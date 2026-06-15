Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
16.26

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
odpoklic igrače otroci

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 16.26

29 minut

Kaj se dogaja? Znova odpoklicanih več igrač. Povzročijo lahko opekline, zadušitev.

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Odpoklic | Spletni trgovec Temu je iz prodaje odpoklical več izdelkov za otroke, ki so bili v prodaji preko njihove spletne tržnice. | Foto STA

Spletni trgovec Temu je iz prodaje odpoklical več izdelkov za otroke, ki so bili v prodaji preko njihove spletne tržnice.

Foto: STA

Spletni trgovec Temu je iz prodaje odpoklical več igra za otroke, upravljavec spletne tržnice Wish pa je iz prodaje odpoklical igračo ventilator na baterije s svetlobnimi in zvočnimi učinki.

Upravljavec spletne tržnice Wish je iz prodaje odpoklical igračo ventilator na baterije s svetlobnimi in zvočnimi učinki. Baterije se lahko pregrejejo in povzročijo opekline. Lahka dostopnost baterij pa omogoča, da jih otrok lahko da v usta, kar lahko poškoduje prebavila, so sporočili iz Zdravstvenega inšpektorata RS.

Serijska oznaka izdelka je 182568 in G00-04, kodi pa 250719000018 in 250719000022.

Podjetje Wish kupce prosi, naj izdelka ne uporabljajo.

Odpoklic | Foto: STA Foto: STA

Odpoklic izdelkov za otroke iz spletne tržnice Temu

Spletni trgovec Temu je iz prodaje odpoklical več izdelkov za otroke, ki so bili v prodaji preko njihove spletne tržnice. Izdelki vsebujejo majhne dele, ki se lahko zlahka ločijo od preostale igrače, zato jih lahko mali otroci dajo v usta in se z njimi zadušijo, so sporočili iz Zdravstvenega inšpektorata RS.

Odpoklicani izdelki so plastične igrače (SR/01760/26, SR/01764/26, SR/01765/26 in SR/01767/26), izobraževalna igrača-pripomoček za učenje (SR/01758/26), magnet za hladilnik (SR/01759/26), tekstilne igrače (SR/01761/26), lesene igrače (SR/01762/26), raztegljive igrače (SR/01763/26), nalepke, ki svetijo v temi (SR/01766/26), darilni set figuric in napisov (SR/01768/26) ter darilni set figuric (SR/01769/26).

Podjetje kupce prosi, da izdelkov ne uporabljajo.

AliExpress
Novice Starši, pozor: ta igrača je nevarna, lahko poškoduje otrokov vid
Odpoklic igrač Shein
Novice Odpoklic igrač Sheina in Temuja
Miki Miška
Novice Odpoklic tekstilne igrače Miki miška Minnie in kopalne igrače v obliki živali

odpoklic igrače otroci
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.