dubajski klub je sicer v seriji dobil uvodni tekmi na domačem parketu z 99:93 in 86:81, nato je Partizan v domači dvorani zmagal na prvi od dveh tekem. V tretji tekmi je bila beograjska zasedba prepričljiva, saj je zmagala s 84:70. Odločilna četrta pa je tako pripadla ekipi iz Emiratov.

Liga ABA, finale:

Četrtek, 4. junij:

Petek, 6. junij:

Sreda, 10. junij:

Petek, 12. junij:

Finale lige ABA Dubaj (1) - Partizan (2) /3:1/ // – izid v zmagah; igrali so na tri zmage

Lestvici po drugem delu:

Najboljših osem:

Skupina za obstanek: