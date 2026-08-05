Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Sreda,
5. 8. 2026,
4.00

Osveženo pred

13 ur, 35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Tadej Pogačar Tadej Pogačar Pogi Challenge Krvavec

Sreda, 5. 8. 2026, 4.00

13 ur, 35 minut

Intervju s Frederikom Niessenom, zmagovalcem dirke Pogi Challenge

Lani pravnik, letos zdravnik: kdo je Nemec, ki je na Pogi Challengeu ušel Pogačarju?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Frederik Niessen | Foto Anja Kosmač/Pogi Challenge

Foto: Anja Kosmač/Pogi Challenge

Frederik Niessen je po nedeljskem Pogi Challengeu čez noč postal precej bolj prepoznavno ime v kolesarskem svetu. Nemec je bil prvi med več kot 1.200 udeleženci, ki je dosegel cilj na Krvavcu, hkrati pa eden od sedmih kolesarjev, ki jih Tadeju Pogačarju kljub sedemminutnemu zamiku na startu ni uspelo ujeti. Toda Niessen, ki se je v intervjuju za Sportal označil za največjega Pogi "fana", o čemer priča tudi fotografija na krmilu, še zdaleč ni običajen rekreativec, ki se na kolo odpravi le ob koncih tedna.

Frederik Niessen | Foto: Anja Kosmač/Pogi Challenge Foto: Anja Kosmač/Pogi Challenge Po poklicu je zdravnik, živi v Avstriji, večino časa pa namenja kolesarstvu, treningu in pripravi programov za druge športnike. Sam pravi, da je njegovo življenje trenutno skoraj v celoti podrejeno kolesu.

Čeprav nima statusa profesionalnega kolesarja, trenira na ravni, ki močno presega okvir običajne rekreacije. Do začetka avgusta je letos prekolesaril že približno 15 tisoč kilometrov. Tudi opis na njegovem profilu na Instagramu je zgovoren: "Dirkanje s kolesom, trening in treniranje športnikov za polni delovni čas."

Da Niessen ni po naključju zablestel prav na zahtevnem vzponu na Krvavec, je pokazal že junija. Ob svojem prvem nastopu je zmagal v najzahtevnejši kategoriji Glocknerkönig Ultra, eni najbolj prepoznavnih množičnih gorskih kolesarskih prireditev v Avstriji.

Niessen se je lotil tudi enega najbolj brutalnih izzivov v ljubiteljskem kolesarstvu  Everestinga. Pri tem mora kolesar na istem vzponu zbrati najmanj 8.848 višinskih metrov, kolikor meri najvišja gora sveta.

Niessen med pogovorom za Sportal | Foto: Alenka Teran Košir Niessen med pogovorom za Sportal Foto: Alenka Teran Košir Za svoj podvig je izbral sloviti vzpon Sa Calobra na Majorki. Leta 2024 je isti klanec premagal 13-krat in pol, prekolesaril več kot 250 kilometrov ter zbral 8.904 višinske metre. Za izziv je potreboval 13 ur in 29 minut.

Ko je nekdo njegov dosežek pozneje izboljšal, se je na Majorko vrnil in poskus ponovil. Tudi njegova prehranska strategija je bila vse prej kot običajna. Med prvim podvigom je pojedel približno 1,3 kilograma gumijastih bonbonov in 13 rezin polnozrnatega kruha, ob tem pa pil vodo s soljo.

V dokumentarnem projektu o njegovem podvigu so poudarili, da je 8.848 višinskih metrov na Sa Calobri premagal v 11 urah in 50 minutah. Podatek dovolj nazorno kaže, kako daleč je pripravljen iti pri vzdržljivostnih izzivih.

S kolesarstvom se ukvarja približno polovico svojega življenja. Že na začetku ga niso zanimale le običajne vožnje, temveč tudi razdalje, daljše od 300 kilometrov. Ko je obiskoval babico, se je do nje najraje odpravil kar s kolesom, čeprav je to pomenilo večurno pot. Prav veselje do dolgih dni na kolesu je pozneje preraslo v zanimanje za ultrakolesarstvo, treniranje in načrtovanje športne forme.

Po podelitvi pokalov v Komendi se je ustavil tudi pred mikrofonom Sportala.

INTERVJU: Frederik Niessen

Kaj vas je pripeljalo na Pogi Challenge? 

Zgodba je pravzaprav precej preprosta: sem največji Pogačarjev navijač, želel sem ga pozdraviti, obenem pa zelo rad kolesarim navkreber. Rekel sem si, da se bom prijavil na dirko in poskušal dati vse od sebe.

Sicer veliko tekmujem in sem dobro pripravljen, trudim pa se, da sem v najboljši formi prav takrat, ko je to najpomembneje. Letos imam v nogah že okoli 15 tisoč kilometrov.

Frederik Niessen | Foto: Anja Kosmač/Pogi Challenge Foto: Anja Kosmač/Pogi Challenge

Zanimivo je, da ste po poklicu zdravnik. Kako kolesarstvo usklajujete s svojim delom?

Res je, po poklicu sem zdravnik, vendar se s tem trenutno ukvarjam precej manj. Večinoma delam le nočne izmene, saj večino časa namenjam treniranju svojih strank. Zanje pripravljam programe treninga, področje športne zmogljivosti pa me res zelo zanima.

Katera je po vašem mnenju najpogostejša napaka rekreativnih športnikov?

Mislim, da se ljudje prepogosto osredotočajo na posamezen trening, namesto da bi razmišljali dolgoročno. Opravijo en zahteven trening in pričakujejo, da bodo že naslednji dan močnejši oziroma da se bodo njihovi vati kar čez noč povečali. Seveda ne gre tako. Rezultati pridejo le z doslednim delom v daljšem časovnem obdobju.

niessen pogi | Foto:

Kaj pa prehrana? Danes je pristop precej drugačen kot pred leti, ko so številni omejevali ogljikove hidrate.

Se strinjam, prehrana je ključnega pomena. Če želiš dobro trenirati, moraš tudi dobro jesti, saj lahko le tako kakovostno treniraš in tudi napreduješ. Športnik mora jesti dovolj. Nikoli ni dobro, če je pretirano vitek.

Omenili ste, da ste velik Pogačarjev navijač. Kdaj ste ga prvič opazili?

Mislim, da na njegovem prvem Touru. Takrat sem ga zares odkril in od takrat sem velik navijač. Ne navdušujejo me le njegove izjemne predstave, ampak morda še bolj to, da deluje kot zelo prijazen, dostopen in prijeten človek.

Frederik Niessen | Foto: Anja Kosmač/Pogi Challenge Foto: Anja Kosmač/Pogi Challenge

Če pogledava v prihodnost, koliko zmag na Dirki po Franciji ima po vašem mnenju še v nogah?

Če bo želel nadaljevati in bo pripravljen še naprej toliko vlagati v ta šport, lahko po mojem mnenju osvoji še pet Tourov. Bi pa popolnoma razumel tudi, če bi čez dve ali tri leta dejal, da je dosegel in zmagal vse, kar si je želel, ter sklenil kariero.

Prihajate iz Nemčije, kjer je zanimanje za kolesarstvo po dopinški aferi Jana Ullricha močno upadlo. Kako je danes, ko je na primer Florian Lipowitz tako uspešen?

Res je, prihajam iz Nemčije, čeprav zdaj živim v Avstriji. Kolesarstvo je veliko in postaja še večje – tako kot način prevoza in premikanja kot tudi na ravni vrhunskega športa.

Ko sem se pred približno 15 leti začel ukvarjati s kolesarstvom, je bilo še vedno nekoliko nenavadno, če si se naokoli vozil v kolesarskih hlačah in dresu. Danes je kolesarstvo spet "kul" šport in to me zelo veseli.

Niessen je zmagovalni oder delil z Andreo Kalca in Miranom Kovačičem. V ženski konkurenci je slavila Laura Šimenc Kramar. | Foto: Nik Bertoncelj/Pogi Challenge Niessen je zmagovalni oder delil z Andreo Kalca in Miranom Kovačičem. V ženski konkurenci je slavila Laura Šimenc Kramar. Foto: Nik Bertoncelj/Pogi Challenge

Kako vam je všeč Slovenija? Verjetno niste prvič tukaj.

Nisem prvič, še nikoli pa nisem ostal dlje časa. Slovenija je prekrasna. Vsekakor bi moral priti večkrat in ostati dlje. Zagotovo se bom vrnil.

Tudi na Pogi Challenge?

Da, tak je načrt.

Preberite še:

Pogi Challenge
Sportal Pogačar si ga je zapomnil in držal besedo: 15-letniku podaril očala #foto
Tadej Pogačar v rumeni majici na Touru
Sportal Tadej Pogačar sporočil težko pričakovano odločitev: vrača se na Vuelto!
Tadej Pogačar Primož Roglič
Sportal Tadej Pogačar odprl dušo o Touru 2020, ki je razdelil slovenske navijače
Mirko in Marjeta Pogačar
Sportal Pogačarjeva starša iskreno: Kaj ju navdaja s ponosom in kaj ju pri odzivih najbolj boli
Tadej Pogačar, Pogi Challenge, dražba, Komenda
Sportal Američan za Pogijev strgan dres plačal kar 95 tisoč evrov

Tadej Pogačar Tadej Pogačar Pogi Challenge Krvavec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.