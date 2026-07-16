Dejan Jakara se je po koncu pretekle sezone po dveh sezonah poslovil od Krke in prevzel vodenje Slovana iz Bratislave, ki se ob veliko večjem vložku kot do zdaj in ob velikih ambicijah postavlja na zemljevid lige ABA. 40-letni trener je ob slovesu od Novega mesta in selitvi v slovaško prestolnico v intervjuju za Sportal spregovoril o obdobju pri Krki, pa tudi o prihodnosti, v kateri je še precej neznank.

"Je sodoben trener nove generacije, ki je kljub mladosti pridobil dragocene izkušnje na najvišji regionalni ravni, vključno z ligo ABA," so pred dnevi ob uradni predstavitvi Dejana Jakare na svoji klopi zapisali pri Slovanu iz Bratislave. Kranjčan je v trenerske vode vstopil po koncu igralske kariere, v kateri je nastopal za Triglav Kranj, Šenčur in Janče Ljubljana. Kot trener je zatem med drugim vodil Janče, Helios in Brno. V sezoni 2023/24 je uspešno vodil Studentski centar, nato pa se preselil v Novo mesto, kjer je zadnji dve sezoni uspešno vodil Krko. Zdaj odpira povsem novo poglavje v približno 450 kilometrov oddaljeni Bratislavi.

Dejan, ko smo se pogovarjali po koncu sezone, so stvari nekako nakazovale na to, da ste tako vi kot vodstvo Krke zainteresirani za nadaljevanje skupne zgodbe. Kaj se je zgodilo potem?

Takoj po koncu sezone se je pokazalo zanimanje nekaterih drugih klubov, kjer sem videl, da lahko začnem stvari graditi od začetka, da se lotim novega projekta. To je potem prevladalo. Čeprav se nismo najprej nič konkretno dogovorili, sem potem takoj skomuniciral z vodstvom Krke, da ne bom ostal v Novem mestu, ker si želim novega začetka. Tako da sem potem hitro zagrabil ta zanimanja, ker se mi je zdelo primerno, da mogoče poskusim nekaj novega, ker sem si enostavno želel naprej. To je bil edini razlog in tudi če na koncu ne bi dobil kluba ali se ne bi dogovorili, bi sam nosil odgovornost.

Iz Novega mesta se seli v Bratislavo. Foto: Filip Barbalić

Ali je bil med zainteresiranimi klubi takoj tudi Slovan iz Bratislave?

Tudi. Vse se je dogajalo res hitro po koncu sezone. Oni so začeli projekt na novo, niti niso vedeli, ali bodo takrat igrali v ligi ABA ali ne, tako da smo vsi malce čakali, tako na eni kot na drugi strani pa smo videli prihodnost – jaz v njihovem novem projektu, oni pa z mano kot trenerjem. Bile so še nekatere druge ekipe, a preprosto sem si želel tega projekta, ker se vse gradi z ničle. To hkrati prinaša tveganje in težave, a če ne poskusiš, ne moreš vedeti. Vidim ogromno potenciala, da to zraste v uspešno zgodbo, zato sem to tudi sprejel. Gre za nov klub, novo energijo, ljudje okoli kluba si želijo uspeti.

Slovan je za širšo košarkarsko javnost še precej velika neznanka, poleg Cibone bodo ob velikem vložku v prihajajoči sezoni igrali tudi v ligi ABA. Vemo, da takšni projekti, ki se gradijo na novo, prinašajo tudi tveganje, da se lahko vse precej hitro konča. Kaj vas je prepričalo, da v tem primeru tega ne bo?

Tega nikoli ne moreš vedeti, a sem se pozanimal o ozadju dogajanja. Ta klub je nastal pred dvema sezonama z združitvijo dveh klubov. Ljudje so resno zastavili projekt, lastniki so resni, vse, kar smo se pogovarjali, je bilo na mestu, vsa komunikacija je bila na vrhunski ravni. Res je, tisti, ki vlagajo denar, si lahko hitro premislijo, če nekaj ne gre. Lahko pa se seveda zgodi obratno in se investicije še povečajo. Vse skupaj je za zdaj videti na res zavidljivi ravni, tako da na koncu odločitev niti ni bila težka.

S Krko je sezono sklenil na drugem mestu v državnem prvenstvu, klub si je zanesljivo zagotovil tudi obstanek v ligi ABA. Foto: Aleš Fevžer Glede na velike investicije bo tudi proračun verjetno precej drugačen kot v Novem mestu.

Definitivno je proračun boljši, ne moremo pa govoriti o res zajetnih številkah, ker se bo vse skupaj gradilo postopoma – tako cilji kot klub. Ne bomo napovedovali, za kaj vse gremo v boj, ker je vse še v zraku. Imamo nekaj rezerv, če bo treba, ker je treba ligo ABA dobro spoznati in videti, kakšne so druge ekipe. Treba bo tudi videti, koliko se lahko v ogenj potisne domače igralce, ker še niso igrali na tej ravni, niti ne vemo, koliko točno so pravzaprav sposobni. Zame kot trenerja je vse skupaj mogoče malce lažje, ker je zadeva nekoliko bolj odprta in se da nekaj več investirati tudi med sezono, po drugi strani pa Krka nikoli ni bila favorit, zato je bilo mogoče nekoliko lažje igrati, ker nihče ni nikoli pričakoval ne vem česa.

Mi smo si vlogo favoritov na posameznih obračunih zgradili med sezonama in zaradi tega včasih tudi trpeli. Smo pa bili s proračunom nizko, če ne celo najnižje na lestvici izmed vseh ABA-ligašev. Zdaj pa bomo videli, kako se bomo znašli s Slovanom, vsi si želimo, da bi lahko računali na domače slovaške igralce, a bo potrebnega precej dela, treba bo zgraditi kemijo med vsemi. Zame bo to večji zalogaj, mnogo težji od Novega mesta, kjer smo domače igralce dobro poznali in smo vedeli, kaj bo kdo prispeval k ekipi.

Direktor kluba Jure Balažić je skupaj s strokovnim štabom povsem prevetril zasedbo Krke. V klub so med drugim prišli Lovell Cabbil Jr., Galin Smith, Jon Dolničar, Lenart Sirc in Naje Smith. Foto: Aleš Fevžer

Kako pa vam gre kadrovanje?

Do zdaj smo podpisali z enim tujcem, zadržali smo tri domače košarkarje. Zagotovo bomo pripeljali še koga, se pogovarjamo. Tujci bodo precejšen zalogaj, ker nikoli ne veš, kam se stvari obrnejo, sploh če v klub pripelješ tri košarkarje, ki želijo imeti žogo v svojih rokah. Treba bo sestaviti ekipo, ki bo stala tudi karakterno, časa ni veliko, začetek priprav je za vogalom, tako da upam, da najdemo še igralce, ki bodo naredili prepotrebno razliko.

Če se še malce vrneva h Krki. Kako gledate na zadnji dve sezoni? Bili ste precej stabilni pri izpolnjevanju glavnih ciljev, kar je bila prej večkrat izjema kot pravilo.

Jaz sem ponosen, ni bilo lahko prevzeti takšne ekipe. Pred prihodom v Krko smo pisali uspešno zgodbo s Studentskim centrom, potem pa sem se zavestno odločil za ta korak in odhod h Krki, ki je imela pred tem določene težave. Kot mlademu trenerju mi ni bilo lahko, ker če ni rezultatov ali če se zgodi kakšen izpad, to ne pomeni nič dobrega za prihodnost. Spopadel sem se s tem tveganjem in hitro videl, da je ta zgodba lahko še boljša. Na začetku smo se še lovili, predvsem je bila težava v številu igralcev, sploh ko so nam nagajale poškodbe, in ob predpostavki, da je bilo tekem preveč.

Odsotnost že enega košarkarja se v ligi ABA pozna – sploh ob tem proračunu. V zadnji sezoni smo vse še nadgradili, ne samo na igralskem področju, temveč tudi glede dela v klubu. Želim si, da bo šel klub še kakšen korak naprej, da bo pisal zgodbo o uspehu, jaz pa sem v danem trenutku videl, da je mogoče to to, kar sem storil, ter da je čas za novo zgodbo in še boljše rezultate.

Foto: Filip Barbalić

V Krki vas je nasledil vaš dozdajšnji pomočnik Domen Zevnik, ki bo prvič stopil na veliki oder in ga čaka vse prej kot lahka naloga. Kakšno sporočilo bi mu poslali?

Kolikor sva v navezi, imajo ekipo sestavljeno. Mislim, da gre za dobro, poletno ekipno, tudi karakterno so po mojem mnenju zadeli v polno, vsi se bodo borili in to je tisto, kar Krko kljub nižjemu proračunu postavlja pred nekatere druge ekipe. Domen je zagotovo eden boljših mladih trenerjev v Sloveniji, jaz se niti približno ne bojim, da mu ne bi uspelo. Ne bo pa preprosto, v prejšnji sezoni smo imeli v ligi ABA deset zmag, kar je bilo po mojem mnenju precej, ob tem smo bili dvakrat v finalu pokala in državnega prvenstva, nismo bili daleč niti od naslova v superpokalu. Mislim, da lahko vse skupaj še nadgradijo, imajo vse potrebne kapacitete, da jim to uspe.

Je pa res, da se z eno poškodbo in v enem trenutku lahko vse spremeni, ker preprosto več denarja ni. Zato je treba še toliko bolj paziti, da koga ne preforsiraš. Mi smo včasih trenirali z devetimi, pa je bil ravno Domen tisti, zaradi katerega smo lahko potem trenirali pet na pet. Držati moraš ta sistem z manj igralci, ki ga dopolnjuješ z mladinci, včasih se izide, včasih se ne. Prepričan pa sem, da je ekipa lahko zelo dobra.

Krko bo vodil Domen Zevnik, ki je tudi selektor reprezentance do 18 let. Foto: Filip Barbalić

Še malo in šlo bo zares tudi za vas. S kakšnimi pričakovanji se podajate v pripravo in novo obdobje?

Priprave začenjamo 10. avgusta, težko je karkoli napovedati glede na to, da ekipa še ni sestavljena, tako da ne vemo, kaj lahko pričakujemo. Zagotovo si želim nadgradnje sezone pri Krki, kar zadeva rezultate in zmage, kam bo to peljalo, pa ne vem. Zdaj sta še dve ekipi več v ligi ABA, tudi Cibona, in vsi bodo ogromno vlagali. Bomo videli. Zagotovo pa si želimo osvojiti slovaško prvenstvo in kandidirati, da bi v prihodnji sezoni bili tudi del evropskih tekmovanj. Želimo osnovati klub, ki bo rastel iz sezone v sezono. Mislim, da je proračun postavljen zelo realno. Niti ni dobro, da je preveč vložka, tako da smo zadovoljni. Cilje pa težko napovedujemo, pomembno je, da postanemo stabilni. Prva sezona bo zagotovo najtežja, potem pa bomo videli, koliko ciljev nam lahko uspe doseči. Želim si, da bi postajali vedno boljši.

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