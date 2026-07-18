Novomeško košarkarsko ekipo je okrepil 25-letni srbski košarkar Đorđe Božić, 1,98 m visoki branilec, ki je v prejšnji sezoni opozoril nase v prvi srbski ligi. Bil je kapetan Slobode iz Užic in je v povprečju dosegal po 18,1 točke in 6,4 skoka na tekmo, so sporočili iz Krke.

"Gre za prodornega in energičnega igralca, ki veliko prispeva v obrambi, dobro skače za svoj položaj in z agresivnim načinom igre vpliva na ritem tekme," je novinca opisal direktor Krke Jure Balažić.

"Za prihod v Krko sem se odločil, ker menim, da je kot klub pravo okolje za moj nadaljnji košarkarski razvoj. Nova izkušnja in novo okolje ponujata prostor za napredek, tako osebni kot igralski. Veselim se prihoda, navijačem pa sporočam, naj nas spremljajo, podpirajo ter nam stojijo ob strani," se je selitve v Novo mesto razveselil Božić.

Večino kariere je preživel pri Slobodi iz Užic. V članski konkurenci je začel že kot najstnik, nato pa se razvil v kapetana moštva in enega najboljših igralcev srbske lige. V sezoni 2020/21 je nastopal tudi v regionalni ligi aba 2.

V sezoni 2024/25 je igral za Slobodo in Vršac ter na 34 tekmah v povprečju dosegal 11,2 točke, 3,9 skoka, 1,4 asistence in 1,1 ukradene žoge.

Najboljšo sezono je odigral v prejšnjem tekmovalnem obdobju 2025/26, ko se je kot kapetan vrnil v Slobodo. Na 32 tekmah je v povprečju dosegal 18,1 točke, 6,4 skoka, dve asistenci, 1,5 ukradene žoge in 0,7 blokade.

Na dveh tekmah srbske superlige proti Partizanu je skupno dosegel 31 točk. Na drugi tekmi je vknjižil dvojnega dvojčka s 14 točkami in 12 skoki, dodal pa je še pet asistenc.

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