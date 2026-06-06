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Avtor:
STA

Sobota,
6. 6. 2026,
12.11

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Jon Šenk Nejc Žnidarčič Anže Urankar kajak kanu

Sobota, 6. 6. 2026, 12.11

1 ura, 16 minut

Svetovni pokal

Na Madžarskem trojna slovenska zmaga v spustu, na vrhu Jon Šenk

Avtor:
STA

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Jon Šenk | Foto Leon Seferović

Foto: Leon Seferović

Uvodno tekmo svetovnega pokala v spustu na divjih vodah je gostil madžarski Dunaremete in na njej so slovenski reprezentanti znova dosegli ekipni uspeh. Do prve zmage v svetovnem pokalu je v klasični preizkušnji priveslal Jon Šenk, za katerim sta se zvrstila Nejc Žnidarčič in Anže Urankar.

Urankar je bron osvojil tudi v kanuističnem dvojcu skupaj z Matijo Preskarjem, so sporočili iz slovenske zveze.

Mladi kajakaš Šenk je najbolje opravil s preizkušnjo klasičnega spusta. Za progo je potreboval 17 minut, 36 sekund in 97 stotink, kar je bilo 6,91 sekunde manj od Žnidarčiča na drugem mestu in 9,08 sekunde hitreje od Urankarja. Med najboljšo deseterico kajakašev se je uvrstil še Matija Preskar, ki je bil šesti, Blaž Mihelič je priveslal na 13. mesto, Lenart Stanovnik pa je bil 28.

Za še ene stopničke slovenske ekipe sta poskrbela Urankar in Preskar, ki sta bila v kanuističnem dvojcu tretja, pred njima sta bili Švicarja Jonah Müller in Cornel Bretscher in Slovaka Michal Dubovicky in Jaroslav Ivanecky.

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