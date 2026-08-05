Lani pravnik, letos zdravnik: kdo je Nemec, ki je na Pogi Challengeu ušel Pogačarju?

Frederik Niessen je po nedeljskem Pogi Challengeu čez noč postal precej bolj prepoznavno ime v kolesarskem svetu. Nemec je bil prvi med več kot 1.200 udeleženci, ki je dosegel cilj na Krvavcu, hkrati pa eden od sedmih kolesarjev, ki jih Tadeju Pogačarju kljub sedemminutnemu zamiku na startu ni uspelo ujeti. Toda Niessen, ki se je v intervjuju za Sportal označil za največjega Pogi "fana", o čemer priča tudi fotografija na krmilu, še zdaleč ni običajen rekreativec, ki se na kolo odpravi le ob koncih tedna.

Foto: Anja Kosmač/Pogi Challenge Po poklicu je zdravnik, živi v Avstriji, večino časa pa namenja kolesarstvu, treningu in pripravi programov za druge športnike. Sam pravi, da je njegovo življenje trenutno skoraj v celoti podrejeno kolesu.

Čeprav nima statusa profesionalnega kolesarja, trenira na ravni, ki močno presega okvir običajne rekreacije. Do začetka avgusta je letos prekolesaril že približno 15 tisoč kilometrov. Tudi opis na njegovem profilu na Instagramu je zgovoren: "Dirkanje s kolesom, trening in treniranje športnikov za polni delovni čas."

Da Niessen ni po naključju zablestel prav na zahtevnem vzponu na Krvavec, je pokazal že junija. Ob svojem prvem nastopu je zmagal v najzahtevnejši kategoriji Glocknerkönig Ultra, eni najbolj prepoznavnih množičnih gorskih kolesarskih prireditev v Avstriji.

Niessen se je lotil tudi enega najbolj brutalnih izzivov v ljubiteljskem kolesarstvu – Everestinga. Pri tem mora kolesar na istem vzponu zbrati najmanj 8.848 višinskih metrov, kolikor meri najvišja gora sveta.

Niessen med pogovorom za Sportal Foto: Alenka Teran Košir Za svoj podvig je izbral sloviti vzpon Sa Calobra na Majorki. Leta 2024 je isti klanec premagal 13-krat in pol, prekolesaril več kot 250 kilometrov ter zbral 8.904 višinske metre. Za izziv je potreboval 13 ur in 29 minut.

Ko je nekdo njegov dosežek pozneje izboljšal, se je na Majorko vrnil in poskus ponovil. Tudi njegova prehranska strategija je bila vse prej kot običajna. Med prvim podvigom je pojedel približno 1,3 kilograma gumijastih bonbonov in 13 rezin polnozrnatega kruha, ob tem pa pil vodo s soljo.

V dokumentarnem projektu o njegovem podvigu so poudarili, da je 8.848 višinskih metrov na Sa Calobri premagal v 11 urah in 50 minutah. Podatek dovolj nazorno kaže, kako daleč je pripravljen iti pri vzdržljivostnih izzivih.

S kolesarstvom se ukvarja približno polovico svojega življenja. Že na začetku ga niso zanimale le običajne vožnje, temveč tudi razdalje, daljše od 300 kilometrov. Ko je obiskoval babico, se je do nje najraje odpravil kar s kolesom, čeprav je to pomenilo večurno pot. Prav veselje do dolgih dni na kolesu je pozneje preraslo v zanimanje za ultrakolesarstvo, treniranje in načrtovanje športne forme.

Po podelitvi pokalov v Komendi se je ustavil tudi pred mikrofonom Sportala.

INTERVJU: Frederik Niessen

Kaj vas je pripeljalo na Pogi Challenge?

Zgodba je pravzaprav precej preprosta: sem največji Pogačarjev navijač, želel sem ga pozdraviti, obenem pa zelo rad kolesarim navkreber. Rekel sem si, da se bom prijavil na dirko in poskušal dati vse od sebe.

Sicer veliko tekmujem in sem dobro pripravljen, trudim pa se, da sem v najboljši formi prav takrat, ko je to najpomembneje. Letos imam v nogah že okoli 15 tisoč kilometrov.

Foto: Anja Kosmač/Pogi Challenge

Zanimivo je, da ste po poklicu zdravnik. Kako kolesarstvo usklajujete s svojim delom?

Res je, po poklicu sem zdravnik, vendar se s tem trenutno ukvarjam precej manj. Večinoma delam le nočne izmene, saj večino časa namenjam treniranju svojih strank. Zanje pripravljam programe treninga, področje športne zmogljivosti pa me res zelo zanima.

Katera je po vašem mnenju najpogostejša napaka rekreativnih športnikov?

Mislim, da se ljudje prepogosto osredotočajo na posamezen trening, namesto da bi razmišljali dolgoročno. Opravijo en zahteven trening in pričakujejo, da bodo že naslednji dan močnejši oziroma da se bodo njihovi vati kar čez noč povečali. Seveda ne gre tako. Rezultati pridejo le z doslednim delom v daljšem časovnem obdobju.

Kaj pa prehrana? Danes je pristop precej drugačen kot pred leti, ko so številni omejevali ogljikove hidrate.

Se strinjam, prehrana je ključnega pomena. Če želiš dobro trenirati, moraš tudi dobro jesti, saj lahko le tako kakovostno treniraš in tudi napreduješ. Športnik mora jesti dovolj. Nikoli ni dobro, če je pretirano vitek.

Omenili ste, da ste velik Pogačarjev navijač. Kdaj ste ga prvič opazili?

Mislim, da na njegovem prvem Touru. Takrat sem ga zares odkril in od takrat sem velik navijač. Ne navdušujejo me le njegove izjemne predstave, ampak morda še bolj to, da deluje kot zelo prijazen, dostopen in prijeten človek.

Foto: Anja Kosmač/Pogi Challenge

Če pogledava v prihodnost, koliko zmag na Dirki po Franciji ima po vašem mnenju še v nogah?

Če bo želel nadaljevati in bo pripravljen še naprej toliko vlagati v ta šport, lahko po mojem mnenju osvoji še pet Tourov. Bi pa popolnoma razumel tudi, če bi čez dve ali tri leta dejal, da je dosegel in zmagal vse, kar si je želel, ter sklenil kariero.

Prihajate iz Nemčije, kjer je zanimanje za kolesarstvo po dopinški aferi Jana Ullricha močno upadlo. Kako je danes, ko je na primer Florian Lipowitz tako uspešen?

Res je, prihajam iz Nemčije, čeprav zdaj živim v Avstriji. Kolesarstvo je veliko in postaja še večje – tako kot način prevoza in premikanja kot tudi na ravni vrhunskega športa.

Ko sem se pred približno 15 leti začel ukvarjati s kolesarstvom, je bilo še vedno nekoliko nenavadno, če si se naokoli vozil v kolesarskih hlačah in dresu. Danes je kolesarstvo spet "kul" šport in to me zelo veseli.

Niessen je zmagovalni oder delil z Andreo Kalca in Miranom Kovačičem. V ženski konkurenci je slavila Laura Šimenc Kramar. Foto: Nik Bertoncelj/Pogi Challenge

Kako vam je všeč Slovenija? Verjetno niste prvič tukaj.

Nisem prvič, še nikoli pa nisem ostal dlje časa. Slovenija je prekrasna. Vsekakor bi moral priti večkrat in ostati dlje. Zagotovo se bom vrnil.

Tudi na Pogi Challenge?

Da, tak je načrt.

Preberite še: