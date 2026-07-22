Dubaj prebivalcem ponuja več kot 700 evrov popustov na različne storitve v zameno za pridobivanje bližnjih, naj obiščejo emirat, da bi s tem ublažili pomanjkanje turistov. Prebivalci Dubaja lahko na posebni spletni strani navedejo povabljence in si ob njihovem dejanskem prihodu ugodneje privoščijo obisk nekaterih hotelov in restavracij.

"Dubajski oddelek za gospodarstvo in turizem je zagnal program Povabilo v Dubaj, ki prebivalce emirata vabi, da postanejo ambasadorji Dubaja in sem povabijo svoje bližnje," je na družbenem omrežju X sporočil dubajski urad za medije in dodal, da bo program trajal do konca oktobra.

Komur bo uspelo do 31. oktobra v državi pritegniti obiskovalce, bo v zameno dobil popuste v hotelih, restavracijah, vstopnicah za različne dogodke in podobno.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, poletja v Združenih arabskih emiratih veljajo za nizko sezono, saj temperature na Arabskem polotoku dosežejo tudi več kot 50 stopinj Celzija.

Zaradi vojne upad turizma

Dubaj je ena najbolj obiskanih turističnih točk v regiji, ki s ponudbo cilja zlasti na premožnejše turiste. Priljubljenost Dubaja pa je v zadnjem času močno načela vojna v Iranu, saj so rakete in brezpilotni letalniki zadeli tudi več ciljev v Dubaju, vključno z umetnim otokom v obliki palme.

Turistični sektor si je po premirju 8. aprila, ki ga strani stalno kršita, do določene mere opomogel, a se hoteli in restavracije večinoma zanašajo na lokalne goste, navaja AFP.

Oblasti v emiratu so turističnemu sektorju zaradi izpada prihodkov v času spopadov namenile več sto milijonov evrov pomoči. Spodbujevalni ukrepi so med drugim vključevali oprostitev plačila dajatev za hotele in restavracije, znižanje glob za kršitve carinskih predpisov ter nižje pristojbine za izdajo dovoljenj na področju civilnega letalstva.