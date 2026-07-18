Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., STA

Sobota,
18. 7. 2026,
8.49

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Košarkarska tržnica

Sobota, 18. 7. 2026, 8.49

45 minut

Košarkarska tržnica, 18. julij

Srbski košarkar Đorđe Božić v novi sezoni član novomeške Krke

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Đorđe Božić | Novomeško košarkarsko ekipo je okrepil 25-letni srbski košarkar Đorđe Božić. | Foto KK Krka Novo mesto

Novomeško košarkarsko ekipo je okrepil 25-letni srbski košarkar Đorđe Božić.

Foto: KK Krka Novo mesto

Novomeško košarkarsko ekipo je okrepil 25-letni srbski košarkar Đorđe Božić, 1,98 m visoki branilec, ki je v prejšnji sezoni opozoril nase v prvi srbski ligi. Bil je kapetan Slobode iz Užic in je v povprečju dosegal po 18,1 točke in 6,4 skoka na tekmo, so sporočili iz Krke.

"Gre za prodornega in energičnega igralca, ki veliko prispeva v obrambi, dobro skače za svoj položaj in z agresivnim načinom igre vpliva na ritem tekme," je novinca opisal direktor Krke Jure Balažić.

"Za prihod v Krko sem se odločil, ker menim, da je kot klub pravo okolje za moj nadaljnji košarkarski razvoj. Nova izkušnja in novo okolje ponujata prostor za napredek, tako osebni kot igralski. Veselim se prihoda, navijačem pa sporočam, naj nas spremljajo, podpirajo ter nam stojijo ob strani," se je selitve v Novo mesto razveselil Božić.

Večino kariere je preživel pri Slobodi iz Užic. V članski konkurenci je začel že kot najstnik, nato pa se razvil v kapetana moštva in enega najboljših igralcev srbske lige. V sezoni 2020/21 je nastopal tudi v regionalni ligi aba 2.

V sezoni 2024/25 je igral za Slobodo in Vršac ter na 34 tekmah v povprečju dosegal 11,2 točke, 3,9 skoka, 1,4 asistence in 1,1 ukradene žoge.

Najboljšo sezono je odigral v prejšnjem tekmovalnem obdobju 2025/26, ko se je kot kapetan vrnil v Slobodo. Na 32 tekmah je v povprečju dosegal 18,1 točke, 6,4 skoka, dve asistenci, 1,5 ukradene žoge in 0,7 blokade.

Na dveh tekmah srbske superlige proti Partizanu je skupno dosegel 31 točk. Na drugi tekmi je vknjižil dvojnega dvojčka s 14 točkami in 12 skoki, dodal pa je še pet asistenc.

Preberite še:

Cedevita Olimpija : Bahčešehir, Umoja Gibson
Sportal Pomemben člen Cedevite Olimpije odslej pod Sekulićevo taktirko
Josh Nebo
Sportal Američan s slovenskim potnim listom podpisal za Barcelono. Prihaja tudi Sekulić?
Walker Kessler Luka Dončić
Sportal Velika okrepitev Lakersov o Dončiću: Še nikoli nisem igral s takšnim košarkarjem
Košarkarska tržnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.