NCAA košarka Michigan

Torek, 7. 4. 2026, 7.54

Po več kot 35 letih spet prvaki

Univerza Michigan osvojila naslov ameriškega univerzitetnega prvaka

Michigan Wolverines | Univerza Michigan je osvojila naslov v ameriški univerzitetni košarkarski ligi NCAA, prvega po letu 1989. | Foto Reuters

Univerza Michigan je osvojila naslov v ameriški univerzitetni košarkarski ligi NCAA, prvega po letu 1989.

Univerza Michigan je osvojila naslov v ameriški univerzitetni košarkarski ligi NCAA, prvega po letu 1989, potem ko je v Indianapolisu s 69:63 premagala Univerzo Connecticut. Michiganski Wolverines so s svojo fizično prevlado pred 70.720 gledalci ugnali Connecticut Huskies, ki so lovili tretji naslov v štirih letih.

Wolverines so prevladovali skozi celotno končnico, tekmece so pred finalom premagovali s povprečno razliko več kot 21 točk. Kljub temu so se morali košarkarji Michigana močno potruditi v zaključnem dvoboju proti Connecticutu. Elliot Cadeau je bil najboljši strelec z 19 točkami in bil izbran za najboljšega igralca finala.

Yaxel Lendeborg jih je dodal 13. Slednji je bil zaradi poškodbe kolena in gležnja odsoten večino polfinalne tekme proti Arizoni (91:73) na zaključnem turnirju četverice, a ni hotel izpustiti dvoboja za naslov, čeprav je včasih šepal po igrišču.

V prvem polčasu je odigral vseh 20 minut, a je iz igre zadel le enega od petih metov in bil neučinkovit na obeh straneh igrišča. "Počutim se grozno, trenutno sem zelo šibek. Ne morem ničesar narediti ... V prvem polčasu sem igral zelo slabo," je dejal Lendeborg in šele v drugem delu dokazal, zakaj tega igralca dominikanskega rodu štejejo za enega od možnih bodočih zvezd NBA.

Alex Karaban je bil najboljši strelec Connecticuta s 17 točkami. S soigralci je imel dve minuti pred koncem priložnost, da bi zmanjšal prednost na štiri točke. Njihov protinapad ni bil uspešen, Trey McKenney pa je nato zadel trojko in Wolverines zagotovil devet točk prednosti za mirnejšo končnico.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.