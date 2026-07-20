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Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
21.15

Osveženo pred

40 minut

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KK Perspektiva Ilirija Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija KK Krka Novo mesto liga ABA liga ABA

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 21.15

40 minut

Sezona 2026/2027

V ligi ABA odslej 20 klubov, skupini sta že znani

Avtor:
M. P.

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finale DP Cedevita Olimpija Krka | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Regionalna liga ABA bo imela tudi v prihajajoči sezoni v prvem delu dve skupini, v vsaki bo igralo po 10 ekip. Cedevita Olimpija in Krka bosta v skupini A, v kateri je tudi novinec v tekmovanju Slovan Bratislava. Perpektiva Ilirija bo igrala v skupini B.

Liga ABA v sezoni 2026/2027

Skupina A: Crvena zvezda, Cedevita Olimpija, Budućnost, Cibona, Igokea, FMP, Borac, Krka, Široki, Slovan Bratislava
Skupina B: Dubai, Partizan, Cluj-Napoca-SC Derby, Zadar, Spartak, Bosna, Mega, Perspektiva Ilirija, Vienna.

V prvem delu tekmovalne sezone se bo vsaka ekipa dvakrat pomerila z vsemi tekmeci v svoji skupini – enkrat na domačem parketu in enkrat v gosteh. Po zaključku prvega dela tekmovanja bodo najboljše štiri ekipe iz vsake skupine napredovale v fazo top 8, preostalih dvanajst ekip pa bo nastopilo v ligi za obstanek. Vsi osvojeni rezultati iz prvega dela sezone se bodo prenesli v drugi del tekmovanja, v katerem bodo ekipe znova igrale po dvokrožnem sistemu. Šest najbolje uvrščenih ekip v fazi top 8 si bo neposredno zagotovilo mesto v končnici, medtem ko se bodo sedmouvrščena in osmouvrščena ekipa iz faze top 8 ter prvouvrščena in drugouvrščena ekipa iz lige za obstanek za preostali dve mesti v četrtfinalu pomerile v dodatnih kvalifikacijah.

Četrtfinalni obračuni končnice bodo potekali na dve dobljeni tekmi, novega prvaka lige ABA pa bo določil zaključni turnir najboljše četverice. Nova sezona regionalnega tekmovanja se bo začela zadnji konec tedna v septembru (26.–28. september), zaključni turnir pa bo na sporedu med 28. in 30. majem 2027. Gostitelja zaključnega turnirja bo vodstvo tekmovanja določilo naknadno.

Nova kluba v ligi sta Široki, prvak lige ABA 2 in Slovan Bratislava, ki bo sploh prvič nastopal v tem tekmovanju. Na skupščini lige so izvolili novo vodstvo. Predsednik je postal Ostoja Mijailović iz Partizana, člana predsedstva pa sta Dragan Bokan (Budućnost) in Davor Užbinec (Cedevita Olimpija).

Stožice navijači Cedevita Olimpija
Sportal Znani so tekmeci Cedevite Olimpije v evropskem pokalu
KK Perspektiva Ilirija Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija KK Krka Novo mesto liga ABA liga ABA
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