Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
22. 7. 2026,
14.00

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Dubaj turizem

Sreda, 22. 7. 2026, 14.00

8 minut

Dubaj prebivalcem ponuja popuste v zameno za pridobivanje turistov

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dubaj | Turistični sektor si je po premirju 8. aprila, ki ga strani stalno kršita, do določene mere opomogel, a se hoteli in restavracije večinoma zanašajo na lokalne goste. | Foto Reuters

Turistični sektor si je po premirju 8. aprila, ki ga strani stalno kršita, do določene mere opomogel, a se hoteli in restavracije večinoma zanašajo na lokalne goste.

Foto: Reuters

Dubaj prebivalcem ponuja več kot 700 evrov popustov na različne storitve v zameno za pridobivanje bližnjih, naj obiščejo emirat, da bi s tem ublažili pomanjkanje turistov. Prebivalci Dubaja lahko na posebni spletni strani navedejo povabljence in si ob njihovem dejanskem prihodu ugodneje privoščijo obisk nekaterih hotelov in restavracij.

"Dubajski oddelek za gospodarstvo in turizem je zagnal program Povabilo v Dubaj, ki prebivalce emirata vabi, da postanejo ambasadorji Dubaja in sem povabijo svoje bližnje," je na družbenem omrežju X sporočil dubajski urad za medije in dodal, da bo program trajal do konca oktobra.

Komur bo uspelo do 31. oktobra v državi pritegniti obiskovalce, bo v zameno dobil popuste v hotelih, restavracijah, vstopnicah za različne dogodke in podobno.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, poletja v Združenih arabskih emiratih veljajo za nizko sezono, saj temperature na Arabskem polotoku dosežejo tudi več kot 50 stopinj Celzija.

Zaradi vojne upad turizma

Dubaj je ena najbolj obiskanih turističnih točk v regiji, ki s ponudbo cilja zlasti na premožnejše turiste. Priljubljenost Dubaja pa je v zadnjem času močno načela vojna v Iranu, saj so rakete in brezpilotni letalniki zadeli tudi več ciljev v Dubaju, vključno z umetnim otokom v obliki palme.

Turistični sektor si je po premirju 8. aprila, ki ga strani stalno kršita, do določene mere opomogel, a se hoteli in restavracije večinoma zanašajo na lokalne goste, navaja AFP.

Oblasti v emiratu so turističnemu sektorju zaradi izpada prihodkov v času spopadov namenile več sto milijonov evrov pomoči. Spodbujevalni ukrepi so med drugim vključevali oprostitev plačila dajatev za hotele in restavracije, znižanje glob za kršitve carinskih predpisov ter nižje pristojbine za izdajo dovoljenj na področju civilnega letalstva.

napad na Iran
Novice ZDA z novimi napadi na Iran, ta svari pred napadi na jedrske objekte #vŽivo

Dubaj turizem
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.