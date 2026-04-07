Zala Friškovec s Sopronom do pokalnega naslova

Zala Friškovec se je s Sopronom veselila naslova madžarskih pokalnih zmagovalk. Eva Lisec je z Jekaterinburgom vse bližje finalu ruskega državnega prvenstva, Marburg z Leo Debeljak je poskrbel za četrtfinalno presenečenje v Nemčiji, je v pregledu reprezentantk zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

Sopron je 13. osvojil naslov madžarskega pokalnega zmagovalca. Do novega uspeha je prišel na zaključnem turnirju pred domačimi navijači. V polfinalu je s 75:58 odpravil vodilno ekipo lige Pecs. Zala Friškovec je zbrala 13 točk, sedem skokov in tri podaje.

V velikem finalu je slovenska reprezentantka prikazala še boljšo igro. V slabih 31 minutah je za zmago 85:64 nad Szekszardom v statistiko vpisala 21 točk, sedem skokov in tri podaje. Sopron sicer vodi slovenski selektor David Gaspar.

Teja Oblak je zaključek ligaške sezone v Turčiji zaradi poškodbe spremljala s klopi. Oslabljeni Galatasaray je v finalu proti Fenerbahčeju serijo izgubil z 0:3. Druga tekma se je v korist Fenerbahčeja končala s 77:75 in tretja s 87:76. Fener je tako osvojil še 20. naslov državnega prvaka, osmega zapored.

Pred obema ekipama je še vrhunec sezone, in sicer zaključni turnir najboljše šesterice evrolige, ki bo med 15. in 19. aprilom v Zaragozi.

V Rusiji Jekaterinburg drvi proti finalu državnega prvenstva. Prvi dve tekmi polfinala proti Nadeždi je dobil z 91:55 ter s 85:62. Eva Lisec je prispevala osem točk, tri skoke in dve podaji oziroma tri skoke in tri podaje. Tretja tekma je na sporedu v četrtek.

Danes bo polfinalno serijo proti Derthoni v Italiji začela Famila Schio z Jessico Shepard.

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Za presenečenje sezone je v Nemčiji poskrbel Marburg z Leo Debeljak. V četrtfinalu DP je namreč z 2:1 v zmagah izločil favorizirani Saarlouis, ki je redni del sezone končal na drugem mestu.

Po izgubljeni prvi tekmi s 66:79, Lea Debeljak je vpisala dve točki, štiri skoke in podajo, je drugo tekmo dobil s 84:80, Debeljak pa je prejela naziv najboljše igralke tekme. V 26 minutah na parketu je zabeležila 13 točk, devet skokov in tri podaje. Na odločilni tretji tekmi je Marburg na gostovanju slavil z 68:63 in napredoval v polfinale, kjer bo moči meril s Syntainicsom. Debeljak je dodala šest točk, dva skoka in dve podaji.

Klajpeda je minuli vikend igrala zaključni turnir baltske lige. Z dvema porazoma je osvojila četrto mesto. V polfinalu jo je z 92:37 ugnal Kibirkstis iz Vilne, v tekmi za tretje mesto pa je bil z 78:38 boljši Neptunas.

Edina razpoložena košarkarica v vrstah Klajpede je bila Tjaša Turnšek. V polfinalu je v 22 minutah igre zabeležila 12 točk, šest skokov in podajo. V tekmi za tretje mesto je dodala devet točk, tri skoke in dve podaji. V polfinalu litovskega prvenstva Klajpedo znova čaka Kibirkstis. Prva tekma bo v sredo.

Partizan je nekoliko presenetljivo izgubil prvo tekmo polfinala srbskega prvenstva. Student iz Niša je slavil 78:71. Blaža Čeh je prispevala šest točk, skok in sedem podaj.

V Španiji so do konca ligaškega dela še štirje krogi. Joventut je v zadnjem dosegel pomembno zmago proti Avenidi ter prekinil niz šestih porazov. Z razmerjem 9-17 tudi na lestvici nekoliko lažje diha. Ajša Sivka je za tesnih 69:67 dodala osem točk, tri skoke in tri podaje.

V sredo se bo začel tudi finale slovenskega državnega prvenstva, v katerem se bosta na tri zmage merili Cinkarna Celje in Ilirija. Nesporne favoritinje so neporažene Celjanke z reprezentantkami Majo Uranker, Zojo Štirn, Romano Jelenc in Marušo Seničar.