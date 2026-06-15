Kaj se dogaja? Znova odpoklicanih več igrač. Povzročijo lahko opekline, zadušitev.

Spletni trgovec Temu je iz prodaje odpoklical več igra za otroke, upravljavec spletne tržnice Wish pa je iz prodaje odpoklical igračo ventilator na baterije s svetlobnimi in zvočnimi učinki.

Upravljavec spletne tržnice Wish je iz prodaje odpoklical igračo ventilator na baterije s svetlobnimi in zvočnimi učinki. Baterije se lahko pregrejejo in povzročijo opekline. Lahka dostopnost baterij pa omogoča, da jih otrok lahko da v usta, kar lahko poškoduje prebavila, so sporočili iz Zdravstvenega inšpektorata RS.

Serijska oznaka izdelka je 182568 in G00-04, kodi pa 250719000018 in 250719000022.

Podjetje Wish kupce prosi, naj izdelka ne uporabljajo.

Foto: STA

Odpoklic izdelkov za otroke iz spletne tržnice Temu

Spletni trgovec Temu je iz prodaje odpoklical več izdelkov za otroke, ki so bili v prodaji preko njihove spletne tržnice. Izdelki vsebujejo majhne dele, ki se lahko zlahka ločijo od preostale igrače, zato jih lahko mali otroci dajo v usta in se z njimi zadušijo, so sporočili iz Zdravstvenega inšpektorata RS.

Odpoklicani izdelki so plastične igrače (SR/01760/26, SR/01764/26, SR/01765/26 in SR/01767/26), izobraževalna igrača-pripomoček za učenje (SR/01758/26), magnet za hladilnik (SR/01759/26), tekstilne igrače (SR/01761/26), lesene igrače (SR/01762/26), raztegljive igrače (SR/01763/26), nalepke, ki svetijo v temi (SR/01766/26), darilni set figuric in napisov (SR/01768/26) ter darilni set figuric (SR/01769/26).

Podjetje kupce prosi, da izdelkov ne uporabljajo.