Dubaj po preobratu obdržal možnosti za končnico evrolige, derbi Olympiakosu

Košarkarji Dubaja so v 36. krogu evrolige slavili na gostovanju pri Žagirisu v Kaunasu s 77:65 in obdržali možnosti za uvrstitev v končnico. V derbiju kroga je vodilni Olympiakos premagal Real Madrid s 102:88 in Špancem preprečil, da jih ujame na vrhu razpredelnice.

Trener Jurica Golemac je v končnici tekme v Kaunasu našel recept za preobrat. Še pet minut pred koncem so Litovci vodili s 63:58, nato pa so se zmage veselili gostje z delnim izidom 19:2, zadnjo četrtino so dobili z 38:12.

Klemen Prepelič se tokrat ni naigral, saj v dobrih dveh minutah in pol na terenu ni dosegel koša. Pri zmagovalcih je bil s 15 točkami najbolj razpoložen Aleksa Avramović, Bruno Caboclo jih je dosegel 13, Moses Wright na nasprotni strani 15.

Dva kroga pred koncem je Dubaj na 12. mestu, a še vedno z možnostjo uvrstitve na mesta, kjer se bodo ekipe v dodatnih obračunih pomerile za zadnji dve mesti med osmerico.

Derbi kroga je dobil Olympiakos, ki je ključno razliko proti Realu napravil v drugem delu. Ključni igralec pri Grkih je bil Tyler Dorsey s 43 točkami in petimi podajami. Trey Liles na nasprotni strani jih je dosegel 22.

Tyler Dorsey je bil ključni igralec ob zmagi na derbiju. Foto: Guliverimage

S 23 zmagami je na drugem mestu turški Fenerbahče, ki je doživel že četrti zaporedni poraz. S 95:80 ga je ugnal Hapoel iz Tel Aviva, zmagovalec pa je bil praktično znan po treh četrtinah, ko so Izraelci povedli s 75:56.

Valencia je ugnala Armani Milano z Joshem Nebom s 102:96, Nebo pa je dosegel šest točk. Italijani so po današnjem porazu izgubili tudi teoretične možnosti za nadaljevanje.

Do nove zmage je prišla tudi že odpisana Baskonia, ki je premagala enajstouvrščeni Maccabi iz Tel Aviva s 101:98 in posredno pomagala tudi Dubaju. Stefan Joksimović je za zmagovalce igral slabih šest minut, zgrešil pa edini poskus za tri točke, v postavi je bil tudi Vit Hrabar, ki pa je celo tekmo spremljal s klopi.

Košarkarji Anadolu Efesa so na domačem parketu po podaljšku z 79:72 premagali Partizan. S tem so pred domačimi navijači prekinili niz štirih zaporednih porazov in zabeležili 11. zmago v sezoni, a ostajajo na predzadnjem mestu 20-članske evroligaške druščine.

Partizan, ki je pred tem dobil kar zadnjih šest tekem zapored, je z odlično drugo četrtino, ki so jo Beograjčani dobili s 23:9, pobegnil na 12 točk prednosti ob polčasu. A Turki so se počasi vračali v dvoboj in tekmece ujeli proti koncu tretje četrtine. Anadolu je tudi vodil v zadnjih sekundah sklepne četrtine, preden je Carlik Jones z dvema zadetima prostima metoma izsilil podaljšek. V tem so bili vseskozi boljši domači in tekmo pripeljali do konca. Pri turški ekipi je bil s 24 točkami najuspešnejši Jordan Loyd, 17 jih je ob osmih skokih pristavil Vincent Poirier. Pri Partizanu je 12 točk vpisal Shake Milton.

Monaco je bil doma z 81:76 boljši od Asvela. Monačani lovijo mesta, ki peljejo v dodatne boje za končnico, potem ko so si uvrstitev nekoliko pokvarili z dvema porazoma. Po današnji zmagi so na osmem mestu, a imajo enako razmerje zmag in porazov (20-16) kot tudi še Crvena zvezda in Barcelona. Košarkarji iz kneževine so pobudo prevzeli v drugi četrtini, nato pa proti zadnjeuvrščeni francoski zasedbi prednost zadržali vse do konca, čeprav se je Asvel nekoliko približal. Za Asvel je to šesti zaporedni poraz, doslej je nanizal le osem zmag.

Pri Monacu je 22 točk in šest podaj vpisal Matthew Strazel, Elie Okobo je dosegel 16 točk, deset skokov in osem asistenc. Pri gostujoči zasedbi pa je bil s 26 točkami najboljši Braian Angola, 22 jih je dodal Shaquille Harrison.

