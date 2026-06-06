Marc Marquez na prvem startnem mestu na VN Madžarske

Španski motociklist Marc Marquez (Ducati) je na dirkališču Balaton park dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske, osmo od 22 dirk svetovnega prvenstva kraljevega razreda motoGP.

S časom 1 minute 36,785 sekunde bo aktualni svetovni prvak startal s prvega mesta tako za današnji sprinterski dirki, ki se bo začela ob 15. uri, kot tudi za veliko nagrado v nedeljo.

Po drugem kvalifikacijskem krogu je svojega španskega tekmeca Pedra Acosto (KTM) prehitel za le 0,53 sekunde. Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) se je uvrstil na tretje mesto, s čimer se je zagotovil povsem špansko prvo vrsto.

Druge kvalifikacije sta zaznamovala nenavadna in skoraj sočasna padca v prvem krogu Marqueza in italijanskega motociklista Fabia Di Giannantonia (Ducati-VR46). Oba sta lahko nadaljevala, Italijan pa si je zagotovil četrto mesto.

Druga vrsta bo italijanska, saj sta bila za Di Giannantoniom na petem in šestem mestu njegova rojaka Francesco Bagnaia (Ducati) in Marco Bezzecchi (Aprilia), v tretji vrsti pa bosta Španca Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) in Jorge Martín (Aprilia) ter Italijan Luca Marini (Honda).

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